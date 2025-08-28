25 рекордов за один тест: новый электрокар Mercedes переписал историю

Mercedes-Benz представил экспериментальный прототип AMG GT-XX, который стал настоящим вызовом для представлений о возможностях электромобилей. Машина установила сразу 25 мировых рекордов, среди которых — показатели автономности, стабильности скорости и невероятно быстрой зарядки.

Главным достижением стал заезд на дистанцию, равную окружности Земли — 40 075 км. Автомобиль преодолел её за 7 дней, 13 часов, 24 минуты и 7 секунд.

Условия рекорда

Чтобы реализовать столь амбициозную задачу, инженерам пришлось соблюсти несколько условий:

поддерживать высокую среднюю скорость,

выбрать трассу, пригодную для непрерывного недельного теста,

обеспечить быструю зарядку без ущерба для хода эксперимента.

Идеальным местом стал знаменитый итальянский полигон Нардо. Его кольцевая трасса протяжённостью 12,6 км и уклоном всего 12° позволяет автомобилю двигаться на предельных скоростях почти как по прямой линии.

Технология и мощность

Прототип оснащён тремя осевыми электромоторами: двумя на задней оси и одним спереди. Суммарная мощность установки — 1341 л. с., а максимальная скорость достигает 360 км/ч. Аэродинамический коэффициент сопротивления — всего 0,198, что ставит машину в один ряд с самыми технологичными болидами.

Особое внимание уделили батарее. Она создана по архитектуре NCMA (никель-кобальт-марганец-алюминий) и обладает плотностью энергии 300 кВт⋅ч. При этом аккумулятор ёмкостью 114 кВт⋅ч охлаждается 40 литрами масла, что позволяет держать стабильную температуру в условиях экстремальной нагрузки. Разработку вели совместно с инженерами Mercedes-AMG Формулы-1.

Команда и испытания

В проекте участвовали более сотни специалистов на трассе и ещё столько же — в Германии, где велось круглосуточное отслеживание телеметрии. За рулём находились 17 профессиональных пилотов GT3, а также гонщик Формулы-1 Джордж Рассел.

Каждый водитель проводил на трассе не более двух часов, ведь удерживать 300 км/ч — это испытание не только для техники, но и для психики.

Секрет скорости зарядки

Одним из главных открытий стала уникальная система подзарядки. Батарея мощностью 850 кВт за 5 минут накапливает энергию, достаточную для пробега в 400 км. Это позволило сократить время пит-стопов до минимума: пока машину заряжали, гонщики успевали только смениться и протереть стекло.

Новые рекорды

Mercedes-AMG GT-XX установил и рекорд суточного пробега. Предыдущий показатель принадлежал Xpeng P7 — 3960 км. Немецкий прототип не просто побил его, а проехал за сутки 5560 км, что стало убедительной заявкой на лидерство.

Взгляд в будущее

Несмотря на то, что речь идёт о прототипе, Mercedes планирует вывести на рынок серийный 4-дверный электрический седан, созданный на базе этих технологий. Появление модели в Европе ожидается к концу 2026 года.

Таким образом, эксперимент AMG GT-XX стал не только испытанием для техники и людей, но и намёком на то, что электромобили способны выйти далеко за привычные рамки.