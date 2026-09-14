Электросамокаты продолжают попадать в ДТП: почему новые запреты и штрафы не решают проблему

Рост числа аварий с участием электросамокатов обусловлен отсутствием обособленной дорожной инфраструктуры и нежеланием властей копировать радикальный зарубежный опыт, пояснил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Специалист рассказал NewsInfo, что текущие попытки регулирования сферы не приносят результатов из-за неопределенности статуса нового вида транспорта.

Ранее сообщалось, что аварийность с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России демонстрирует негативную динамику. За восемь месяцев текущего года количество подобных инцидентов увеличилось почти на сорок процентов.

По словам Моржаретто, сегодня в мире нет единого эффективного рецепта интеграции микромобильного транспорта в городскую среду. Исключением является Китай, где власти предпочли жесткие административные барьеры. Эксперт отметил, что Пекин пошел по пути тотальных запретов: за использование самокатов на улицах предусмотрены высокие штрафы и конфискация техники.

Для России и большинства других стран такой сценарий не выглядит подходящим, однако альтернативного пути пока не найдено. При этом специалисты напоминают, что во многих регионах потоки самокатов хотят развести по новой схеме.

Проблема усугубляется тем, что СИМ перестали быть игрушкой и превратились в полноценный элемент транспортной системы, гооврит эксперт. Многие граждане используют их для поездок до метро или офиса, реализуя концепцию "последней мили". Однако технически самокаты остаются чужеродным элементом: автомобильные дороги для них опасны, а тротуары переполнены пешеходами.

Оптимальным решением стало бы строительство полноценных велодорожек, но их создание требует серьезных финансовых вложений и перепланировки городов. Параллельно с этим обсуждается вопрос о том, что самокатчиков хотят приравнять к водителям.

"К сожалению, ничего не делается, потому что никто не может понять, как дальше нам жить с этим. Причем это не только у нас, это во всем мире", — отметил Моржаретто.

Специалист добавил, что большинство предлагаемых мер сейчас сводится к ужесточению наказаний, что не решает коренную проблему отсутствия места для движения. В условиях дефицита бюджетов переделывать городскую среду под нужды самокатчиков крайне сложно. Стоит заметить, что на фоне этих сложностей число поездок на электросамокатах поражает. Эксперт уверен, что без появления выделенных полос ситуация останется в тупике.

"Дорога для автомобилей, тротуар для пешеходов, в идеале должна быть еще какая-то дорожка, велодорожка, где ездят, в том числе, самокаты. Но пока этого ни в одном городе мира на сто процентов сделать не удалось. В России тем более", — пояснил специалист.

Вопрос безопасности на перекрестках также остается открытым, так как именно там чаще всего пересекаются траектории разных участников движения. Редакция отмечает, что иногда даже обычный перекресток стал штрафной зоной из-за новых систем фиксации нарушений. В дополнение к инфраструктурным проблемам власти продолжают искать способы контроля за коммерческим сектором, поскольку доставщики устроили гонки по тротуарам, что провоцирует дополнительные риски для прохожих.

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