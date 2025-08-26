Cadillac открыл карты: двери, колёса и интерьер, от которых сложно отвести взгляд
Cadillac представил новый концепт-кар — полностью электрический кроссовер Elevated Velocity. Эта модель демонстрирует, как компания видит развитие линейки высокопроизводительных автомобилей в ближайшие годы.
ДНК V-Series в формате 2+2
Идея вдохновлена серией Cadillac V-Series, но на этот раз инженеры создали спортивный кроссовер с посадочной формулой 2+2. Elevated Velocity задуман как автомобиль, одинаково уверенно чувствующий себя и на шоссе, и на пересечённой местности.
Технологии и комфорт
Главная ставка сделана на сочетание мощности, технологий и комфорта. В салоне — атмосфера уюта и спокойствия, а приподнятая платформа оптимизирована для бездорожья в условиях пустыни.
Cadillac заявляет, что Elevated Velocity продолжает стратегию "успеха V-Series", которую недавно дополнили модели LYRIQ-V и OPTIQ-V.
Гибкость на дороге
Модель получила выбор режимов движения. Система мгновенно переключается между e-Velocity — для обычных дорог, и Terra — для экстремального бездорожья. 24-дюймовые колёса помогают преодолевать сложные маршруты, сохраняя плавность и комфорт.
Для экстремальных ситуаций предусмотрена система Sand Vision, улучшающая видимость во время песчаных бурь. А технология Elements Defy защищает кузов от пыли, песка и грязи.
Дизайн будущего
Футуристичные двери "крыло чайки" и уникальные колёсные диски из льняного волокна с акриловыми вставками подчёркивают фирменный стиль Cadillac.
Автомобиль взаимодействует с владельцем в разных сценариях.
- Welcome Mode: мягкая белая подсветка, синхронное открытие дверей и фирменная анимация.
- Elevate Mode: машина едет самостоятельно, руль и педали убираются, а световые элементы помогают водителю расслабиться и дышать в ритме подсветки.
- Velocity Mode: интерьер заливается холодным белым светом, а на руле отображаются ключевые данные — скорость и навигация.
