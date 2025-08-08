Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 14:55

Электрический кроссовер с характером спорткара: Geely готовит сюрприз на 340 "лошадей"

Geely Galaxy Xingyao 8EV получит электромотор на 340 л. с.

340 лошадиных сил для электрического кроссовера? Geely готовит именно такой сюрприз.
В новой версии Galaxy Xingyao 8 инженеры объединили динамику спортивного автомобиля и практичность семейного SUV.

Что известно о силовой установке

По данным Министерства промышленности и информационных технологий, полностью электрический Xingyao 8 получит мотор TZ220XYA02 от Quzhou Jidian. Его мощность — 250 кВт, что эквивалентно 340 л. с. Такой запас позволяет рассчитывать на уверенный разгон и высокую проходимость даже на сложных покрытиях.
Питается двигатель от литий-железо-фосфатной батареи Jiangsu Times. Этот тип аккумуляторов ценят за долговечность и высокий уровень безопасности — они менее подвержены перегреву и сохраняют характеристики даже после большого числа циклов зарядки.

Дизайн и отличительные черты

Внешне электрическая версия почти не отличается от гибридного варианта с подключаемым модулем. Сохранились фирменные фары, сдвижная крыша и массивная корма. Однако есть и деталь, выдающая характер: на крышке багажника справа красуется шильдик "Xingyao 8EV", напоминающий, что под капотом — не двигатель внутреннего сгорания, а современная электрическая силовая установка.

Широкий выбор колёсных дисков тоже остался: доступны шины 245/45 R19 и 245/40 R20. Общая масса модели — 2430 кг, что для электровнедорожника с таким оснащением выглядит вполне конкурентно.

Технологии и особенности

Интересно, что сочетание мощности и батареи на основе LFP-химии — редкость для автомобилей этого класса. Обычно автопроизводители ставят более дорогие и энергоёмкие литий-ионные аккумуляторы, жертвуя долговечностью ради дальности хода. Geely же, судя по утечкам, делает ставку на баланс между безопасностью и эффективностью.

Опыт компании в электрификации уже был заметен в моделях линейки Galaxy, но здесь речь идёт о первом столь мощном варианте, полностью лишённом ДВС. С учётом общей массы и аэродинамики кузова можно ожидать, что запас хода будет на уровне современных городских кроссоверов премиум-класса.

Когда ждать на дорогах

Официальная премьера, по слухам, состоится в ближайшее время. Эксперты предполагают, что Xingyao 8EV займёт нишу между массовыми электровнедорожниками и премиум-сегментом, привлекая покупателей не только ценой, но и сбалансированным набором характеристик.

