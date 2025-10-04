Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 7:43

Бензиновая эпоха трещит по швам: Белоруссия готовит рынок к наплыву электрокаров и мобильных зарядок

Доля электромобилей в Белоруссии вырастет до 16% к 2025 году — данные "ТВЭЛ"

В Белоруссия электромобили перестают быть экзотикой. Еще недавно их доля на рынке легковых авто едва достигала 6%, а уже к 2025 году ожидается рост до 16%. Стремительное развитие стало возможным благодаря параллельному расширению сети зарядных станций и внедрению новых технологий, делающих подзарядку проще и быстрее.

"Белоруссия демонстрирует впечатляющие темпы внедрения электротранспорта", — сказал представитель компании "ТВЭЛ" Александр Бухвалов.

Почему электромобили набирают популярность

Рост интереса к электротранспорту объясняется сразу несколькими причинами: экономичностью, экологичностью и поддержкой государства. Водителей привлекает возможность сократить расходы на топливо и обслуживание, а также всё более доступная инфраструктура зарядки.

Если раньше главной преградой был страх остаться без энергии вдали от города, то сегодня этот барьер постепенно исчезает. По трассам и в городах появляются современные станции с высокой мощностью и возможностью быстрой подзарядки.

Сравнение: классический и мобильный подход к зарядке

Параметр Стационарная станция Мобильная зарядка
Установка Требует подключения к сети Может работать автономно
Место использования Город, трасса Любое место, включая дворы
Время запуска Недели и месяцы согласований Готова к работе сразу
Гибкость Ограничена Максимальная
Стоимость проекта Выше Ниже

Советы шаг за шагом: как пользоваться электромобилем в Белоруссии

  1. Перед покупкой авто проверьте карту зарядных станций в вашем регионе.

  2. Установите приложение с поддержкой онлайн-оплаты и бронирования зарядки.

  3. Приобретите переносной кабель-адаптер, который позволит заряжать машину даже от бытовой розетки.

  4. Следите за новостями — мобильные станции скоро появятся в городах и могут решить проблему очередей.

  5. Рассмотрите вариант страхования аккумулятора — компании уже начинают предлагать такие услуги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка электромобиля без учета инфраструктуры.

  • Последствие: трудности с поездками на дальние расстояния.

  • Альтернатива: выбрать гибрид или электрокар с поддержкой быстрой зарядки (CHAdeMO, CCS).

  • Ошибка: зарядка всегда только от домашней сети.

  • Последствие: износ батареи, длительное время пополнения.

  • Альтернатива: использовать специализированные станции и бустеры.

  • Ошибка: экономия на кабеле и переходниках.

  • Последствие: риск поломки или несоответствия стандартов.

  • Альтернатива: покупка сертифицированных аксессуаров.

А что если зарядка сама приедет?

Белорусские компании уже тестируют станции, которые можно перемещать в зависимости от потребности. Машина останется без энергии на парковке? Мобильная зарядка подъедет сама и автоматически начнёт процесс. Водителю не придётся искать свободный столбик.

FAQ

Как выбрать электромобиль в Белоруссии?
Обратите внимание на емкость батареи, поддержку быстрой зарядки и карту станций в вашем регионе.

Сколько стоит зарядка электромобиля?
Средняя стоимость быстрой зарядки — от 0,2 до 0,3 рубля за кВт·ч, что значительно дешевле бензина.

Что лучше — гибрид или электрокар?
Гибрид подойдет для тех, кто часто ездит на дальние расстояния. Электромобиль выгоднее в городе.

Мифы и правда

  • Миф: зимой электромобиль не поедет.
    Правда: запас хода сокращается, но современные батареи справляются с морозами.

  • Миф: зарядка занимает целую ночь.
    Правда: на быстрых станциях достаточно 20-30 минут для 80%.

  • Миф: ремонт батареи стоит как половина авто.
    Правда: в Белоруссии уже предлагают восстановление и замену отдельных ячеек.

3 интересных факта

  1. В Минске тестируют робота-манипулятора, подключающего авто к зарядке без участия водителя.

  2. Первые мобильные зарядные станции в Белоруссии смогут работать даже там, где нет электросетей.

  3. К 2030 году планируется, что каждый третий новый автомобиль в стране будет электрическим или гибридным.

Исторический контекст: шаги к электробудущему

  • 2017 год: первые зарядные станции в Минске.

  • 2020 год: запуск сети по трассе М1.

  • 2023 год: Белоруссия вошла в ТОП-5 стран Восточной Европы по темпам роста электромобильности.

  • 2025 год: прогнозируемая доля электромобилей достигнет 16%.

