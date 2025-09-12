Экономия на топливе и нервах: зачем россияне массово пересаживаются на "зелёные" внедорожники

Электромобили и гибриды постепенно занимают свою нишу на российском рынке, но главными героями здесь стали вовсе не компактные седаны, а просторные и проходимые машины. По данным аналитиков агентства "Автостат", на кроссоверы и внедорожники приходится более 60% всего парка экологичного транспорта в стране. Такой выбор не случаен: именно SUV лучше всего подходят к условиям российских дорог и климата, совмещая практичность и комфорт.

Почему лидируют кроссоверы и внедорожники

Автомобили с увеличенным клиренсом, мощным приводом и вместительным салоном всегда пользовались спросом у россиян. В условиях переменчивой погоды, снежных зим и не всегда идеального качества дорог компактные городские модели часто проигрывают по удобству. Поэтому, когда на рынок вышли электрические и гибридные версии популярных кроссоверов, именно они быстро стали лидерами продаж.

Наличие просторного багажника, возможность перевозки семьи или большого количества вещей, а также повышенная безопасность — всё это делает сегмент SUV особенно привлекательным. Вдобавок многие автопроизводители начали выпускать именно такие модели в электроверсиях, подстраиваясь под глобальный спрос.

Структура рынка по классам

На долю SUV сегодня приходится 61,7% всех электромобилей и подключаемых гибридов. Вторая по популярности категория — класс C. Здесь представлены более компактные автомобили, которые составляют примерно 19,2% парка. Такие машины часто выбирают жители мегаполисов, где важна маневренность и экономичность.

Сегмент Е занимает около 10%. Эти модели представляют собой более дорогие и престижные автомобили бизнес-класса. Чуть меньше внимания уделяется минивэнам: их доля едва превышает 4%. Всё остальное многообразие типов машин — от малолитражек до спортивных авто — вместе набирает менее 5%.

Общая статистика

На начало июля 2025 года в России было зарегистрировано 138,5 тысячи электрокаров и гибридов. Для сравнения: ещё пять лет назад такие машины можно было встретить лишь эпизодически, а сейчас они становятся всё заметнее на улицах крупных городов. Темпы роста остаются умеренными, но устойчивыми, несмотря на ограничения в инфраструктуре и высокую стоимость самих автомобилей.