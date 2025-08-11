Электротакси по-русски: "Атом" готовит две версии машины, о которых никто не догадывался
Кажется, автомобильный рынок в России готовится к новому повороту. Уже в августе на международном евразийском форуме "Такси" в Москве компания "Атом" представит особую версию своего электромобиля, созданную специально для работы в такси. Причём разработчики готовят сразу два варианта — двухместный и классический, что позволит подстроиться под разные задачи и бюджеты автопарков.
Премьера на МЕФТ-2025
Форум, который пройдёт 14 и 15 августа, ежегодно собирает в одном месте представителей власти, ведущих экспертов в сфере городской мобильности и руководителей крупных компаний. Это не просто выставка, а площадка для диалога и обмена опытом, где обсуждаются ключевые вопросы будущего транспортной отрасли.
Не только показ, но и разговор о будущем
Помимо презентации новинки, "Атом" примет участие в панельной сессии, посвящённой развитию электротакси в России. Здесь поднимут темы закона о локализации, экономической целесообразности перевода автопарков на электродвигатели, программ господдержки и готовности инфраструктуры к переходу на экологичный транспорт.
