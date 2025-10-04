Секунда, которая унизила легенд: Lucid Air Sapphire переписал историю суперкаров
Lucid снова сделал громкую заявку в мире электромобилей. Его флагманский седан Air Sapphire установил новый рекорд и официально обошёл по динамике не только Tesla Model S Plaid, но и свежего претендента — Porsche Taycan Turbo GT Weissach. Разрыв минимальный, всего 0,006 секунды, но именно эта деталь и делает победу ещё ярче.
Американский электроседан сумел удивить даже самых скептически настроенных экспертов, показав результат, который ранее казался почти невозможным. Впрочем, секрет кроется не только в мощных батареях и продуманной аэродинамике, но и в новом комплекте шин Pirelli P Zero Trofeo RS Elect LM1, доступном для заказа прямо с завода Lucid за 8250 долларов.
Рекорд, который изменил баланс сил
Air Sapphire развил 60 миль в час (96 км/ч) всего за 1,881 секунды. Для сравнения:
-
на стандартных Michelin Pilot Sport 4S LM1 результат составлял 2,2 секунды;
-
Tesla Model S Plaid показала 2,07 секунды;
-
Porsche Taycan Turbo GT Weissach до этого считался безусловным лидером.
Все замеры проводились по честным правилам — с разбега в один фут, на обычном асфальте, без специальных покрытий.
На дистанции в четверть мили (402 м) Lucid тоже оказался первым: 9,03 секунды при скорости 157,1 миль в час. Это быстрее, чем предыдущие результаты самого Air Sapphire, и заметно быстрее конкурентов.
Сравнение лидеров сегмента
|Модель
|Разгон 0-60 миль/ч
|Четверть мили
|Максимальная скорость
|Lucid Air Sapphire (Pirelli)
|1,881 сек
|9,03 сек
|330 км/ч
|Porsche Taycan Turbo GT Weissach
|1,887 сек
|9,1 сек
|305 км/ч
|Tesla Model S Plaid
|2,07 сек
|9,2 сек
|322 км/ч
Советы шаг за шагом: как улучшить динамику электромобиля
-
Выбирайте правильные шины. Pirelli P Zero Trofeo RS Elect LM1 доказали, что покрышки могут изменить результат радикально.
-
Следите за балансом веса. Даже роскошные электроседаны выигрывают от правильного распределения массы.
-
Используйте сервисные обновления. Многие производители, включая Lucid и Tesla, выпускают "по воздуху" апдейты прошивки, которые улучшают динамику и работу батареи.
-
Контролируйте давление в шинах — недооценённый, но ключевой фактор для ускорения и торможения.
-
Выбирайте правильное покрытие для тестов — даже качество асфальта влияет на результаты.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ставить универсальные или зимние шины для трековых заездов.
-
Последствие: ухудшение сцепления и потеря драгоценных миллисекунд.
-
Альтернатива: спортивные покрышки с маркировкой для электромобилей, как у Pirelli.
-
Ошибка: экономить на тормозной системе.
-
Последствие: длинный тормозной путь и риск аварии.
-
Альтернатива: керамические тормоза, как у Porsche, или усиленные системы Lucid.
-
Ошибка: игнорировать сервисные обновления.
-
Последствие: автомобиль работает не в полную силу.
-
Альтернатива: регулярная установка OTA-обновлений.
А что если Lucid не остановится?
Если Air Sapphire уже смог обогнать и Tesla, и Porsche, возникает вопрос: куда двигаться дальше? Следующий рубеж — довести разгон до 1,7 секунды и закрепить преимущество в гонке технологий.
Эксперты прогнозируют, что именно Lucid может стать первой маркой, которая массово предложит клиентам электроседаны уровня суперкаров. Это подтолкнёт и конкурентов — у Tesla уже есть проекты Plaid+ и Roadster, а Porsche наверняка готовит новую версию Taycan.
Плюсы и минусы Air Sapphire
|Плюсы
|Минусы
|Рекордная динамика
|Высокая цена
|Роскошный салон
|Большая масса
|Запас хода более 600 км
|Дорогие опции (шины за $8250)
|Быстрая зарядка (до 300 кВт)
|Ограниченная сервисная сеть
|Технологичность и OTA-обновления
|Высокие страховые выплаты
FAQ
Как выбрать шины для электроседана?
Ориентируйтесь на заводские рекомендации. Для Lucid оптимальны Pirelli P Zero RS Elect, для Tesla — Michelin Pilot Sport, для Porsche — Pirelli P Zero Corsa.
Сколько стоит Lucid Air Sapphire?
Базовая цена в США начинается от $249 000. С дополнительными опциями итог может превысить $270 000.
Что лучше — Tesla Model S Plaid или Lucid Air Sapphire?
Plaid дешевле и легче, но Lucid выигрывает в комфорте, запасе хода и рекордной динамике.
Мифы и правда
-
Миф: "Электромобили всегда медленнее суперкаров".
Правда: Lucid и Tesla уже давно обгоняют бензиновые аналоги.
-
Миф: "Большая масса мешает динамике".
Правда: грамотное распределение веса и мощные батареи компенсируют этот фактор.
-
Миф: "Спортивные шины для электромобилей не нужны".
Правда: без них невозможно показать рекордные результаты.
3 интересных факта
-
Lucid Air Sapphire развивает 1234 л. с. — это мощнее, чем у Bugatti Veyron первой генерации.
-
Батарея седана рассчитана на более 600 км пробега, что делает его не только быстрым, но и практичным.
-
На заводе Lucid в Аризоне специально выделили линию для установки спортивных шин прямо на конвейере.
Исторический контекст
-
2012 год — Tesla Model S впервые показала, что электромобиль может быть быстрым.
-
2020 год — появление Model S Plaid, разгон до 100 км/ч менее чем за 2,1 секунды.
-
2024 год — Porsche выпускает Taycan Turbo GT Weissach.
-
2025 год — Lucid Air Sapphire официально становится самым быстрым серийным электроседаном.
