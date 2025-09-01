EQE доживает последние годы: почему Mercedes решился на радикальный шаг

Mercedes-Benz готовится к масштабным переменам в своей линейке электрических автомобилей. К 2026 году компания планирует снять с производства нынешние модели EQE в кузовах седан и кроссовер, уступив место новым разработкам. Решение связано с переходом бренда на более совершенные технологии и выводом на рынок электрических версий популярных моделей C-Class и GLC.

Что известно о планах Mercedes

По информации Autocar, прекращение выпуска EQE обусловлено стратегией обновления продуктовой линейки. Текущие версии, собираемые в Германии и США, будут заменены машинами на современной архитектуре MB. EA-M. Эта платформа рассчитана на 800-вольтовую систему, что позволит повысить эффективность зарядки и улучшить ходовые характеристики.

Официального подтверждения от Mercedes пока нет, но отраслевые источники указывают, что преемник EQE уже разрабатывается. В 2027 году ожидается появление электрического E-Class EQ, созданного на той же платформе, что и грядущие C-Class EQ и GLC EQ.

Новые модели вместо EQE

Несмотря на то что у Mercedes были планы обновить EQE, включая переход на 800-вольтовую архитектуру и установку новых двигателей, компания решила сосредоточиться на будущих премьерах.

• C-Class EQ — полностью электрическая версия появится в 2026 году. Автомобиль получит технологии, уже применяемые в старших моделях: пневмоподвеску и подруливающую заднюю ось, что обеспечит комфорт и маневренность.

• GLC EQ — дебют этой модели состоится на автосалоне в Мюнхене. Электрический кроссовер предложит багажное отделение объемом 570 литров и дополнительный передний отсек на 128 литров. Это заметно больше, чем у нынешнего EQE SUV, что сделает модель особенно привлекательной для семейных покупателей.

Почему EQE уходит с рынка

EQE изначально позиционировался как золотая середина между компактными и крупными электромобилями бренда. Однако за несколько лет рынок изменился: растет конкуренция со стороны китайских производителей, а также усиливается давление на автопроизводителей по части внедрения более эффективных технологий зарядки и увеличения запаса хода.

К тому же в Mercedes делают ставку на унификацию: переход к платформам, которые можно использовать для разных моделей, снижает затраты на производство и ускоряет вывод новинок.

Будущее электрической линейки Mercedes

E-Class EQ, который появится в 2027 году, станет важной вехой для бренда. Он объединит новые технологические решения с традиционным позиционированием бизнес-седана. Таким образом, поклонники марки не останутся без замены: уход EQE — лишь часть более широкой стратегии.

Параллельно компания работает над развитием зарядной инфраструктуры и улучшением собственных батарей. В частности, внедрение 800-вольтовой системы позволит существенно сократить время пополнения запаса энергии.

Mercedes также продолжает развивать роскошное направление. EQS и его кроссоверная версия останутся флагманами линейки, предлагая максимальный уровень комфорта и технологий.