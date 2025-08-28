Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:33

25 рекордов за один тест: новый электрокар Mercedes переписал историю

Mercedes-AMG GT-XX показал рекордную скорость зарядки 400 км за 5 минут

Mercedes-Benz представил экспериментальный прототип AMG GT-XX, который стал настоящим вызовом для представлений о возможностях электромобилей. Машина установила сразу 25 мировых рекордов, среди которых — показатели автономности, стабильности скорости и невероятно быстрой зарядки.

Главным достижением стал заезд на дистанцию, равную окружности Земли — 40 075 км. Автомобиль преодолел её за 7 дней, 13 часов, 24 минуты и 7 секунд.

Условия рекорда

Чтобы реализовать столь амбициозную задачу, инженерам пришлось соблюсти несколько условий:

  • поддерживать высокую среднюю скорость,
  • выбрать трассу, пригодную для непрерывного недельного теста,
  • обеспечить быструю зарядку без ущерба для хода эксперимента.

Идеальным местом стал знаменитый итальянский полигон Нардо. Его кольцевая трасса протяжённостью 12,6 км и уклоном всего 12° позволяет автомобилю двигаться на предельных скоростях почти как по прямой линии.

Технология и мощность

Прототип оснащён тремя осевыми электромоторами: двумя на задней оси и одним спереди. Суммарная мощность установки — 1341 л. с., а максимальная скорость достигает 360 км/ч. Аэродинамический коэффициент сопротивления — всего 0,198, что ставит машину в один ряд с самыми технологичными болидами.

Особое внимание уделили батарее. Она создана по архитектуре NCMA (никель-кобальт-марганец-алюминий) и обладает плотностью энергии 300 кВт⋅ч. При этом аккумулятор ёмкостью 114 кВт⋅ч охлаждается 40 литрами масла, что позволяет держать стабильную температуру в условиях экстремальной нагрузки. Разработку вели совместно с инженерами Mercedes-AMG Формулы-1.

Команда и испытания

В проекте участвовали более сотни специалистов на трассе и ещё столько же — в Германии, где велось круглосуточное отслеживание телеметрии. За рулём находились 17 профессиональных пилотов GT3, а также гонщик Формулы-1 Джордж Рассел.

Каждый водитель проводил на трассе не более двух часов, ведь удерживать 300 км/ч — это испытание не только для техники, но и для психики.

Секрет скорости зарядки

Одним из главных открытий стала уникальная система подзарядки. Батарея мощностью 850 кВт за 5 минут накапливает энергию, достаточную для пробега в 400 км. Это позволило сократить время пит-стопов до минимума: пока машину заряжали, гонщики успевали только смениться и протереть стекло.

Новые рекорды

Mercedes-AMG GT-XX установил и рекорд суточного пробега. Предыдущий показатель принадлежал Xpeng P7 — 3960 км. Немецкий прототип не просто побил его, а проехал за сутки 5560 км, что стало убедительной заявкой на лидерство.

Взгляд в будущее

Несмотря на то, что речь идёт о прототипе, Mercedes планирует вывести на рынок серийный 4-дверный электрический седан, созданный на базе этих технологий. Появление модели в Европе ожидается к концу 2026 года.

Таким образом, эксперимент AMG GT-XX стал не только испытанием для техники и людей, но и намёком на то, что электромобили способны выйти далеко за привычные рамки.

