Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
электросамокат
электросамокат
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Мир
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:02

Казахстан вывел электросамокаты из серой зоны: их признали транспортом и ввели новые правила

Казахстан разрешил ездить на электросамокате только с 18 лет

Электросамокаты в Казахстане окончательно перестают быть "серой зоной" между пешеходом и автомобилем. Новые правила приравнивают их к полноценному транспорту и вводят требования, которые затронут как частных владельцев, так и сервисы проката. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на портал Tengrinews.

Электросамокаты признали транспортом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, вводящий новые требования и ограничения для использования электросамокатов. Теперь они официально признаны транспортным средством. Управлять такой техникой смогут только лица, достигшие 18 лет.

Для передвижения по проезжей части дороги водителю электросамоката потребуется иметь при себе водительское удостоверение. При этом это требование не распространяется на поездки в парках и по велодорожкам.

Регистрация и требования к прокатным сервисам

Согласно новым нормам, все электросамокаты — как личные, так и прокатные — должны иметь регистрационные номера. Порядок их присвоения будет определяться Министерством внутренних дел. Это касается всей техники, используемой на территории страны.

Отдельные обязанности возложены на компании, сдающие электросамокаты в аренду. Им предписано оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности. Кроме того, прокатные сервисы должны контролировать, где клиенты оставляют арендованную технику, чтобы избежать хаотичной парковки.

Безопасность и контроль на дорогах

Введение новых требований объясняется необходимостью повысить безопасность участников дорожного движения. Закон направлен на защиту пешеходов и других водителей от неправомерных действий пользователей электросамокатов, которые ранее не подпадали под чёткое регулирование.

Власти рассчитывают, что регистрация, страхование и возрастные ограничения снизят число конфликтных ситуаций и аварий. Одновременно новый статус электросамокатов усиливает контроль за их использованием, особенно в крупных городах, где этот вид транспорта получил широкое распространение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Трамп заявил о готовности применить силу против Ирана вчера в 22:10
Один шаг Тегерана — и США готовы действовать: заявление Трампа насторожило всех

Дональд Трамп допустил новые удары по Ирану, если Тегеран продолжит разработку ракетной и ядерной программ.

Читать полностью » Перепалка Трампа и Зеленского стала ключевым событием 2025 года — Financial Times вчера в 19:59
Не конфликт и не кризис: где развернулось главное событие 2025 года

Financial Times назвала перепалку Трампа и Зеленского одним из событий, повлиявших на расстановку сил и ключевые решения мировой политики в 2025 году.

Читать полностью » Трамп заявил, что вчера в 19:53
Трамп остался доволен одним решением по Украине — и в Кремле это зафиксировали

В Кремле рассказали о деталях разговора Путина и Трампа, в ходе которого обсуждался вопрос поставок Украине дальнобойных ракет.

Читать полностью » Россия пересмотрит часть договорённостей с США по Украине — Юрий Ушаков вчера в 19:47
Диалог по Украине продолжается, но в Москве дали понять: всё может пойти иначе

Москва допускает пересмотр части договорённостей с США по Украине, сохраняя при этом готовность к продолжению диалога.

Читать полностью » Доказательств участия России в запусках дронов над ФРГ нет — Хольгер Мюнх вчера в 19:26
Неопознанные БПЛА над военными объектами: власти Германии признали неудобную правду

Власти ФРГ признали, что не располагают доказательствами причастности России к полётам неопознанных беспилотников над страной.

Читать полностью » СНБО Украины согласовал формат дальнейших консультаций с США — Умеров вчера в 17:14
Вашингтон становится следующей точкой: подготовка встречи Зеленского и Трампа стартовала после Мар-а-Лаго

Президент Украины и США готовятся к важной встрече в 2026 году: какова роль переговоров во Флориде в этом процессе и какие ключевые темы будут обсуждены?

Читать полностью » Мусорщики во Франции заблокировали въезд на базу и остановили выезд техники — BFMTV вчера в 16:23
Лилль тонет в отходах: мусорщики перекрыли предприятие и сорвали выезд техники

В Лилле мусорщики продолжают забастовку, перекрывая доступ к предприятиям. Условия труда, требования и растущее недовольство жителей в центре конфликта.

Читать полностью » Три иранских спутника дистанционного зондирования запущены из России — IRNA вчера в 15:38
Россия дала старт, Иран получил глаза: запуск прошёл без шума, последствия могут быть громкими

Иран вывел на орбиту сразу три спутника наблюдения, запущенные с территории России. Среди них — самый технологичный аппарат с элементами ИИ.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Три сценария бюджета снижают финансовые риски — эксперт по финансам Никитина
ЦФО
Москва утвердила концепцию жилого небоскрёба 384 м в Пресне
Экономика
Коммерческая недвижимость может стать убыточной — инвестор Моженков
Красота и здоровье
Этилированный бензин ухудшил психическое здоровье нескольких поколений — учёные
Дом
Эксперт советует чистить фильтр ворса перед каждым циклом сушилки — Southern Living
Спорт и фитнес
Хабиб Нурмагомедов раскритиковал политику промоушенов США в UFC — РБК
Россия
Правительство запустит биометрию для регистрации и посадки в Пулково и Шереметьево — Интерфакс
Питомцы
Рыбы используют акустическую коммуникацию между особями одного вида — ученые
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet