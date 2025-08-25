Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Amberauto A5
Amberauto A5
© commons.wikimedia.org by Chinese Car Culture is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:07

700 тысяч сгорают на глазах: в России обрушили цену на Amberauto A5

Цена на электроседан Amberauto A5 в России снизилась с 2,3 до 1,6 млн рублей

Цена на седан Amberauto A5 в России рухнула почти на треть. Теперь автомобиль, который ещё недавно оценивался в 2,3 миллиона рублей, можно приобрести за 1,6 миллиона. Скидка в 700 тысяч рублей выглядит не просто внушительно, а сенсационно для сегмента электрокаров, где цены традиционно остаются высокими.

Почему так подешевел Amberauto A5

О снижении стоимости сообщил в своём Telegram-канале автомобильный эксперт Олег Мосеев.

"Комплектация City 23PY теперь стоит всего 1,6 миллиона рублей", — написал Мосеев.

Amberauto A5 — это локализованная версия китайского электромобиля JMEV GSE, выпускаемая на калининградском заводе "Автотор". Под капотом у машины электродвигатель мощностью 160 л. с., а паспортный запас хода составляет до 520 км на одном заряде. Для сравнения: большинство электрокаров, представленных сегодня в России, предлагают пробег в диапазоне 350-450 км.

Скидка объясняется просто: дистрибьюторы стремятся освободить склады от автомобилей 2023 модельного года и подготовиться к новым поставкам.

Чем интересна модель

Amberauto A5 выигрывает сразу по нескольким параметрам:

  • значительный запас хода — 520 км;

  • сборка в России (что может положительно влиять на доступность деталей и обслуживания);

  • цена, сравнимая с бензиновыми седанами бизнес-класса.

Важно учитывать: технически автомобиль остаётся современным, а то, что в документах значится прошлый модельный год, вряд ли повлияет на реальный опыт владения. Для покупателя это, скорее, формальность, чем минус.

Возможные подводные камни

Однако стоит проявить осторожность. Перед покупкой эксперты рекомендуют уточнить условия гарантии у официальных дилеров, а также проверить наличие нужных комплектаций. На российском рынке иногда возникают ситуации, когда часть "бумажных" характеристик не полностью совпадает с фактическими опциями поставляемых машин.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Турсунова объяснила, почему кондиционер в машине может перестать работать сегодня в 13:01

Кондиционер молчит: пять неожиданных поломок, о которых водители забывают

Почему кондиционер в машине может не включаться: от поломки датчиков и компрессора до ошибок после обслуживания. Эксперт назвала ключевые причины.

Читать полностью » В России изменили порядок проверки водителей на алкоголь: акцент на анализ крови сегодня в 12:41

Алкотестер больше не главный: что ждёт водителей с 1 сентября

С 1 сентября меняются правила освидетельствования водителей: увеличен интервал продувки, введён 30-минутный срок для сдачи мочи и обязательный учёт принимаемых лекарств.

Читать полностью » Экспорт японских автомобилей и запчастей снизился на фоне слабого спроса в России сегодня в 12:01

Ожидание чужих брендов и пустые салоны: Япония отворачивается, а Россия замирает в ожидании

Япония сократила поставки автомобилей на 19%, запчастей — на 75%. Почему в России падает спрос на новые машины?

Читать полностью » Армянский депутат сообщил о задержках и убытках перевозчиков на грузино-российской границе сегодня в 11:06

"Верхний Ларс" превратился в ловушку: сотни армянских фур вынуждены возвращаться

Сотни армянских фур с фруктами развернули на КПП «Верхний Ларс»: перевозчики говорят о «фитосанитарных проблемах», аграрии несут убытки.

Читать полностью » Renault покинула Россию в 2022 году и не вернётся в капитал АвтоВАЗа — Чемезов сегодня в 11:01

Французский след исчезает: что осталось от Renault в России

Чемезов заявил: политических предпосылок для возвращения Renault в капитал АвтоВАЗа нет и не предвидится.

Читать полностью » Транспортный налог для пенсионеров и предпенсионеров регулируется субъектами РФ сегодня в 10:48

Транспортный налог для пенсионеров: почему всё решает регион

Сенатор Епифанова напомнила: льготы по транспортному налогу для пенсионеров определяются регионами. В Адыгее и Костроме действуют 50%-ные скидки.

Читать полностью » Mahindra: серийные внедорожники на базе концептов Vision выйдут к 2027 году сегодня в 10:01

Ярко-оранжевый кроссовер с лестницей и канистрой: Vision S выглядит готовым к экспедиции

Mahindra показала четыре концепта Vision: субкомпакт, массовый кроссовер и два внедорожника. Серийный вариант обещают к 2027 году.

Читать полностью » Автоэксперты предупредили о рисках удаления катализатора в сервисах сегодня в 9:40

Даром убрали катализатор? На самом деле вы уже заплатили — и больше, чем думаете

Бесплатное удаление катализатора кажется выгодным предложением, но за ним скрываются риски — от проблем с двигателем до невозможности пройти техосмотр.

Читать полностью »

Новости
Дом

Специалисты советуют делать часовой перерыв между стирками для защиты техники
Еда

Врач объяснила, почему кофеин усиливает жар и не подходит для летней жары
Садоводство

Ошибки при сочетании удобрений приводят к закислению почвы
Питомцы

В России профессия кинолога не регулируется законом: на что обратить внимание хозяевам при выборе эксперта
Туризм

Ростех заявил о возвращении России к полному циклу производства пассажирских самолетов
Авто и мото

Эксперты: ввоз автомобилей из Белоруссии в Россию стал экономически невыгодным
Красота и здоровье

Тепловое истощение и потеря сознания: врачи объясняют механизмы перегрева
Красота и здоровье

Офтальмолог Воротникова объяснила, почему смартфон опаснее для здоровья, чем монитор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru