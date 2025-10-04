Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Lucid Air Sapphire
Lucid Air Sapphire
© commons.wikimedia.org by usepagov is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:14

Секунда, которая унизила легенд: Lucid Air Sapphire переписал историю суперкаров

Lucid Air Sapphire установил рекорд разгона 0–60 миль/ч — 1,881 секунды

Lucid снова сделал громкую заявку в мире электромобилей. Его флагманский седан Air Sapphire установил новый рекорд и официально обошёл по динамике не только Tesla Model S Plaid, но и свежего претендента — Porsche Taycan Turbo GT Weissach. Разрыв минимальный, всего 0,006 секунды, но именно эта деталь и делает победу ещё ярче.

Американский электроседан сумел удивить даже самых скептически настроенных экспертов, показав результат, который ранее казался почти невозможным. Впрочем, секрет кроется не только в мощных батареях и продуманной аэродинамике, но и в новом комплекте шин Pirelli P Zero Trofeo RS Elect LM1, доступном для заказа прямо с завода Lucid за 8250 долларов.

Рекорд, который изменил баланс сил

Air Sapphire развил 60 миль в час (96 км/ч) всего за 1,881 секунды. Для сравнения:

  • на стандартных Michelin Pilot Sport 4S LM1 результат составлял 2,2 секунды;

  • Tesla Model S Plaid показала 2,07 секунды;

  • Porsche Taycan Turbo GT Weissach до этого считался безусловным лидером.

Все замеры проводились по честным правилам — с разбега в один фут, на обычном асфальте, без специальных покрытий.

На дистанции в четверть мили (402 м) Lucid тоже оказался первым: 9,03 секунды при скорости 157,1 миль в час. Это быстрее, чем предыдущие результаты самого Air Sapphire, и заметно быстрее конкурентов.

Сравнение лидеров сегмента

Модель Разгон 0-60 миль/ч Четверть мили Максимальная скорость
Lucid Air Sapphire (Pirelli) 1,881 сек 9,03 сек 330 км/ч
Porsche Taycan Turbo GT Weissach 1,887 сек 9,1 сек 305 км/ч
Tesla Model S Plaid 2,07 сек 9,2 сек 322 км/ч

Советы шаг за шагом: как улучшить динамику электромобиля

  1. Выбирайте правильные шины. Pirelli P Zero Trofeo RS Elect LM1 доказали, что покрышки могут изменить результат радикально.

  2. Следите за балансом веса. Даже роскошные электроседаны выигрывают от правильного распределения массы.

  3. Используйте сервисные обновления. Многие производители, включая Lucid и Tesla, выпускают "по воздуху" апдейты прошивки, которые улучшают динамику и работу батареи.

  4. Контролируйте давление в шинах — недооценённый, но ключевой фактор для ускорения и торможения.

  5. Выбирайте правильное покрытие для тестов — даже качество асфальта влияет на результаты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставить универсальные или зимние шины для трековых заездов.

  • Последствие: ухудшение сцепления и потеря драгоценных миллисекунд.

  • Альтернатива: спортивные покрышки с маркировкой для электромобилей, как у Pirelli.

  • Ошибка: экономить на тормозной системе.

  • Последствие: длинный тормозной путь и риск аварии.

  • Альтернатива: керамические тормоза, как у Porsche, или усиленные системы Lucid.

  • Ошибка: игнорировать сервисные обновления.

  • Последствие: автомобиль работает не в полную силу.

  • Альтернатива: регулярная установка OTA-обновлений.

А что если Lucid не остановится?

Если Air Sapphire уже смог обогнать и Tesla, и Porsche, возникает вопрос: куда двигаться дальше? Следующий рубеж — довести разгон до 1,7 секунды и закрепить преимущество в гонке технологий.

Эксперты прогнозируют, что именно Lucid может стать первой маркой, которая массово предложит клиентам электроседаны уровня суперкаров. Это подтолкнёт и конкурентов — у Tesla уже есть проекты Plaid+ и Roadster, а Porsche наверняка готовит новую версию Taycan.

Плюсы и минусы Air Sapphire

Плюсы Минусы
Рекордная динамика Высокая цена
Роскошный салон Большая масса
Запас хода более 600 км Дорогие опции (шины за $8250)
Быстрая зарядка (до 300 кВт) Ограниченная сервисная сеть
Технологичность и OTA-обновления Высокие страховые выплаты

FAQ

Как выбрать шины для электроседана?
Ориентируйтесь на заводские рекомендации. Для Lucid оптимальны Pirelli P Zero RS Elect, для Tesla — Michelin Pilot Sport, для Porsche — Pirelli P Zero Corsa.

Сколько стоит Lucid Air Sapphire?
Базовая цена в США начинается от $249 000. С дополнительными опциями итог может превысить $270 000.

