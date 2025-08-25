700 тысяч сгорают на глазах: в России обрушили цену на Amberauto A5

Цена на седан Amberauto A5 в России рухнула почти на треть. Теперь автомобиль, который ещё недавно оценивался в 2,3 миллиона рублей, можно приобрести за 1,6 миллиона. Скидка в 700 тысяч рублей выглядит не просто внушительно, а сенсационно для сегмента электрокаров, где цены традиционно остаются высокими.

Почему так подешевел Amberauto A5

О снижении стоимости сообщил в своём Telegram-канале автомобильный эксперт Олег Мосеев.

"Комплектация City 23PY теперь стоит всего 1,6 миллиона рублей", — написал Мосеев.

Amberauto A5 — это локализованная версия китайского электромобиля JMEV GSE, выпускаемая на калининградском заводе "Автотор". Под капотом у машины электродвигатель мощностью 160 л. с., а паспортный запас хода составляет до 520 км на одном заряде. Для сравнения: большинство электрокаров, представленных сегодня в России, предлагают пробег в диапазоне 350-450 км.

Скидка объясняется просто: дистрибьюторы стремятся освободить склады от автомобилей 2023 модельного года и подготовиться к новым поставкам.

Чем интересна модель

Amberauto A5 выигрывает сразу по нескольким параметрам:

значительный запас хода — 520 км;

сборка в России (что может положительно влиять на доступность деталей и обслуживания);

цена, сравнимая с бензиновыми седанами бизнес-класса.

Важно учитывать: технически автомобиль остаётся современным, а то, что в документах значится прошлый модельный год, вряд ли повлияет на реальный опыт владения. Для покупателя это, скорее, формальность, чем минус.

Возможные подводные камни

Однако стоит проявить осторожность. Перед покупкой эксперты рекомендуют уточнить условия гарантии у официальных дилеров, а также проверить наличие нужных комплектаций. На российском рынке иногда возникают ситуации, когда часть "бумажных" характеристик не полностью совпадает с фактическими опциями поставляемых машин.