Фургон, который унизил суперкары: Ford SuperVan шокировал Нюрбургринг

2000 лошадиных сил в кузове фургона — звучит как шутка, но это реальность. На Нюрбургринге электрический Ford SuperVan 4.2, созданный на базе Transit, продемонстрировал время, которое заставило спортивные легенды нервно переглянуться: всего 6 минут 48 секунд. И да, это быстрее нового Mustang GTD.

Фургон, который обошёл суперкаров

За рулём необычного "грузовичка" был опытнейший гонщик Роман Дюма. Его результат не просто удивил — он стал настоящей сенсацией. SuperVan оказался на четыре секунды быстрее Mustang GTD, обогнал Corvette ZR1X, Porsche 911 GT3 RS и даже Lamborghini Aventador SVJ. Уступил он лишь Mercedes-AMG GT Black Series, и то — всего полсекунды.

Конечно, стоит помнить: машина шла по трассе на гоночных сликах, поэтому сравнивать её напрямую с серийными авто некорректно. Но это не умаляет главного — электрический фургон доказал, что может играть на одном поле с культовыми спорткарами.

От идеи до рекорда

История SuperVan'а уходит корнями в 2005 год, когда в выпуске Top Gear Сабина Шмиц решила проверить, на что способен самый обычный Transit на "Северной петле". Этот эпизод стал культовым, и именно он вдохновил инженеров Ford.

"Мы давно мечтали повторить эту идею, но в гораздо более серьёзной версии. И только теперь появились нужные технологии и возможности", — рассказал руководитель проекта Майкл Нортон.

SuperVan 4.2 весит свыше двух тонн, но это не мешает ему благодаря четырём электромоторам выдавать запредельные 2000 лошадиных сил.

Память о Сабине Шмиц

Ford подчёркивает, что этот рекорд был посвящён Сабине Шмиц, легендарной гонщице и "королеве Нюрбургринга". Именно она вписала Transit в историю "Северной петли", а теперь SuperVan закрепил этот образ — только на новом уровне.