Секунда, которая унизила легенд: Lucid Air Sapphire переписал историю суперкаров

Lucid снова сделал громкую заявку в мире электромобилей. Его флагманский седан Air Sapphire установил новый рекорд и официально обошёл по динамике не только Tesla Model S Plaid, но и свежего претендента — Porsche Taycan Turbo GT Weissach. Разрыв минимальный, всего 0,006 секунды, но именно эта деталь и делает победу ещё ярче.

Американский электроседан сумел удивить даже самых скептически настроенных экспертов, показав результат, который ранее казался почти невозможным. Впрочем, секрет кроется не только в мощных батареях и продуманной аэродинамике, но и в новом комплекте шин Pirelli P Zero Trofeo RS Elect LM1, доступном для заказа прямо с завода Lucid за 8250 долларов.

Рекорд, который изменил баланс сил

Air Sapphire развил 60 миль в час (96 км/ч) всего за 1,881 секунды. Для сравнения:

на стандартных Michelin Pilot Sport 4S LM1 результат составлял 2,2 секунды;

Tesla Model S Plaid показала 2,07 секунды;

Porsche Taycan Turbo GT Weissach до этого считался безусловным лидером.

Все замеры проводились по честным правилам — с разбега в один фут, на обычном асфальте, без специальных покрытий.

На дистанции в четверть мили (402 м) Lucid тоже оказался первым: 9,03 секунды при скорости 157,1 миль в час. Это быстрее, чем предыдущие результаты самого Air Sapphire, и заметно быстрее конкурентов.

Сравнение лидеров сегмента

Модель Разгон 0-60 миль/ч Четверть мили Максимальная скорость Lucid Air Sapphire (Pirelli) 1,881 сек 9,03 сек 330 км/ч Porsche Taycan Turbo GT Weissach 1,887 сек 9,1 сек 305 км/ч Tesla Model S Plaid 2,07 сек 9,2 сек 322 км/ч

Советы шаг за шагом: как улучшить динамику электромобиля

Выбирайте правильные шины. Pirelli P Zero Trofeo RS Elect LM1 доказали, что покрышки могут изменить результат радикально. Следите за балансом веса. Даже роскошные электроседаны выигрывают от правильного распределения массы. Используйте сервисные обновления. Многие производители, включая Lucid и Tesla, выпускают "по воздуху" апдейты прошивки, которые улучшают динамику и работу батареи. Контролируйте давление в шинах — недооценённый, но ключевой фактор для ускорения и торможения. Выбирайте правильное покрытие для тестов — даже качество асфальта влияет на результаты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставить универсальные или зимние шины для трековых заездов.

Последствие: ухудшение сцепления и потеря драгоценных миллисекунд.

Альтернатива: спортивные покрышки с маркировкой для электромобилей, как у Pirelli.

Ошибка: экономить на тормозной системе.

Последствие: длинный тормозной путь и риск аварии.

Альтернатива: керамические тормоза, как у Porsche, или усиленные системы Lucid.

Ошибка: игнорировать сервисные обновления.

Последствие: автомобиль работает не в полную силу.

Альтернатива: регулярная установка OTA-обновлений.

А что если Lucid не остановится?

Если Air Sapphire уже смог обогнать и Tesla, и Porsche, возникает вопрос: куда двигаться дальше? Следующий рубеж — довести разгон до 1,7 секунды и закрепить преимущество в гонке технологий.

Эксперты прогнозируют, что именно Lucid может стать первой маркой, которая массово предложит клиентам электроседаны уровня суперкаров. Это подтолкнёт и конкурентов — у Tesla уже есть проекты Plaid+ и Roadster, а Porsche наверняка готовит новую версию Taycan.

Плюсы и минусы Air Sapphire

Плюсы Минусы Рекордная динамика Высокая цена Роскошный салон Большая масса Запас хода более 600 км Дорогие опции (шины за $8250) Быстрая зарядка (до 300 кВт) Ограниченная сервисная сеть Технологичность и OTA-обновления Высокие страховые выплаты

FAQ

Как выбрать шины для электроседана?

Ориентируйтесь на заводские рекомендации. Для Lucid оптимальны Pirelli P Zero RS Elect, для Tesla — Michelin Pilot Sport, для Porsche — Pirelli P Zero Corsa.

Сколько стоит Lucid Air Sapphire?

Базовая цена в США начинается от $249 000. С дополнительными опциями итог может превысить $270 000.

Что лучше — Tesla Model S Plaid или Lucid Air Sapphire?

Plaid дешевле и легче, но Lucid выигрывает в комфорте, запасе хода и рекордной динамике.

Мифы и правда

Миф: "Электромобили всегда медленнее суперкаров".

Правда: Lucid и Tesla уже давно обгоняют бензиновые аналоги.

Миф: "Большая масса мешает динамике".

Правда: грамотное распределение веса и мощные батареи компенсируют этот фактор.

Миф: "Спортивные шины для электромобилей не нужны".

Правда: без них невозможно показать рекордные результаты.

3 интересных факта

Lucid Air Sapphire развивает 1234 л. с. — это мощнее, чем у Bugatti Veyron первой генерации. Батарея седана рассчитана на более 600 км пробега, что делает его не только быстрым, но и практичным. На заводе Lucid в Аризоне специально выделили линию для установки спортивных шин прямо на конвейере.

Исторический контекст