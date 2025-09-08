Скорость, которая шокировала автоспорт: цифра приближается к невозможному

На севере Германии установили новый мировой рекорд среди электромобилей. На испытательном полигоне ATP Automotive Testing в Папенбурге 8 августа суперкар BYD YANGWANG U9 Track Edition разогнался до 472,41 км/ч, обогнав прежнего лидера — хорватский Rimac Nevera R.

Технологии, опередившие время

YANGWANG U9 Track Edition выдает колоссальные 2960 лошадиных сил, что делает его самым мощным полностью электрическим суперкаром на данный момент. Для сравнения, предыдущее достижение Rimac составляло 431,62 км/ч.

Модель сохранила дизайн базового U9, но в "трековой" версии инженеры внедрили доработанную систему управления температурой и первую в мире серийную сверхвысоковольтную платформу на 1200 В. Благодаря этому аккумулятор, мотор и другие узлы работают на запредельных скоростях без перегрева.

Батарея, которая не подводит

BYD продолжает использовать фирменную литий-железо-фосфатную батарею Blade Battery. Её прямоугольная форма не только повышает плотность энергии, но и обеспечивает эффективное охлаждение. Зарядить аккумулятор с 30 до 80% можно всего за полчаса.

Взгляд пилота

За рулем автомобиля был немецкий гонщик Марк Бассенг, который в прошлом году уже устанавливал рекорд.

"В прошлом году я думал, что достиг пика. Я никогда не ожидал, что так скоро побью свой собственный рекорд. Но вот мы здесь, на той же трассе, с новыми технологиями, которые сделали это возможным", — заявил профессиональный гонщик Марк Бассенг.

Соперничество с бензиновыми легендами

Сегодня самые быстрые бензиновые гиперкары — Koenigsegg Jesko Absolut и SSC Tuatara. Первый, по расчетам, может разогнаться до 500 км/ч, второй в реальности показал 475 км/ч. Новое достижение BYD U9 приближает электромобили к этим показателям и дает понять, что будущее автоспорта может оказаться электрическим.