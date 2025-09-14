Эксперимент в испанской жаре: как горячий климат убивает пробег электромобилей

С наступлением жарких дней вопрос об эффективности электромобилей становится особенно актуальным. Хотя эти автомобили давно зарекомендовали себя как экологичная альтернатива традиционным транспортным средствам, они не лишены своих слабых мест. Одним из таких недостатков является их чувствительность к температурным колебаниям. Батареи электрокаров, являясь их основным источником энергии, сильно зависят от условий окружающей среды.

И если зимой снижение автономности электромобилей уже давно стало привычным явлением, то что происходит с их запасом хода, когда термометр показывает за 40 градусов по Цельсию?

Эти вопросы стали поводом для проведения исследования, в котором приняли участие три популярных электромобиля: Citroen e-C3, Kia EV3 и Tesla Model 3. Их отправили в Испанию, в самый знойный регион страны, чтобы проверить, как они поведут себя в условиях экстремальной жары.

Температурный режим и электромобили

Электромобили, как оказалось, очень чувствительны к температурным колебаниям. Литий-ионные батареи, которые используются в большинстве современных электрокаров, достигают своей максимальной эффективности в диапазоне температур от 20 до 25 градусов. Любое отклонение от этого диапазона существенно влияет на их работу. Когда температура поднималась выше 30-35 градусов, заметно сокращался запас хода, а при жаре свыше 40 градусов — автономность могла снижаться на 40% и более.

И если зимой электрокары теряют в пробеге из-за холодов, то в летнюю жару они могут столкнуться с такими же проблемами. Это происходит из-за того, что батареи перегреваются, что может привести к снижению их мощности и, соответственно, дальности хода.

Тестирование в жаре: результаты

В ходе теста Citroen e-C3, Kia EV3 и Tesla Model 3 были протестированы в условиях летней жары в Испании. На каждом автомобиле был установлен режим, который предполагал движение на скоростях выше средней по шоссе, что только усложняло задачу. Результаты оказались довольно показательными.

Citroen e-C3 — это самый бюджетный автомобиль среди участников теста. Он оснащен батареей на 44 кВт·ч с воздушным охлаждением и обещанным пробегом в 320 км. Однако в условиях жары его реальный пробег составил всего 228 км, что на 29% меньше заявленного. Kia EV3 оборудована батареей на 81,4 кВт·ч, что обещает пробег до 582 км. В реальных условиях жаркой Испании Kia проехала 396 км, что на 32% меньше заявленного. Tesla Model 3 Long Range получила батарею мощностью 80 кВт·ч и обещанный пробег в 702 км. Реальный результат оказался 393 км, что является внушительной потерей — 44%.

Отметим, что несмотря на существенное сокращение пробега в условиях экстремальной жары, Tesla оказалась самой экономичной в плане расхода энергии на киловатт-час.

Особенности зарядки

Стоит отметить, что жара не сильно повлияла на скорость зарядки Kia EV3 и Tesla Model 3. Обе модели восполнили заряд с 10% до 80% за полчаса, что близко к заявленным характеристикам. Однако ситуация с Citroen была иной. Из-за более простого охлаждения батареи зарядка его автомобиля заняла почти в два раза больше времени — 74 минуты. Причем мощность зарядки была ограничена, что также затрудняло процесс.