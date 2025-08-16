Китайские электромобили обрушили цены до минимума — за этой гонкой скрывается тревожный секрет

Китай сегодня возглавляет мировой рынок электромобилей, но за впечатляющими цифрами скрывается тревожная реальность. Сверхжёсткая конкуренция между отечественными производителями приводит к падению цен до минимальных отметок и вызывает обеспокоенность на самом высоком уровне.

Цена успеха

Каждый год на рынке появляются новые бренды, что усиливает борьбу за покупателя. В результате цены на внутреннем рынке падают до уровня, едва покрывающего себестоимость. Так, автомобиль, который в Китае стоит около 55 800 юаней (примерно 6700 евро), в Европе продаётся от 19 990 евро.

При этом почти половина производителей сообщает о нулевой прибыли, и некоторые компании могут не выдержать давления уже в ближайшие годы.

Опасения властей

"Ситуация вызывает серьёзное беспокойство", — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что промышленность сталкивается с риском регресса: предприятия продолжают инвестировать в технологии, но работают с минимальной рентабельностью. Правительство называет происходящее "ценовой войной", которая подрывает устойчивость сектора.

Негативная динамика

Цены снижаются третий год подряд. В 2025 году падение составило 17% по сравнению с предыдущим годом, в 2024-м — 8% относительно 2023-го. Постоянные скидки размывают финансовые потоки компаний и ставят их на грань выживания.

Ситуацию усугубляет перепроизводство. По данным Bloomberg, часть заводов загружена всего на 2%. Некоторые предприятия даже получили предупреждения за выпуск продукции, который заметно превышает спрос.

Возможные сценарии

В Пекине обсуждают, как стабилизировать рынок. Рассматриваются варианты введения минимальной цены на автомобили, закрепления базовой нормы прибыли и снижения приоритета экспорта в пользу внутреннего потребления.

Какие меры будут приняты, станет ясно в ближайшие недели. Однако эксперты уверены: без вмешательства правительства отрасль рискует столкнуться с масштабными потерями.