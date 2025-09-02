Убытки тают на глазах: как Xiaomi за несколько месяцев изменила игру на рынке

Когда большинство китайских автопроизводителей ищут пути выживания в условиях дефицита, Xiaomi уверенно движется к цели, на которую её конкуренты пока не решаются: быстрой прибыльности. Результаты второго квартала 2025 года показывают, что компания идёт по совершенно иной траектории — и это может изменить баланс сил в индустрии.

Финансовый рывок

Во втором квартале убыток на один автомобиль сократился почти вдвое — с 800 до 442 евро. Общий убыток автоподразделения снизился до 83,7 млн евро против 215 млн кварталом ранее. А валовая маржа теперь составляет 26,5% — уровень, о котором многие производители могут только мечтать.

Эти результаты стали возможны благодаря нескольким факторам:

оптимизация производственных процессов,

расширение мощностей,

строгий контроль издержек, который Xiaomi перенесла из опыта в сфере смартфонов.

Кто уже в клубе прибыльных

В Китае рентабельность остаётся недосягаемой целью для большинства компаний. Пока в привилегированном положении лишь:

LI Auto с премиальными гибридами,

HIMA — подразделение Huawei,

BYD, опирающаяся на устоявшуюся базу.

Тем временем Nio продолжает терять сотни миллионов евро на квартал, Xpeng с трудом сокращает расходы, а Leapmotor всё ещё зависит от партнёрства со Stellantis.

Спрос, ставший вызовом

Парадоксально, но стремительный успех обернулся новой проблемой: на внедорожник YU7 некоторые клиенты готовы ждать больше года. Такой дефицит грозит ударить по имиджу бренда.

Седан SU7, первая модель Xiaomi, продался тиражом свыше 200 000 машин всего за год — намного больше ожидаемого. Теперь компании приходится срочно пересматривать планы и ускорять строительство новых производственных линий.

Индикатор 1 кв. 2025 2 кв. 2025 Изменение Убыток на авто 800 евро 442 евро -42% Общий убыток 215 млн евро 83,7 млн евро -61% Валовая маржа

- 26,5%

-

Взгляд на Европу

Несмотря на сложности с поставками, Xiaomi не сворачивает планы по выходу на европейский рынок в 2027 году. Однако новый барьер — пошлины ЕС на китайские электромобили. Вопрос теперь в том, решится ли компания на локальное производство по примеру Tesla, или будет искать иной путь к сохранению прибыльности.

Что дальше?

История Xiaomi показывает: даже в самой сложной индустрии можно быстро выйти на устойчивую модель. Но впереди — конкуренция, регуляторные вызовы и необходимость международной экспансии. Одно ясно точно: конкурентам придётся менять стратегию, если они хотят остаться в гонке.