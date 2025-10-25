Электромобили не горят чаще — просто их пожары красивее: правда, которую скрывают заголовки

Будущее автотранспорта уже определено: оно будет электрическим. Но вместе с растущей популярностью электромобилей у многих остаются сомнения — действительно ли такие машины безопасны, особенно при авариях.

Эти сомнения часто подпитываются громкими случаями возгораний, которые активно обсуждаются в СМИ. Однако, если отбросить эмоции, станет ясно: электромобили не опаснее традиционных машин с двигателем внутреннего сгорания, а по некоторым параметрам даже превосходят их.

Что показывают краш-тесты

Электромобили проходят те же испытания на безопасность, что и бензиновые или дизельные авто. Проверки проводят Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) и Страховой институт дорожной безопасности (IIHS).

Во время тестов используются манекены, имитирующие людей разного роста и телосложения, а также оцениваются риски возгораний — будь то перегрев батареи у электромобиля или утечка топлива у бензинового.

Результаты оказались показательными: ни один тест IIHS не привёл к возгоранию батареи. Аналогичные данные демонстрирует и NHTSA. А если взглянуть на статистику пожаров в реальных ДТП, окажется, что число возгораний у электромобилей ничуть не выше, чем у машин с ДВС. При этом внимание СМИ к подобным случаям создаёт искажённое впечатление об опасности.

"Опасения по поводу пожаров у электромобилей сильно преувеличены", — отметил профессор Мичиганского университета Цзинвэнь Ху.

Почему электромобили защищают лучше

Статистика показывает: в случае аварии водитель и пассажиры электромобиля получают меньше травм, чем те, кто едет в обычном автомобиле. Причина — в сочетании массы, конструкции и современных технологий.

Главное отличие — аккумулятор, размещённый внизу кузова. Он делает центр тяжести ниже, а машину тяжелее. Это снижает риск переворота и улучшает устойчивость на дороге. Кроме того, физика проста: при столкновении тяжёлая машина замедляется медленнее, а значит, её пассажиры подвергаются меньшей нагрузке.

Современные электромобили оснащаются целым набором инноваций: системами предотвращения столкновений, умными ремнями безопасности, многокамерными подушками и энергоёмкими зонами деформации. Всё это повышает шансы водителя и пассажиров остаться невредимыми даже при серьёзном ударе.

Где кроется опасность

Однако безопасность электромобиля не одинакова для всех участников дорожного движения. Если крупная и тяжёлая машина защищает своих пассажиров, то для других участников ДТП последствия могут быть куда тяжелее.

В науке это называется "совместимость при столкновении". Чем массивнее авто, тем больше энергии оно передаёт другому транспортному средству. В аварии с маленьким седаном именно водителю компактной машины грозит больший риск.

Кроме того, тяжёлые электропикапы создают повышенную нагрузку на дорожные ограждения — те просто не рассчитаны на такую массу и энергию удара.

Есть и другая проблема — тишина. Электромотор почти не издаёт звука на малой скорости, и пешеходы или велосипедисты часто просто не слышат приближающуюся машину. Особенно это опасно во дворах и жилых зонах.

Как технологии решают проблему

Производители уже ищут пути сделать электромобили безопасными не только для водителя, но и для окружающих. Ситуация постепенно меняется благодаря трём направлениям:

Новые материалы. Разработка лёгких, но прочных сплавов позволяет снижать вес без потери прочности. Интеллектуальные системы. Камеры, лидары, радары и нейросетевые алгоритмы помогают машине "видеть" пешеходов и автоматически тормозить при угрозе столкновения. Усовершенствованные элементы пассивной безопасности. Появляются адаптивные подушки, которые подстраиваются под положение человека, и ремни с преднатяжителями нового поколения.

Сравнение: электромобиль vs авто с ДВС

Параметр Электромобиль Авто с ДВС Центр тяжести Низкий Выше Риск переворота Минимальный Средний Вероятность возгорания Низкая Средняя Уровень защиты пассажиров Высокий Средний Опасность для других участников Выше среднего Ниже Шум на малой скорости Очень низкий Выше, заметен пешеходам

Что делать владельцам электромобилей

Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют:

Проверять состояние аккумулятора и электроцепей — повреждения могут привести к перегреву. Устанавливать обновления систем безопасности, особенно автопилота и аварийного торможения. Включать искусственный звуковой сигнал при движении в жилых районах. Использовать оригинальные детали при ремонте — особенно если затронут аккумуляторный блок. Следить за давлением в шинах: из-за веса электромобиля нагрузка на колёса выше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка тяжёлого электропикапа без учёта инфраструктуры.

Последствие: повышенная опасность для других участников, перегрузка мостов и ограждений.

Альтернатива: кроссовер или компактный электроседан.

Ошибка: отключение систем автоторможения.

Последствие: рост риска наезда на пешеходов.

Альтернатива: включённая система автоматического торможения (AEB).

Ошибка: игнорирование обновлений прошивки.

Последствие: устаревшие алгоритмы безопасности.

Альтернатива: регулярное обновление через официальное приложение производителя.

А что если электромобили станут легче?

Учёные и инженеры уже работают над аккумуляторами нового поколения — твёрдотельными, которые весят значительно меньше и обеспечивают ту же ёмкость. Это может изменить баланс безопасности: уменьшится риск для других машин и инфраструктуры, а эффективность возрастёт.

Плюсы и минусы электромобилей

Плюсы Минусы Высокий уровень защиты водителя и пассажиров Большой вес повышает агрессивность при столкновении Низкий риск переворота Дороже в ремонте Минимальные выбросы Опасность для пешеходов из-за тишины Современные технологии безопасности Дефицит зарядных станций Простое управление и мгновенный отклик Высокая нагрузка на дороги

FAQ

Как выбрать самый безопасный электромобиль?

Ориентируйтесь на рейтинги IIHS и NHTSA: они регулярно публикуют результаты краш-тестов.

Что делать при ДТП с электромобилем?

Не прикасайтесь к повреждённым элементам батареи и дождитесь службы спасения — возможен нагрев или короткое замыкание.

Нужна ли страховка повышенной категории для электромобиля?

Да, некоторые страховые компании предлагают отдельные тарифы, учитывающие стоимость батареи и электрооборудования.

Мифы и правда

Миф: электромобили часто горят.

Правда: статистика показывает, что они воспламеняются реже, чем авто с ДВС.

Миф: электрокары опаснее при столкновении.

Правда: краш-тесты доказывают обратное — риск травм ниже.

Миф: батареи быстро теряют ёмкость.

Правда: современные аккумуляторы сохраняют до 80% ресурса даже после 8-10 лет эксплуатации.

3 интересных факта

В ЕС с 2021 года все электромобили обязаны издавать искусственный шум при скорости ниже 20 км/ч. Tesla Model Y получила высший рейтинг безопасности среди всех тестированных IIHS кроссоверов. Некоторые производители (например, Volvo и Mercedes) уже разрабатывают "гибкие зоны" кузова, которые адаптируются под тип столкновения.

Исторический контекст

Первые электромобили появились ещё в XIX веке и тогда считались более безопасными и удобными, чем бензиновые. Но развитие ДВС вытеснило их на десятилетия. Сегодня история повторяется — только теперь с гораздо более высоким уровнем технологий и безопасности.