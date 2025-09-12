Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Авто по грязи летом
Авто по грязи летом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:51

Экономия на топливе и нервах: зачем россияне массово пересаживаются на "зелёные" внедорожники

"Автостат": кроссоверы и внедорожники составляют 61,7% экологичного транспорта в России

Электромобили и гибриды постепенно занимают свою нишу на российском рынке, но главными героями здесь стали вовсе не компактные седаны, а просторные и проходимые машины. По данным аналитиков агентства "Автостат", на кроссоверы и внедорожники приходится более 60% всего парка экологичного транспорта в стране. Такой выбор не случаен: именно SUV лучше всего подходят к условиям российских дорог и климата, совмещая практичность и комфорт.

Почему лидируют кроссоверы и внедорожники

Автомобили с увеличенным клиренсом, мощным приводом и вместительным салоном всегда пользовались спросом у россиян. В условиях переменчивой погоды, снежных зим и не всегда идеального качества дорог компактные городские модели часто проигрывают по удобству. Поэтому, когда на рынок вышли электрические и гибридные версии популярных кроссоверов, именно они быстро стали лидерами продаж.

Наличие просторного багажника, возможность перевозки семьи или большого количества вещей, а также повышенная безопасность — всё это делает сегмент SUV особенно привлекательным. Вдобавок многие автопроизводители начали выпускать именно такие модели в электроверсиях, подстраиваясь под глобальный спрос.

Структура рынка по классам

На долю SUV сегодня приходится 61,7% всех электромобилей и подключаемых гибридов. Вторая по популярности категория — класс C. Здесь представлены более компактные автомобили, которые составляют примерно 19,2% парка. Такие машины часто выбирают жители мегаполисов, где важна маневренность и экономичность.

Сегмент Е занимает около 10%. Эти модели представляют собой более дорогие и престижные автомобили бизнес-класса. Чуть меньше внимания уделяется минивэнам: их доля едва превышает 4%. Всё остальное многообразие типов машин — от малолитражек до спортивных авто — вместе набирает менее 5%.

Общая статистика

На начало июля 2025 года в России было зарегистрировано 138,5 тысячи электрокаров и гибридов. Для сравнения: ещё пять лет назад такие машины можно было встретить лишь эпизодически, а сейчас они становятся всё заметнее на улицах крупных городов. Темпы роста остаются умеренными, но устойчивыми, несмотря на ограничения в инфраструктуре и высокую стоимость самих автомобилей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Средний чек на ремонт китайских автомобилей в 2025 году вырос до 9386 рублей — Fit Service вчера в 21:22

Дешевле, но не навсегда: сколько на самом деле стоит содержание китайской машины

Узнайте, почему ремонт китайских автомобилей обходится дешевле, чем у конкурентов, и какие марки чаще всего приезжают на сервис.

Читать полностью » Рейтинг вчера в 20:41

Россияне голосуют рублём: новые авто до 5 млн вытеснили привычные бюджетники

Эксперты назвали топ-10 самых популярных иномарок в России до 5 миллионов рублей. Какие модели вошли в список и чем они привлекают покупателей?

Читать полностью » Автомобилистам назвали основные причины пробок и ДТП по пятницам на дорогах России вчера в 19:57

Дорога домой или дорога в хаос: что делает пятницу адом для автомобилистов

Почему пятница за рулём превращается в испытание и какие альтернативы помогут избежать хаоса на дорогах? Разбираем причины и решения.

Читать полностью » В России раскрыли список автомобилей, разрешённых для такси с 2026 года вчера в 18:15

Какие машины разрешат в такси — предварительный список уже известен

С 2026 года в России изменятся правила для такси. Какой список машин допустят к работе и что это значит для пассажиров и перевозчиков?

Читать полностью » Продажи автомобилей Tenet в России превысили 40 штук за первые 10 дней — вчера в 17:22

Калужский Tenet бросил вызов китайцам: первые продажи показали неожиданный расклад

Марка Tenet только вышла на рынок, но уже привлекла внимание покупателей. Первые кроссоверы разошлись быстрее, чем ожидали эксперты.

Читать полностью » Средняя зарплата автомехаников в России в августе достигла 130 тысяч рублей — данные рынка труда вчера в 16:18

Стали известны реальные зарплаты автомехаников в России: доходы удивляют

Узнайте, где автомеханики зарабатывают больше всего, почему зарплаты растут, и какие регионы открывают лучшие перспективы для специалистов.

Читать полностью » Stellantis отказалась от трёхцилиндровых моторов PureTech после проблем с надёжностью вчера в 15:41

Эра маленьких турбомоторов подошла к концу: автогиганты признали важную ошибку

Stellantis отказывается от трехцилиндровых моторов и делает ставку на гибриды. Почему концерн изменил курс и что это значит для водителей?

Читать полностью » На Нюрбургринге заметили Porsche Taycan GT4 RS: попытки рекорда завершились неудачей вчера в 15:17

Рекорд или позор? Как Porsche дважды пыталась штурмовать Нюрбургринг и сошла с дистанции

Прототип Porsche Taycan GT4 RS на Нюрбургринге получил повреждения при рекордной попытке. Что скрывается за тестами и когда ждать премьеру?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Диетолог Соломатина: резкий отказ от сладкого приводит к слабости и раздражительности
Питомцы

Ветеринары объяснили, что означает изменение цвета мочи у собаки
Авто и мото

Машина глохнет во время движения: основные неисправности по данным сервисов
Спорт и фитнес

Вертикальная тяга на блоке: биомеханика упражнения и работа мышц спины
Наука

Учёные зафиксировали в Гренландии мегацунами, сопоставимое по силе с землетрясениями девятидневной длительности
Еда

Рецепт салата с белыми грибами и курицей включает арахис
Еда

Рецепт запечённых спагетти с соусом альфредо и сыром пармезан
Спорт и фитнес

Тренеры уточнили, сколько калорий сжигает десятиминутная тренировка со скакалкой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet