BYD
BYD
© commons.wikimedia.org by Frank Schwichtenberg is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:21

Илон Маск проиграл китайцам: как BYD лишил Tesla короны мирового лидера

BYD обогнала Tesla по продажам электромобилей в 2025 году — данные аналитиков

Пока мир обсуждает спад интереса к электромобилям, китайская компания BYD демонстрирует противоположное — уверенный рост и рекордные продажи. За первые девять месяцев 2025 года бренд поставил на рынок более 1,6 миллиона электрокаров, обогнав американскую Tesla почти на 400 тысяч машин.

Почему BYD обошёл Tesla

Главное отличие BYD — гибкость и адаптивность. Компания не ограничивается чистыми электромобилями, а активно развивает линейку подключаемых гибридов (PHEV). Такая стратегия оказалась особенно эффективной на внутреннем китайском рынке, где доля электрифицированных авто превысила 50%.

BYD удалось выстроить вертикально интегрированную структуру: от производства аккумуляторов и микрочипов до сборки готовых автомобилей. Это снижает зависимость от поставщиков и позволяет быстрее реагировать на изменения спроса и ценовую конкуренцию.

Tesla, напротив, производит только электромобили и делает ставку на программное обеспечение, премиальный имидж и инновации в автопилоте. Однако в условиях ценовой войны, которую сама же и начала, её маржа снизилась, а продажи впервые за несколько лет пошли вниз.

Сравнение BYD и Tesla

Показатель BYD Tesla
Продажи за 9 месяцев 2025 г. 1,6 млн 1,22 млн
Рост/падение продаж +37% -6%
Продажи в III квартале 2025 г. 582 500 497 100
Ассортимент Электромобили и гибриды Только электромобили
Основной рынок Китай США, Европа
Производственные мощности >4 млн авто в год ~2 млн авто в год

Аналитики прогнозируют, что по итогам года BYD реализует 2,17 миллиона электрокаров, а Tesla — около 1,6 миллиона. Таким образом, китайский бренд закрепит за собой статус мирового лидера в сегменте EV.

Советы: как выбрать электромобиль

  1. Определитесь с типом привода. Если вы часто ездите на большие расстояния, подключаемый гибрид (PHEV) обеспечит баланс между экологичностью и автономностью.

  2. Учитывайте инфраструктуру. В крупных городах зарядные станции встречаются чаще, но в регионах лучше рассматривать модели с запасом хода от 500 км.

  3. Сравните стоимость обслуживания. Электрокары требуют меньше технического обслуживания, но замена батареи — затратная процедура.

  4. Проверяйте программные возможности. Некоторые модели, включая Tesla и BYD, регулярно обновляют прошивку и добавляют новые функции дистанционно.

  5. Изучите систему безопасности. Наличие систем ADAS (ассистенты водителя) стало стандартом, но реализация у брендов различается.

Ошибки покупателей

Ошибка: выбор электрокара без учёта климатических условий.
Последствие: снижение ёмкости батареи зимой и уменьшение пробега.
Альтернатива: модели с термоконтролем батареи (например, BYD Seal или Tesla Model Y).

Ошибка: экономия на зарядном оборудовании.
Последствие: перегрев розетки, замедленная зарядка.
Альтернатива: установка сертифицированного настенного зарядного устройства (Wallbox).

Ошибка: покупка авто без расчёта домашней инфраструктуры.
Последствие: отсутствие возможности заряжать ночью.
Альтернатива: модели с функцией зарядки от обычной розетки (3,3 кВт).

А что если Tesla изменит стратегию?

Если Tesla решит выпустить собственные гибриды или расширить производство бюджетных моделей, баланс на рынке может вновь сместиться. Компания располагает сильным брендом и сетью Supercharger, что даёт ей весомые конкурентные преимущества. Однако BYD активно выходит за пределы Китая, открывая сборочные заводы в Европе, Латинской Америке и Таиланде, что создаёт прочный задел на будущее.

Плюсы и минусы электрокаров

Плюсы Минусы
Низкие эксплуатационные расходы Высокая стоимость при покупке
Экологичность Зависимость от зарядной инфраструктуры
Бесшумность и комфорт Потеря ёмкости батареи со временем
Возможность обновлений "по воздуху" Более высокая страховка
Динамичное ускорение Сложности утилизации батарей

FAQ

Какой электромобиль выбрать: китайский или американский?
Китайские модели, такие как BYD Atto 3 или Seal, дешевле и предлагают больше опций за те же деньги. Tesla выигрывает в программном обеспечении и экосистеме зарядных станций.

Сколько стоит электромобиль BYD в России?
На неофициальном рынке цены начинаются от 3,5 млн рублей за кроссовер BYD Song Plus и доходят до 6 млн рублей за седан Seal.

Что лучше: Tesla Model Y или BYD Seal?
Tesla предлагает более развитую систему автопилота и лучшую сеть зарядок. BYD привлекает дизайном, качеством отделки и более низкой ценой при схожем оснащении.

Мифы и правда

Миф: электромобили полностью безопасны для экологии.
Правда: производство батарей остаётся энергоёмким процессом, но суммарный углеродный след ниже, чем у авто с ДВС.

Миф: батареи быстро выходят из строя.
Правда: современные аккумуляторы BYD и Tesla рассчитаны на 8-10 лет эксплуатации без значительной потери ёмкости.

Миф: зимой электромобиль бесполезен.
Правда: с подогревом батареи и умным климат-контролем современные модели уверенно работают при -20 °C.

Интересные факты

  1. BYD расшифровывается как Build Your Dreams — "Строй свои мечты".

  2. Компания начинала с производства аккумуляторов для Nokia и Motorola.

  3. Главным акционером BYD является миллиардер Уан Чуаньфу, которого часто называют "китайским Илоном Маском".

Исторический контекст

2008 год. BYD представил первый серийный гибрид F3DM, опередив Toyota Prius.
2011 год. Tesla выпустила Model S, задав стандарт для рынка электрокаров.
2022 год. BYD впервые превысил миллион проданных электрифицированных авто за год.
2025 год. Китайская марка становится мировым лидером по объёму продаж чистых электрокаров.

