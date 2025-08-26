Cadillac открыл карты: двери, колёса и интерьер, от которых сложно отвести взгляд

Cadillac представил новый концепт-кар — полностью электрический кроссовер Elevated Velocity. Эта модель демонстрирует, как компания видит развитие линейки высокопроизводительных автомобилей в ближайшие годы.

ДНК V-Series в формате 2+2

Идея вдохновлена серией Cadillac V-Series, но на этот раз инженеры создали спортивный кроссовер с посадочной формулой 2+2. Elevated Velocity задуман как автомобиль, одинаково уверенно чувствующий себя и на шоссе, и на пересечённой местности.

Технологии и комфорт

Главная ставка сделана на сочетание мощности, технологий и комфорта. В салоне — атмосфера уюта и спокойствия, а приподнятая платформа оптимизирована для бездорожья в условиях пустыни.

Cadillac заявляет, что Elevated Velocity продолжает стратегию "успеха V-Series", которую недавно дополнили модели LYRIQ-V и OPTIQ-V.

Гибкость на дороге

Модель получила выбор режимов движения. Система мгновенно переключается между e-Velocity — для обычных дорог, и Terra — для экстремального бездорожья. 24-дюймовые колёса помогают преодолевать сложные маршруты, сохраняя плавность и комфорт.

Для экстремальных ситуаций предусмотрена система Sand Vision, улучшающая видимость во время песчаных бурь. А технология Elements Defy защищает кузов от пыли, песка и грязи.

Дизайн будущего

Футуристичные двери "крыло чайки" и уникальные колёсные диски из льняного волокна с акриловыми вставками подчёркивают фирменный стиль Cadillac.

Автомобиль взаимодействует с владельцем в разных сценариях.