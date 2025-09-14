Volvo отказалась от громкого обещания — причина заставила пересмотреть планы

Volvo ещё несколько лет назад громко заявила: к 2030 году компания будет выпускать только электромобили. Но жизнь внесла свои коррективы. Спрос на электрические модели растёт не так быстро, как ожидалось, и шведский производитель, принадлежащий Geely, пересмотрел планы. Теперь цель скромнее: доля электрокаров и подключаемых гибридов должна составить от 90 до 100 процентов продаж к концу десятилетия.

Последний шаг к отказу от ДВС

Volvo уже поставила точку в истории дизельных моторов — последний двигатель этого типа сошёл с конвейера полтора года назад. На очереди бензин.

"Отрасль станет электрической — пути назад нет. В некоторых регионах это может занять немного больше времени, но направление ясно. Примерно через 10 лет все автомобили будут электрическими, и они станут дешевле", — заявил генеральный директор Volvo Хокан Самуэльссон.

Падение продаж и поиск решений

Оптимизм руководства выглядит смелым, учитывая цифры. За первые восемь месяцев 2025 года компания реализовала 90 326 электромобилей — на 24% меньше, чем годом ранее. Подключаемые гибриды потеряли 1% продаж, а бензиновые модели и "мягкие" гибриды — сразу 7%. В целом объём поставок упал на 10%, составив 498 464 автомобиля.

Ставка на "электромобили с запасным двигателем"

Несмотря на спад, 74-летний Самуэльссон уверен в будущем. Он видит решение в расширении линейки подключаемых гибридов. Руководитель назвал их "электромобилями с запасным двигателем" и намекнул, что в разработке могут появиться модели с большим электрическим пробегом или варианты с бензиновым генератором. Geely вместе с Renault уже развивает такие технологии в рамках проекта Horse.

Грядёт реструктуризация автопрома

Полностью электрическая концепция может стать испытанием для классических брендов. По мнению Самуэльссона, индустрия стоит на пороге масштабных перемен: "некоторые компании адаптируются к новым обстоятельствам и выживут, другие — нет". В грядущую эпоху, которая окончательно начнётся около 2035 года, он ожидает доминирования китайских производителей.

Скепсис конкурентов

Не все автогиганты разделяют оптимизм Volvo. BMW планирует сохранить двигатели внутреннего сгорания и после 2035 года. Mercedes предупреждает, что резкий запрет ДВС может "погубить" отрасль в Европе. Audi и Porsche тоже считают преждевременным уход от традиционных моторов в ближайшее десятилетие.

В пятницу состоится встреча автопроизводителей с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам главы Mercedes Олы Кэллениуса, обсуждать предстоит непростое: "запрет больше невозможен".