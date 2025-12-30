Казахстан вывел электросамокаты из серой зоны: их признали транспортом и ввели новые правила

Электросамокаты в Казахстане окончательно перестают быть "серой зоной" между пешеходом и автомобилем. Новые правила приравнивают их к полноценному транспорту и вводят требования, которые затронут как частных владельцев, так и сервисы проката. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на портал Tengrinews.

Электросамокаты признали транспортом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, вводящий новые требования и ограничения для использования электросамокатов. Теперь они официально признаны транспортным средством. Управлять такой техникой смогут только лица, достигшие 18 лет.

Для передвижения по проезжей части дороги водителю электросамоката потребуется иметь при себе водительское удостоверение. При этом это требование не распространяется на поездки в парках и по велодорожкам.

Регистрация и требования к прокатным сервисам

Согласно новым нормам, все электросамокаты — как личные, так и прокатные — должны иметь регистрационные номера. Порядок их присвоения будет определяться Министерством внутренних дел. Это касается всей техники, используемой на территории страны.

Отдельные обязанности возложены на компании, сдающие электросамокаты в аренду. Им предписано оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности. Кроме того, прокатные сервисы должны контролировать, где клиенты оставляют арендованную технику, чтобы избежать хаотичной парковки.

Безопасность и контроль на дорогах

Введение новых требований объясняется необходимостью повысить безопасность участников дорожного движения. Закон направлен на защиту пешеходов и других водителей от неправомерных действий пользователей электросамокатов, которые ранее не подпадали под чёткое регулирование.

Власти рассчитывают, что регистрация, страхование и возрастные ограничения снизят число конфликтных ситуаций и аварий. Одновременно новый статус электросамокатов усиливает контроль за их использованием, особенно в крупных городах, где этот вид транспорта получил широкое распространение.