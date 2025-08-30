Macan EV стал ещё лучше: как новые функции делают его ещё удобнее для дальних поездок

Электрический Macan от Porsche снова на слуху, но на этот раз в нем появились интересные новшества, способные подогреть интерес покупателей. На фоне слабого спроса на электрическую версию по сравнению с моделью с ДВС, компания решилась на обновление Macan EV, при этом внешне и внутри автомобиль почти не изменился. Однако технологические и функциональные улучшения могут оказать значительное влияние на восприятие модели.

Обновления в технологическом плане

Одним из наиболее заметных нововведений станет система "Surround View" с улучшенными 360-градусными камерами. Эта система поможет водителям при парковке, создавая эффект "прозрачной" передней части автомобиля. Также, с осени 2025 года, Macan получит дополнительные функции для парковки: запоминание до пяти различных сценариев парковки и возможность автоматической езды задним ходом на расстояние до 50 метров. Это позволит значительно упростить маневрирование на ограниченных пространствах.

Еще одним улучшением станет добавление цифрового ключа для смартфонов на платформе Apple и Android. Это обеспечит владельцам удобный доступ и контроль над автомобилем, не прибегая к традиционным ключам. В дополнение к этому, в мультимедийной системе появятся онлайн-игры, которыми можно будет управлять через тачскрин, смартфон или даже Bluetooth-контроллер. Пассажир теперь сможет пользоваться приложениями на отдельном экране, не мешая водителю.

Удобство и возможности для путешествий

Porsche также улучшила функции, связанные с зарядкой автомобиля. Новый планировщик зарядки позволит выбирать или исключать определенные зарядные станции и операторов на маршруте, что сделает дальние поездки еще более удобными и предсказуемыми. В то время как решение вопроса с зарядной инфраструктурой продолжает оставаться одним из основных барьеров для массового принятия электромобилей, такие доработки могут облегчить процесс планирования поездок.

Еще одно значительное обновление — увеличение тяговой мощности. Macan с полным приводом теперь может буксировать до 2500 кг, что на полтонны больше, чем у предыдущей версии. Эта функция будет доступна даже для уже выпущенных автомобилей в некоторых странах. Это улучшение поднимет практическую ценность модели для тех, кто планирует использовать кроссовер не только для ежедневных поездок, но и для перевозки тяжестей.