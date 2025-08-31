Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
электросамокат
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:44

Москва устала от самокатов: символ лета превратился в разочарование

В апреле-августе 2025 года рынок аренды электросамокатов в России показал неожиданное снижение. По данным оператора фискальных данных "Платформа ОФД", количество поездок уменьшилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметным это оказалось в столице: в Москве падение достигло 10%. Для бизнеса такие цифры стали неприятным сюрпризом — весной прогнозы звучали гораздо оптимистичнее.

Средний чек растет вопреки падению спроса

Интересно, что при снижении числа поездок расходы пользователей на аренду выросли. Средний чек по России поднялся на 13% и достиг 302 рублей. В Москве рост оказался чуть скромнее — 11%, до 353 рублей. Это говорит о том, что оставшиеся клиенты стали дольше пользоваться услугой или выбирали более дорогие тарифы.

Почему спрос снизился

Эксперты называют сразу несколько причин. Первая — погодные условия. Весной 2025 года холод и дожди задержали старт сезона: массово самокаты начали использовать только с июня. Вторая причина — перебои с мобильным интернетом, которые осложняли работу приложений кикшеринга. Без доступа к сети пользователь просто не мог разблокировать самокат.

Третьим фактором стало ужесточение регулирования. В некоторых регионах вводили ограничения, а местами и полный запрет на использование электросамокатов. Такие меры власти объясняли необходимостью повышения безопасности на улицах. Дополнительно на ситуацию повлияло общее снижение потребительской активности: россияне стали экономить на необязательных тратах.

Прогнозы не оправдались

Весной издание "Трушеринг" ожидало, что рынок вырастет на 30% и достигнет 40,6 млрд рублей. Однако летний сезон пошёл не по плану: снижение спроса обесценило эти прогнозы и вынудило компании пересматривать стратегию. Для операторов это особенно болезненно, так как именно лето всегда считалось пиковым временем для кикшеринга.

Москва как главный индикатор

Падение в столице выглядит наиболее показательным. Москва традиционно была крупнейшим рынком аренды самокатов в России и задавала тренд всей отрасли. Если здесь фиксируется спад, значит, риски затрагивают и другие города. При этом повышение среднего чека демонстрирует: спрос полностью не исчез, но стал более избирательным.

