Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
зарядная станция
зарядная станция
© Mos.ru by Фото: Евгений Самарин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:53

Бензин уходит в прошлое: гибриды и электромобили начали делить дорогу будущего

Правительство Канады обязало автопроизводителей увеличить долю электромобилей к 2026 году

Канадское правительство поставило перед собой амбициозную цель — достичь нулевых выбросов к 2050 году. В рамках этой стратегии введено новое требование: к 2026 году каждая пятая проданная в стране машина должна быть электрической. На фоне растущих цен на бензин и усиливающихся тревог о будущем планеты всё больше водителей задумываются о переходе на экологичный транспорт. Но выбор между гибридом и полностью электрическим автомобилем не так прост, как кажется.

Чем гибридные и электрические авто отличаются от обычных

Двигатель внутреннего сгорания, которым оснащены традиционные автомобили, работает по довольно неэффективному принципу — лишь 20-35% энергии топлива превращается в движение, остальное теряется в виде тепла. Электромобили и гибриды устроены иначе: они используют электродвигатели с КПД около 90%, а значит, расходуют энергию гораздо рациональнее.

В гибридах электрический двигатель частично заменяет работу бензинового, помогая экономить топливо и снижать уровень выбросов. В электромобилях же нет двигателя внутреннего сгорания вовсе — движение обеспечивается только электрической тягой.

Как выбрать гибрид: ключевые типы систем

Перед покупкой стоит учесть доступность зарядных станций в вашем регионе. Если станций немного, а поездки часто бывают дальними, логично рассмотреть гибрид — он совмещает двигатель и электромотор, используя и топливо, и заряд из батареи.

Серийный гибрид

В таких моделях, как BMW i3 или Fisker Karma, двигатель не приводит колёса напрямую, а служит генератором для зарядки батареи. Электроэнергия затем поступает к мотору, который и приводит автомобиль в движение. Эта схема позволяет двигателю работать в оптимальном режиме и обеспечивает стабильную экономию топлива, особенно в городских условиях с частыми остановками и стартами.

Параллельный гибрид

Здесь и двигатель, и электромотор соединены с трансмиссией. Они могут работать как вместе, так и по отдельности. Этот тип лучше проявляет себя на трассе, где требуется устойчивая мощность и высокая скорость. Классические представители — Honda Insight, Range Rover P400e, Hyundai Ioniq, BMW X5 530e.

Комбинированный (серийно-параллельный) гибрид

Такие автомобили, как Toyota Prius или Lexus CT 200h, объединяют обе системы. Это делает их универсальными: они эффективны и в городе, и на шоссе. Минус — более высокая цена и сложная конструкция.

Полностью электрические автомобили

Если поблизости есть зарядные станции, а дальние поездки нечасты, логичный выбор — электромобиль. Он получает энергию из сети и хранит её в аккумуляторной батарее.

Большинство моделей оснащено одним мотором — на передней или задней оси. Однако при таком варианте электродвигатель не всегда работает в оптимальном режиме, что немного снижает запас хода.

Чтобы повысить эффективность, производители применяют несколько двигателей. Например, Tesla Model 3, Model Y и Model S используют два мотора, что обеспечивает полный привод и точное распределение мощности. А топовые версии — Model S Plaid и Model X Plaid - имеют три электродвигателя и систему "torque vectoring control", позволяющую управлять крутящим моментом каждого заднего колеса отдельно, что улучшает устойчивость и динамику.

Сравнение систем

Тип автомобиля Количество двигателей КПД (примерный) Особенности Примеры моделей
Серийный гибрид 1 ДВС + 1 электромотор ~70% Эффективен в городе BMW i3, Fisker Karma
Параллельный гибрид 1 ДВС + 1 электромотор ~65% Хорош на трассе Honda Insight, Range Rover P400e
Серийно-параллельный 1 ДВС + 2 электромотора ~75% Универсален, но дорог Toyota Prius, Ford Fusion Hybrid
Электромобиль 1-3 электромотора ~90% Без выбросов, зависит от зарядки Tesla Model 3, Nissan Leaf

Как подготовиться к покупке

  1. Оцените инфраструктуру. Проверьте наличие зарядных станций рядом с домом и работой.

  2. Сравните расход и стоимость обслуживания. Электромобили требуют меньше регулярных сервисных процедур, но батареи со временем теряют ёмкость.

  3. Учтите климат. В холодных регионах запас хода электромобилей снижается на 15-30%.

  4. Проверьте государственные программы поддержки. В Канаде действует программа Incentives for Zero-Emission Vehicles, а в провинциях, таких как Квебек и Британская Колумбия, доступны дополнительные скидки.

  5. Подумайте о типе езды. Для ежедневных коротких маршрутов — электромобиль; для частых дальних поездок — гибрид.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка электромобиля без доступа к зарядке.
    Последствие: постоянная зависимость от общественных станций, неудобство и простои.
    Альтернатива: выбрать гибрид с функцией рекуперации энергии.

  • Ошибка: игнорировать климатические условия.
    Последствие: снижение дальности пробега зимой.
    Альтернатива: модели с системой термоконтроля батарей, например Hyundai Kona EV.

  • Ошибка: ориентироваться только на цену.
    Последствие: слабая батарея или низкая производительность.
    Альтернатива: оценивать стоимость владения в долгосрочной перспективе.

Плюсы и минусы

Параметр Гибрид Электромобиль
Экономия топлива ●●●○○ ●●●●●
Дальность хода ●●●●○ ●●●○○
Обслуживание ●●●○○ ●●●●●
Стоимость покупки ●●●○○ ●●○○○
Экологичность ●●●●○ ●●●●●

А что если зарядка недоступна?

Некоторые владельцы решают вопрос установкой домашней станции (Level 2 Charger). Она позволяет полностью зарядить аккумулятор за 6-8 часов, что делает эксплуатацию электромобиля гораздо удобнее.

Если установка невозможна, можно использовать plug-in гибрид, который заряжается от обычной розетки и при этом имеет запас топлива на дальние поездки.

FAQ

Какой автомобиль лучше — гибрид или электромобиль?
Зависит от стиля вождения и условий. Если вы часто ездите на дальние расстояния — гибрид, если в основном по городу — электромобиль.

Сколько стоит зарядка электромобиля?
В среднем зарядка полного аккумулятора обходится в 3-5 раз дешевле, чем заправка бензином на аналогичный пробег.

Как долго служит батарея?
Современные литий-ионные батареи рассчитаны на 8-10 лет эксплуатации, после чего их ёмкость может снижаться на 10-20%.

Мифы и правда

  • Миф: электромобиль нельзя использовать зимой.
    Правда: можно, но запас хода немного уменьшается — производители решают это системами подогрева батарей.

  • Миф: гибриды не экономят топливо на трассе.
    Правда: современные параллельные гибриды показывают эффективность даже на скоростных маршрутах.

  • Миф: зарядка занимает целый день.
    Правда: быстрая зарядка заполняет 80% батареи за 30-40 минут.

3 интересных факта

  1. Электродвигатель Tesla Model 3 вращается со скоростью до 18 000 оборотов в минуту.

  2. Рекуперативное торможение способно вернуть до 20% энергии, потраченной на разгон.

  3. Первые электромобили появились раньше бензиновых — ещё в XIX веке.

Исторический контекст

В конце 1990-х годов Toyota представила Prius — первый массовый гибрид, ставший символом экологичного транспорта. С тех пор технологии шагнули далеко вперёд: батареи стали компактнее, а зарядка — быстрее. Сегодня переход на электротягу уже не вопрос моды, а часть глобальной энергетической стратегии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Юрист Салкин: hands-free не всегда защищает от штрафа за телефон за рулем сегодня в 8:21
Мобильник за рулем — ловушка для водителя: почему даже hands-free не спасает от штрафа и аварий

Водителям стоит быть осторожными: даже hands-free не всегда защищает от штрафа за телефон за рулем. Узнайте, как избежать проблем и остаться в безопасности.

Читать полностью » Audi заявила о получении дорожной сертификации для концепта Concept C сегодня в 7:28
Концепт, который не остался на подиуме — Audi решилась на редкий эксперимент

Audi вывела свой новый концепт-спорткар на реальные дороги. Почему этот прототип стал исключением из правил и что он говорит о будущем электроспорта?

Читать полностью » Средний возраст автомобилей в России вырос до 13,7 года — данные сегодня в 7:17
Шокирующая цифра: какой средний возраст авто в России и что это значит для водителей

Средний возраст автомобилей в России превысил 13 лет: почему машины стареют, какие модели остаются молодыми и как продлить жизнь авто.

Читать полностью » Tatra Trucks к 2028 году создаст водородный грузовик для коммунальных служб сегодня в 6:25
Неожиданный поворот в тяжёлой технике: Tatra делает ставку на водород

Tatra готовит к выпуску водородный грузовик нового поколения, способный работать без водителя и обеспечивать нулевые выбросы. Почему проект называют шагом в будущее тяжёлой техники?

Читать полностью » Skoda Superb установила мировой рекорд по расходу топлива на 2831 км сегодня в 6:11
Магия одного бака: как Skoda Superb проехала 2831 км без дозаправки

Чешский лифтбек Skoda Superb установил мировой рекорд, проехав почти 3 тыс. км на одном баке и удивив минимальным расходом дизеля.

Читать полностью » Европейская федерация транспорта: гибриды выбрасывают лишь на 19% меньше CO2 сегодня в 5:25
Ездят ради природы — загрязняют сильнее: парадокс владельцев гибридов

Новое исследование поставило под сомнение репутацию гибридов как "зелёных" машин. Почему реальность оказалась далека от ожиданий — и что ждёт гибриды дальше?

Читать полностью » Средний чек на зимние шины в России вырос на 24% до 35 527 рублей — аналитики сегодня в 5:08
Колёса кусают кошелёк: почему за шины придётся платить как за авто

Зимние шины в России подорожали почти на четверть. Разбираем причины, категории и советы по выбору для экономии и безопасности.

Читать полностью » Министерство внутренних дел Италии: водители старше 65 лет вдвое чаще попадают в аварии сегодня в 4:25
Когда годы за рулём становятся приговором: новый закон потряс водителей

Италия решилась на радикальный шаг — ограничить вождение для пожилых. Новая реформа обещает повысить безопасность, но вызывает бурные споры о свободе и справедливости.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Bon Jovi объявили тур Forever после операции на голосовых связках Джона Бон Джови
Туризм
Чхонгечхон в Сеуле стал символом обновления города и одним из любимых мест отдыха горожан
Туризм
МТС впервые открыла возможность международных QR-платежей — сервис заработал в Турции
Красота и здоровье
Остеопороз поражает каждого третьего человека старше 50 лет — доцент Ирина Крюкова
Технологии
Доля Windows 7 выросла до 22,86% после окончания поддержки Windows 10 — StatCounter
Еда
Пекари назвали оптимальную температуру для дрожжевого теста — 26 °C для обычного и 28 °C для сдобного
УрФО
Овощи подорожали в Свердловской области: огурцы, помидоры и картофель возглавили рост цен
Авто и мото
Кибератака 31 августа остановила производство Jaguar Land Rover на пять недель — The Times
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet