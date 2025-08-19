Гонка электрокаров пошла по-новому сценарию: универсал из Китая смёл конкурентов в первые часы

Китайский рынок электромобилей снова удивляет: универсал Stelato S9T за первые сутки после открытия предзаказов собрал более 20 000 заявок. Рекордный интерес к модели объясняется не только именем Huawei, но и тем, что автомобиль сочетает в себе технологии будущего с практичностью классического семейного универсала.

Молодой бренд с амбициями

Stelato — это совместный проект Huawei и BAIC, появившийся лишь в прошлом году. Первая модель, седан S9, уже показала, что спрос есть: с октября 2024-го по июль 2025-го он разошёлся тиражом свыше 15 тысяч машин. Новый S9T стал вторым шагом бренда, и именно на него возлагаются большие надежды.

Интерес к универсалу оказался феноменальным: уже через час после старта предзаказов компания зафиксировала 10 000 заявок. Спустя сутки число удвоилось — показатель, который в условиях жесткой конкуренции на китайском рынке впечатляет.

Габариты и технологии

S9T заметно крупнее большинства конкурентов. Его длина составляет 5160 мм — на 21 см больше, чем у Mercedes-Benz E-Class All-Terrain. Этот факт делает модель привлекательной для покупателей, которым нужен просторный автомобиль.

В базовой комплектации установлены камеры вместо зеркал, система помощи водителю с 32 датчиками и сразу три экрана в салоне. Главный из них — 16-дюймовый дисплей мультимедиа. В топовых версиях предусмотрена пневмоподвеска и фирменный комплекс автономного вождения Huawei ADS 4.

Силовые установки

Универсал предлагается в двух типах — полностью электрическом и гибридном с расширителем запаса хода (EREV).

Электроверсия: задний привод — 304 л. с., запас хода 801 км; полный привод — 516 л. с., отличная динамика и уверенность на дороге.

Гибридная версия (EREV): 1,5-литровый бензиновый мотор на 158 л. с.; батарея ёмкостью 53,4 кВт·ч, до 354 км на электротяге; суммарный запас хода в гибридном режиме превышает 1300 км.



Цена и старт продаж

Стоимость Stelato S9T варьируется от 328 000 до 388 000 юаней (примерно 3,6-4,3 млн рублей). В зависимости от выбранной версии покупатель получает либо акцент на экономичность и запас хода, либо на мощность и технологии.

"Живые" продажи начнутся в сентябре, и именно тогда станет ясно, оправдает ли универсал столь бурный старт интереса.