Дух легенд возвращается: каким будет новый спорткар от Audi вместо TT и R8

Что может объединить наследие культового прошлого и технологии будущего? Audi решила дать свой ответ — на автосалоне в Мюнхене, который стартует 9 сентября, немецкий бренд покажет новый спорткар. Это будет электрическая модель, созданная как преемник сразу двух легенд — TT и R8.

Возвращение духа TT и R8

После того как с конвейера ушли TT и R8, компания осталась без яркого двухдверного символа. И теперь Audi готова восполнить этот пробел. Руководитель марки Гернот Дельнер подтвердил: новинка станет электрическим спорткаром, который унаследует характер прежних моделей.

"Легенды прошлого — это основа будущего", — именно с этой фразой компания запустила тизерную кампанию.

В первом ролике напомнили о культовом TT, гоночных автомобилях прошлых лет и футуристичном концепте Avus. Второй тизер посвящен знаменитым "серебряным стрелам" Auto Union Type C и D — болидов 1930-х с легкими алюминиевыми кузовами и среднемоторной компоновкой. Эти решения в своё время стали настоящей революцией.

Силуэт под чехлом и первые догадки

На одном из изображений автомобиль показан укрытым тканью. Но даже сквозь очертания можно заметить — он компактнее, чем Audi A5 Coupe. Это подогревает слухи: будущий спорткар, вероятно, построят на платформе грядущего Porsche 718 EV. Дополнительный аргумент — шпионские фото весной, где тестовый прототип был замечен на испытаниях.