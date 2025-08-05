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Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
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Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:40

Новый король дальнобоя: электропикап, который заставил пересмотреть границы возможного

Chevrolet Silverado EV установил рекорд пробега среди электромобилей — 1704 км на одной зарядке

Невероятно, но факт: электрический пикап Chevrolet Silverado EV преодолел более 1700 километров на одной зарядке — результат, достойный Книги рекордов Гиннесса. И это вовсе не экспериментальный концепт, а серийная модель Work Truck 2026 года с заводской батареей Max Range. Эпоха, когда электромобили считались исключительно городским транспортом, ушла в прошлое: теперь на них совершают настоящие марафоны.

Электрический пикап, который обошёл всех

Когда-то достижением считался запас хода в 400 миль у Tesla Model S. Позже планку поднял седан Lucid Air Grand Touring с дистанцией в 800 км. Но теперь первенство перешло не к аэродинамичному легковому автомобилю, а к массивному полноразмерному пикапу.

Silverado EV WT с аккумулятором Max Range проехал 1059,2 мили, или 1704 километра. Это — абсолютный рекорд среди электромобилей серийного производства. Причём эксперимент проводился на обычной коммерческой версии пикапа: единственной дополнительной опцией стал установленный на кузов тент, улучшающий аэродинамику.

Испытание в реальных условиях… с оговорками

Маршрут начался на полигоне GM в Милфорде, а финишировал на живописном острове Белл-Айл в Детройте. Пикап ехал по реальным дорогам юго-востока Мичигана, что придаёт вес этому рекорду. По завершении заезда инженеры зарядили машину и использовали полученную энергию, чтобы напечатать 3D-трофей в честь своего достижения.

Но стоит оговориться: испытания были далеки от повседневной эксплуатации. За рулём по очереди работали 40 инженеров в течение недели, придерживаясь скорости 30-40 км/ч. Пикап ехал без пассажиров, с максимальным давлением в шинах и без запаски. Климат-контроль был полностью отключён, а температура воздуха оставалась комфортной для батареи — ни жары, ни холода.

Путь к рекорду: инженерия и расчёт

Chevrolet подошла к тесту с инженерной педантичностью. Главной целью было не просто побить рекорд, а продемонстрировать возможности технологии и платформы Ultium, на которой построен Silverado EV. Средняя энергоэффективность пикапа составила 4,9 мили на киловатт-час — достойный показатель для столь крупного и тяжёлого транспортного средства.

Чтобы понять масштаб достижения, достаточно вспомнить, что Tesla Cybertruck, при всех своих технических амбициях, пока не предлагает серийную версию с подобной дальностью пробега. А значит, Silverado EV временно становится чемпионом среди тяжеловесов.

Какой в этом смысл для обычного водителя?

Конечно, в реальной жизни никто не ездит неделями со скоростью 30 км/ч и выключенным кондиционером. Однако такой рекорд позволяет оценить потенциал электромобилей и даёт представление о границах возможного. Для покупателей коммерческой версии Silverado EV WT это означает одно: даже при полной загрузке и реальных дорожных условиях можно ожидать впечатляющую автономность.

Вдобавок, Chevrolet делает ставку на платформу Ultium, которая уже используется в других моделях концерна, включая GMC Hummer EV и Cadillac Lyriq. Успех Silverado EV укрепляет уверенность в этой архитектуре и подталкивает конкурентов к пересмотру своих стратегий.

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