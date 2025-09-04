Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:16

Китайские электромобили оказались под ударом: власти требуют остановить гонку

Прибыль BYD во втором квартале снизилась на 29,9% из-за ценовой войны в Китае

Крупнейший производитель электромобилей Китая столкнулся с проблемами, которых никто не ждал. Прибыль компании BYD во втором квартале обрушилась впервые за более чем три года — на 29,9%.

Причина проста и жестока: ценовая война на внутреннем рынке. Несмотря на то что продажи выросли на 14%, чистая прибыль сократилась до 6,4 млрд юаней.

Нереализованные амбиции

К середине финансового года компания смогла выполнить лишь 45% от намеченного плана в 5,5 млн автомобилей. Это ставит под сомнение возможность достичь годовой цели, озвученной ранее.

Давление со стороны властей

Пекин всерьёз обеспокоен затяжной дефляцией и требует от автопроизводителей прекратить снижение цен, а также ограничить объёмы выпуска. Власти опасаются, что перепроизводство в отрасли электромобилей способно ударить по экономике страны.

Европейский фронт

Проблем добавляют и внешние рынки. В прошлом году Евросоюз установил 45-процентный тариф на китайские электромобили. Этот шаг вызвал резкую реакцию Пекина и стал одной из главных тем недавнего саммита ЕС-Китай. Переговоры результатов не принесли.

Тем не менее китайские производители продолжают удерживать 10% европейского рынка электрокаров — почти тот же уровень, что и до введения пошлин.

