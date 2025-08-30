Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Porsche Macan Turbo Electric 001
Porsche Macan Turbo Electric 001
© commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:56

Macan EV стал ещё лучше: как новые функции делают его ещё удобнее для дальних поездок

Porsche представила обновления для электрического Macan: цифровой ключ и новые возможности для зарядки

Электрический Macan от Porsche снова на слуху, но на этот раз в нем появились интересные новшества, способные подогреть интерес покупателей. На фоне слабого спроса на электрическую версию по сравнению с моделью с ДВС, компания решилась на обновление Macan EV, при этом внешне и внутри автомобиль почти не изменился. Однако технологические и функциональные улучшения могут оказать значительное влияние на восприятие модели.

Обновления в технологическом плане

Одним из наиболее заметных нововведений станет система "Surround View" с улучшенными 360-градусными камерами. Эта система поможет водителям при парковке, создавая эффект "прозрачной" передней части автомобиля. Также, с осени 2025 года, Macan получит дополнительные функции для парковки: запоминание до пяти различных сценариев парковки и возможность автоматической езды задним ходом на расстояние до 50 метров. Это позволит значительно упростить маневрирование на ограниченных пространствах.

Еще одним улучшением станет добавление цифрового ключа для смартфонов на платформе Apple и Android. Это обеспечит владельцам удобный доступ и контроль над автомобилем, не прибегая к традиционным ключам. В дополнение к этому, в мультимедийной системе появятся онлайн-игры, которыми можно будет управлять через тачскрин, смартфон или даже Bluetooth-контроллер. Пассажир теперь сможет пользоваться приложениями на отдельном экране, не мешая водителю.

Удобство и возможности для путешествий

Porsche также улучшила функции, связанные с зарядкой автомобиля. Новый планировщик зарядки позволит выбирать или исключать определенные зарядные станции и операторов на маршруте, что сделает дальние поездки еще более удобными и предсказуемыми. В то время как решение вопроса с зарядной инфраструктурой продолжает оставаться одним из основных барьеров для массового принятия электромобилей, такие доработки могут облегчить процесс планирования поездок.

Еще одно значительное обновление — увеличение тяговой мощности. Macan с полным приводом теперь может буксировать до 2500 кг, что на полтонны больше, чем у предыдущей версии. Эта функция будет доступна даже для уже выпущенных автомобилей в некоторых странах. Это улучшение поднимет практическую ценность модели для тех, кто планирует использовать кроссовер не только для ежедневных поездок, но и для перевозки тяжестей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперты назвали главные способы снизить расход топлива без затрат сегодня в 13:11

Современные автомобили учат водителей ездить экономно — но не все слушают

Как реально снизить расход топлива? Проверенные советы о стиле вождения, шинах, скорости и аэродинамике — и список мифов, в которые не стоит верить.

Читать полностью » Утопленники на вторичке: как визуально и с помощью диагностики распознать повреждённый автомобиль сегодня в 11:10

Проблемы, которые вы не увидите, но которые могут сделать ваш автомобиль смертельно опасным

Как распознать "утопленника" и избежать покупки проблемного автомобиля? Рассказываем о ключевых признаках и способах диагностики, чтобы защитить ваши деньги и безопасность.

Читать полностью » Автоэксперты объяснили, как восстановить ключ с иммобилайзером и без него сегодня в 13:01

Потерять ключ проще, чем восстановить: парадокс современного автопрома

Что делать, если потеряли ключи от машины? Всё зависит от типа автомобиля: от простого дубликата до дорогой перепрошивки у дилера.

Читать полностью » Проверка ОСАГО по госномеру: инструкция на сайте Национальной страховой системы сегодня в 12:53

Один клик, который спасает от проблем с ДТП: как проверить ОСАГО онлайн

Перед оформлением ДТП по европротоколу проверьте ОСАГО. Рассказываем, как бесплатно узнать действительность полиса по номеру авто, VIN или правам.

Читать полностью » Запах бензина не всегда указывает на его качество: советы эксперта по топливу сегодня в 11:04

Вредный миф: можно ли доверять своему носу при выборе топлива

Можно ли определить некачественное топливо по запаху? Эксперт объяснил, почему запах бензина не всегда говорит о его качестве и как избежать проблем с топливом.

Читать полностью » 5 технологий из автоспорта, которые изменили серийные автомобили сегодня в 10:53

От гонок до дорог: как улучшение машин на трассах спасает водителей в городе

От дисковых тормозов до углепластика — рассказываем, как гоночные технологии изменили автомобили, став основой для безопасности и комфорта на дорогах.

Читать полностью » Автоэксперты назвали главные признаки проблемного двигателя при покупке машины с пробегом сегодня в 10:49

Три красных флага, которые выдают проблемы двигателя за минуту

Проверка двигателя при покупке подержанного авто может сберечь сотни тысяч рублей. Какие признаки укажут, что от сделки лучше отказаться?

Читать полностью » Вице-премьер Мантуров: в 2025 году по льготным автокредитам продано более 80 тысяч машин сегодня в 9:36

Государство "запустило мотор": льготы оживили рынок, где продажи уже падали

Более 80 тысяч машин купили по льготным кредитам в 2025 году, а государство уже готовит дополнительные миллиарды на поддержку авторынка.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Учёные обнаружили: добросовестные люди показывают лучшие результаты в аэробных и силовых тестах
Еда

Эксперты рассказали, какие сочетания продуктов могут быть вредны для здоровья
ЮФО

Пожарные спасли четыре жилых дома от крупного пожара в Ростовской области
Питомцы

Специалисты назвали способы снизить тревогу кошки при использовании переноски
Наука и технологии

Археологи обнаружили римские ботинки размером 48 у Адрианова вала
Садоводство

Агрономы советуют высевать сидераты и бобовые после уборки картофеля
УрФО

В Екатеринбурге состоялся прощальный матч хоккеиста Павла Дацюка с участием звезд НХЛ
Авто и мото

Версия Z Nismo с механикой от Nissan будет выпущена не раньше 2027 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru