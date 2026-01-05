Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Mos.ru by Фото: Максим Денисов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 11:49

Рынок электрокаров в России пережил непростой год — цифры говорят сами за себя

Продажи новых электромобилей в России в 2025 году снизились на 30% — Минпромторг РФ

Российский рынок электромобилей по итогам 2025 года показал заметный спад, который выделяется на фоне прежних ожиданий устойчивого роста сегмента. Снижение продаж сопровождалось структурными изменениями внутри рынка, связанными с происхождением автомобилей. Об этом сообщает Министерство промышленности и торговли РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК, входящей в группу АО "Электронный паспорт".

Падение продаж по итогам года

В 2025 году в России было реализовано 13,5 тысячи новых электромобилей, что на 30% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2024 году объём продаж составлял 19,4 тысячи машин. Такие данные Минпромторг приводит на основании информации системы электронных паспортов транспортных средств, на которую опирается аналитическая компания ППК.

В министерстве подчёркивают, что речь идёт именно о рынке новых автомобилей, без учёта вторичных продаж.

"Рынок новых электромобилей составил 13 498 штук (-30% относительно аналогичного периода 2024 года — 19 383 штуки)", — говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Структурные изменения на рынке

На фоне общего снижения продаж изменилась структура рынка по стране происхождения электромобилей. Доля машин, произведённых на территории Российской Федерации, по итогам 2025 года увеличилась на 10 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом. В результате она достигла 32% от общего объёма продаж новых электрокаров.

