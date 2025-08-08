В России предложили сделать зарядку электромобилей бесплатной на три года

Представьте себе город, где на парковках не слышно рёва двигателей, а воздух заметно чище. Именно к такому будущему стремится Российская экологическая партия "Зелёные", предложившая пакет новых мер поддержки для владельцев и покупателей электромобилей. Их идеи уже направлены в Минтранс и Минпромторг, а в случае реализации могут серьёзно изменить картину автомобильного рынка в стране.

Зарядка — бесплатно

Главная идея "Зелёных" — дать новым владельцам электромобилей возможность заряжать свои машины бесплатно или по сниженным тарифам в течение первых трёх лет эксплуатации. По мнению партии, именно этот шаг способен сделать переход на электротранспорт более привлекательным для массового покупателя.

"Зелёные уверены, что полноценного экологического эффекта от развития электротранспорта получится достичь лишь при системных и последовательных действиях, в связи с чем предлагают следующий комплекс мер: бесплатная или льготная зарядка хотя бы в первые три года эксплуатации автомобиля", — отметила сопредседатель партии Александра Кудзаговая.

Льготы, субсидии и доступное кредитование

Не ограничиваясь только вопросом зарядки, авторы инициативы предлагают комплекс финансовых стимулов:

нулевой транспортный налог для владельцев электромобилей.

субсидии на покупку и обслуживание электротранспорта.

льготные кредиты, чтобы покупка электрокара стала доступнее для большего числа граждан.

По мнению "Зелёных", такие шаги сделают выбор электромобиля более логичным и экономически оправданным, особенно в условиях роста цен на топливо и обслуживания традиционных авто.

Инфраструктура — ключ к успеху

Авторы проекта подчёркивают: без развитой сети зарядных станций все меры поддержки теряют смысл. Поэтому в планах — массовое размещение зарядок в жилых кварталах, деловых районах, на транспортных узлах и магистралях. В более долгосрочной перспективе — установка зарядных станций на всех парковках крупных городов.