Что лучше — Tesla Model S Plaid или Lucid Air Sapphire?
Plaid дешевле и легче, но Lucid выигрывает в комфорте, запасе хода и рекордной динамике.

Мифы и правда

  • Миф: "Электромобили всегда медленнее суперкаров".
    Правда: Lucid и Tesla уже давно обгоняют бензиновые аналоги.

  • Миф: "Большая масса мешает динамике".
    Правда: грамотное распределение веса и мощные батареи компенсируют этот фактор.

  • Миф: "Спортивные шины для электромобилей не нужны".
    Правда: без них невозможно показать рекордные результаты.

3 интересных факта

  1. Lucid Air Sapphire развивает 1234 л. с. — это мощнее, чем у Bugatti Veyron первой генерации.

  2. Батарея седана рассчитана на более 600 км пробега, что делает его не только быстрым, но и практичным.

  3. На заводе Lucid в Аризоне специально выделили линию для установки спортивных шин прямо на конвейере.

Исторический контекст

  • 2012 год — Tesla Model S впервые показала, что электромобиль может быть быстрым.

  • 2020 год — появление Model S Plaid, разгон до 100 км/ч менее чем за 2,1 секунды.

  • 2024 год — Porsche выпускает Taycan Turbo GT Weissach.

  • 2025 год — Lucid Air Sapphire официально становится самым быстрым серийным электроседаном.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В 70% случаев парковку под знаком Служебный транспорт можно считать законной вчера в 23:29

Эвакуировали машину со служебной парковки? Эти действия помогут вернуть авто без штрафа

Можно ли парковаться под знаком "Стоянка только для служебного транспорта"? Автоюрист объяснил, когда это грозит штрафом, а когда знак не имеет юридической силы.

Читать полностью » 70% случаев мошенничества при покупке авто связаны с неправильной передачей денег вчера в 23:26

Мошенники придумали новый способ украсть ваши деньги при покупке авто — полиция раскрыла схему

Как безопасно передать деньги при покупке подержанного авто? Полиция объяснила, какой способ оплаты минимизирует риски и что обязательно фиксировать в договоре.

Читать полностью » Статическое электричество в машине появляется из-за трения вчера в 22:46

Машина бьёт током даже в дождь? Автоэксперт объяснил, что вы делаете не так

Почему машину может "бить током" при выходе и как этого избежать? Автоэлектрик объяснил простые способы защиты от статики.

Читать полностью » Водитель имеет право обжаловать решение инспектора или автоматическое постановление штрафа вчера в 22:42

Не платите этот штраф — и вот что будет: автоюрист назвал главные риски

Автоюрист объяснил, когда штраф ГАИ можно не платить законно. Но реальность такова, что почти всегда водителю проще оплатить его сразу.

Читать полностью » В Оренбургской области задержан мужчина за мошенничество на фоне угонов автомобилей вчера в 21:12

Деньги уходят быстрее, чем авто: в Оренбуржье раскрыли дерзкую схему развода водителей

В Оренбуржье задержали мужчину, обманывавшего владельцев угнанных авто. Он выманивал деньги за «информацию» о машинах, которой у него не было.

Читать полностью » Вице-президент Движения автомобилистов России предложил увеличить штраф пешеходам до 1000 рублей вчера в 20:05

Дорога превращается в минное поле: пешеходам готовят новый удар по кошельку

В России обсуждают ужесточение наказания для пешеходов. Почему штраф хотят поднять и какие последствия это принесёт?

Читать полностью » Эксперт вчера в 19:04

Сердце машины не прощает предательства: эти привычки убивают мотор быстрее всего

Как ошибки в обслуживании и эксплуатации убивают мотор? Эксперт объяснила, какие привычки сокращают ресурс двигателя и чем их заменить.

Читать полностью » Ян Хайцеэр: осенний дождь увеличивает риск аквапланирования на дорогах вчера в 18:56

Асфальт превращается в каток: почему даже опытные водители теряют управление в дождь

Осень делает дороги непредсказуемыми: лужи, скользкий асфальт и ранняя «зима» на шинах могут привести к аварии. Что нужно знать каждому водителю?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

ВОЗ рекомендовала овощи, фрукты и бобовые вместо жёстких диет для снижения веса
Питомцы

Врачи предупредили: шоколад и колбаса опасны для кошек и собак
Садоводство

Брокколи формирует крупные кочаны при посадке рядом со свеклой, салатом, ревенем и ромашкой
Технологии

Приложение Sora от OpenAI заняло третье место в App Store за два дня
Спорт и фитнес

Medportal: ранние пробежки снижают стресс и повышают концентрацию на работе
Дом

Эксперты назвали безопасный способ очистки крышки от моющего средства
Садоводство

Молодые туи нуждаются в укрытии от зимнего солнца — садоводы рекомендуют мешковину или сетку
Еда

Диетолог: тушёная говядина с цуккини полезна как детям, так и взрослым
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet