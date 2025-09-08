Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Суперкар BYD Yangwang U9
Суперкар BYD Yangwang U9
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:28

Скорость, которая шокировала автоспорт: цифра приближается к невозможному

В Германии BYD U9 разогнался до 472 км/ч и побил рекорд Rimac Nevera

На севере Германии установили новый мировой рекорд среди электромобилей. На испытательном полигоне ATP Automotive Testing в Папенбурге 8 августа суперкар BYD YANGWANG U9 Track Edition разогнался до 472,41 км/ч, обогнав прежнего лидера — хорватский Rimac Nevera R.

Технологии, опередившие время

YANGWANG U9 Track Edition выдает колоссальные 2960 лошадиных сил, что делает его самым мощным полностью электрическим суперкаром на данный момент. Для сравнения, предыдущее достижение Rimac составляло 431,62 км/ч.

Модель сохранила дизайн базового U9, но в "трековой" версии инженеры внедрили доработанную систему управления температурой и первую в мире серийную сверхвысоковольтную платформу на 1200 В. Благодаря этому аккумулятор, мотор и другие узлы работают на запредельных скоростях без перегрева.

Батарея, которая не подводит

BYD продолжает использовать фирменную литий-железо-фосфатную батарею Blade Battery. Её прямоугольная форма не только повышает плотность энергии, но и обеспечивает эффективное охлаждение. Зарядить аккумулятор с 30 до 80% можно всего за полчаса.

Взгляд пилота

За рулем автомобиля был немецкий гонщик Марк Бассенг, который в прошлом году уже устанавливал рекорд.

"В прошлом году я думал, что достиг пика. Я никогда не ожидал, что так скоро побью свой собственный рекорд. Но вот мы здесь, на той же трассе, с новыми технологиями, которые сделали это возможным", — заявил профессиональный гонщик Марк Бассенг.

Соперничество с бензиновыми легендами

Сегодня самые быстрые бензиновые гиперкары — Koenigsegg Jesko Absolut и SSC Tuatara. Первый, по расчетам, может разогнаться до 500 км/ч, второй в реальности показал 475 км/ч. Новое достижение BYD U9 приближает электромобили к этим показателям и дает понять, что будущее автоспорта может оказаться электрическим.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Производители автомобилей запрещают самостоятельный ремонт новых моделей вчера в 23:54

Авторемонт без затрат: почему запреты на самостоятельный ремонт экономят тысячи рублей

Автоэлектрик раскрыл, какие системы в современных машинах нельзя чинить самостоятельно. Риск поломок и гарантии. Читайте советы для автовладельцев.

Читать полностью » Представитель ГАИ разъяснил правила установки знака Кирпич вчера в 23:43

Когда Въезд запрещен оборачивается лишением прав — неожиданные нюансы постановки знака

Нарушение знака "Кирпич" может привести к разным наказаниям — от штрафа до лишения прав. Узнайте, когда штрафы законны, а когда есть шанс оспорить решение ГАИ.

Читать полностью » Износ стоек стабилизатора снижает устойчивость автомобиля — данные автотехнической лаборатории вчера в 22:57

Расходник навсегда: почему стойки стабилизатора живут дольше, чем кажется, но ломаются внезапно

Стойки стабилизатора — важный элемент подвески, от которого зависит устойчивость автомобиля. Узнайте, почему они изнашиваются и когда стоит их менять, чтобы избежать серьезных проблем на дороге.

Читать полностью » В ГИБДД объяснили факторы риска лобового столкновения на дорогах вчера в 22:13

Лобовое столкновение — смертельная игра на дороге, где шансы почти равны нулю

Майор полиции раскрыл секреты, как избежать лобового столкновения на дороге. Бдительность, правильные действия и спокойствие — ключ к выживанию. Узнайте, почему эмоции мешают и что делать в критической ситуации.

Читать полностью » Врач объяснил, как снизить риск заражения в такси с простуженным водителем вчера в 21:43

Простуда за секунду: чем опасно чужое чихание в закрытом салоне

Как защититься от риска заразиться в такси, если водитель простужен? Врач рассказал о простых мерах профилактики, которые реально работают.

Читать полностью » Страховые компании: выплаты за предметы, упавшие на машины в России, превысили 600 млн рублей вчера в 20:57

Паркуетесь под окнами? Узнайте, сколько и чего это может стоить

Страховые компании фиксируют рост числа необычных выплат: от веток и сосулек до птичьих атак и обломков беспилотников. Узнайте, что чаще всего падает на машины.

Читать полностью » вчера в 18:05

Белорусский кроссовер обошёл китайский хит: смена лидера на рынке стала сюрпризом

Белорусский кроссовер неожиданно ворвался в лидеры продаж, сместив давнего фаворита. Как изменилась расстановка сил на российском авторынке?

Читать полностью » Продажи новых автомобилей в России за январь–август 2025 года составили 773 тысячи — вчера в 17:59

Сейчас 2025-й, а на дорогах — 2023-й: в чём феномен российских автопродаж

В России растут продажи новых автомобилей прошлых лет выпуска. Почему дилеры распродают старые запасы и что удерживает покупателей от новых покупок?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Учёные сравнили эффективность отжиманий и жима штанги для роста мышц
Питомцы

Кормушка-лабиринт помогает собакам и кошкам есть медленнее и спокойнее — ветеринары
Туризм

Рыбинск летом 2025 года вошёл в маршрут "Золотое кольцо России"
Еда

Журналистка Хелен Роснер в New Yorker назвала "Слоппи Джо" иконой американской кухни
Красота и здоровье

Врач Андрей Кондрахин назвал оптимальное время для вакцинации осенью
Еда

Повар сообщил технологию выпекания пирожков с сыром
СФО

Спартакиада: Югра стала лидером среди регионов с населением до 2 млн человек
Красота и здоровье

Диетолог Червони: ромашковый чай помогает при бессоннице
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet