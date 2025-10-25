Электромобили не горят чаще — просто их пожары красивее: правда, которую скрывают заголовки
Будущее автотранспорта уже определено: оно будет электрическим. Но вместе с растущей популярностью электромобилей у многих остаются сомнения — действительно ли такие машины безопасны, особенно при авариях.
Эти сомнения часто подпитываются громкими случаями возгораний, которые активно обсуждаются в СМИ. Однако, если отбросить эмоции, станет ясно: электромобили не опаснее традиционных машин с двигателем внутреннего сгорания, а по некоторым параметрам даже превосходят их.
Что показывают краш-тесты
Электромобили проходят те же испытания на безопасность, что и бензиновые или дизельные авто. Проверки проводят Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) и Страховой институт дорожной безопасности (IIHS).
Во время тестов используются манекены, имитирующие людей разного роста и телосложения, а также оцениваются риски возгораний — будь то перегрев батареи у электромобиля или утечка топлива у бензинового.
Результаты оказались показательными: ни один тест IIHS не привёл к возгоранию батареи. Аналогичные данные демонстрирует и NHTSA. А если взглянуть на статистику пожаров в реальных ДТП, окажется, что число возгораний у электромобилей ничуть не выше, чем у машин с ДВС. При этом внимание СМИ к подобным случаям создаёт искажённое впечатление об опасности.
"Опасения по поводу пожаров у электромобилей сильно преувеличены", — отметил профессор Мичиганского университета Цзинвэнь Ху.
Почему электромобили защищают лучше
Статистика показывает: в случае аварии водитель и пассажиры электромобиля получают меньше травм, чем те, кто едет в обычном автомобиле. Причина — в сочетании массы, конструкции и современных технологий.
Главное отличие — аккумулятор, размещённый внизу кузова. Он делает центр тяжести ниже, а машину тяжелее. Это снижает риск переворота и улучшает устойчивость на дороге. Кроме того, физика проста: при столкновении тяжёлая машина замедляется медленнее, а значит, её пассажиры подвергаются меньшей нагрузке.
Современные электромобили оснащаются целым набором инноваций: системами предотвращения столкновений, умными ремнями безопасности, многокамерными подушками и энергоёмкими зонами деформации. Всё это повышает шансы водителя и пассажиров остаться невредимыми даже при серьёзном ударе.
Где кроется опасность
Однако безопасность электромобиля не одинакова для всех участников дорожного движения. Если крупная и тяжёлая машина защищает своих пассажиров, то для других участников ДТП последствия могут быть куда тяжелее.
В науке это называется "совместимость при столкновении". Чем массивнее авто, тем больше энергии оно передаёт другому транспортному средству. В аварии с маленьким седаном именно водителю компактной машины грозит больший риск.
Кроме того, тяжёлые электропикапы создают повышенную нагрузку на дорожные ограждения — те просто не рассчитаны на такую массу и энергию удара.
Есть и другая проблема — тишина. Электромотор почти не издаёт звука на малой скорости, и пешеходы или велосипедисты часто просто не слышат приближающуюся машину. Особенно это опасно во дворах и жилых зонах.
Как технологии решают проблему
Производители уже ищут пути сделать электромобили безопасными не только для водителя, но и для окружающих. Ситуация постепенно меняется благодаря трём направлениям:
-
Новые материалы. Разработка лёгких, но прочных сплавов позволяет снижать вес без потери прочности.
-
Интеллектуальные системы. Камеры, лидары, радары и нейросетевые алгоритмы помогают машине "видеть" пешеходов и автоматически тормозить при угрозе столкновения.
-
Усовершенствованные элементы пассивной безопасности. Появляются адаптивные подушки, которые подстраиваются под положение человека, и ремни с преднатяжителями нового поколения.
Сравнение: электромобиль vs авто с ДВС
|Параметр
|Электромобиль
|Авто с ДВС
|Центр тяжести
|Низкий
|Выше
|Риск переворота
|Минимальный
|Средний
|Вероятность возгорания
|Низкая
|Средняя
|Уровень защиты пассажиров
|Высокий
|Средний
|Опасность для других участников
|Выше среднего
|Ниже
|Шум на малой скорости
|Очень низкий
|Выше, заметен пешеходам
Что делать владельцам электромобилей
Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют:
-
Проверять состояние аккумулятора и электроцепей — повреждения могут привести к перегреву.
-
Устанавливать обновления систем безопасности, особенно автопилота и аварийного торможения.
-
Включать искусственный звуковой сигнал при движении в жилых районах.
-
Использовать оригинальные детали при ремонте — особенно если затронут аккумуляторный блок.
-
Следить за давлением в шинах: из-за веса электромобиля нагрузка на колёса выше.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка тяжёлого электропикапа без учёта инфраструктуры.
Последствие: повышенная опасность для других участников, перегрузка мостов и ограждений.
Альтернатива: кроссовер или компактный электроседан.
-
Ошибка: отключение систем автоторможения.
Последствие: рост риска наезда на пешеходов.
Альтернатива: включённая система автоматического торможения (AEB).
-
Ошибка: игнорирование обновлений прошивки.
Последствие: устаревшие алгоритмы безопасности.
Альтернатива: регулярное обновление через официальное приложение производителя.
А что если электромобили станут легче?
Учёные и инженеры уже работают над аккумуляторами нового поколения — твёрдотельными, которые весят значительно меньше и обеспечивают ту же ёмкость. Это может изменить баланс безопасности: уменьшится риск для других машин и инфраструктуры, а эффективность возрастёт.
Плюсы и минусы электромобилей
|Плюсы
|Минусы
|Высокий уровень защиты водителя и пассажиров
|Большой вес повышает агрессивность при столкновении
|Низкий риск переворота
|Дороже в ремонте
|Минимальные выбросы
|Опасность для пешеходов из-за тишины
|Современные технологии безопасности
|Дефицит зарядных станций
|Простое управление и мгновенный отклик
|Высокая нагрузка на дороги
FAQ
Как выбрать самый безопасный электромобиль?
Ориентируйтесь на рейтинги IIHS и NHTSA: они регулярно публикуют результаты краш-тестов.
Что делать при ДТП с электромобилем?
Не прикасайтесь к повреждённым элементам батареи и дождитесь службы спасения — возможен нагрев или короткое замыкание.
Нужна ли страховка повышенной категории для электромобиля?
Да, некоторые страховые компании предлагают отдельные тарифы, учитывающие стоимость батареи и электрооборудования.
Мифы и правда
-
Миф: электромобили часто горят.
Правда: статистика показывает, что они воспламеняются реже, чем авто с ДВС.
-
Миф: электрокары опаснее при столкновении.
Правда: краш-тесты доказывают обратное — риск травм ниже.
-
Миф: батареи быстро теряют ёмкость.
Правда: современные аккумуляторы сохраняют до 80% ресурса даже после 8-10 лет эксплуатации.
3 интересных факта
-
В ЕС с 2021 года все электромобили обязаны издавать искусственный шум при скорости ниже 20 км/ч.
-
Tesla Model Y получила высший рейтинг безопасности среди всех тестированных IIHS кроссоверов.
-
Некоторые производители (например, Volvo и Mercedes) уже разрабатывают "гибкие зоны" кузова, которые адаптируются под тип столкновения.
Исторический контекст
Первые электромобили появились ещё в XIX веке и тогда считались более безопасными и удобными, чем бензиновые. Но развитие ДВС вытеснило их на десятилетия. Сегодня история повторяется — только теперь с гораздо более высоким уровнем технологий и безопасности.
