Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Jaguar
Jaguar
© commons.wikimedia.org by W.Rebel is licensed under CC BY 3.0
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 18:49

Jaguar больше не хочет быть "как все": бренд готовит резкий поворот

Jaguar выпустит электрический фастбэк мощностью 1 000 л.с. в 2026 году — Top Gear

Jaguar готовится начать новую главу своей истории с модели, которая должна радикально изменить восприятие бренда. После паузы и масштабного перезапуска компания делает ставку на ограниченный, но предельно мощный и дорогой продукт. Об этом рассказал управляющий директор марки Родон Гловер в интервью изданию Top Gear.

Стратегия перезапуска бренда

Британский автопроизводитель пересматривает свою рыночную позицию и отказывается от прежней стратегии массового премиума. По словам Родона Гловера, конкуренция с Audi, Mercedes-Benz и BMW оказалась для Jaguar коммерчески неудачной, поэтому бренд решил сместиться в более высокую нишу.

Теперь Jaguar намерен занять промежуточное положение между "большой немецкой тройкой" и сегментом тяжелого люкса, куда входят Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini. Компания делает акцент не на объемы, а на маржинальность и уникальность продуктов.

"Времена семи или восьми моделей в линейке Jaguar прошли. Теперь мы будем предлагать сокращенный модельный ряд, все автомобили которого будут находиться примерно в одном ценовом диапазоне. Но от модели, которая известна как "массовый премиум", мы решили отказаться, так как она не принесла коммерческих успехов", — сообщил Гловер.

Первая модель нового Jaguar

Первенцем обновленного бренда станет полностью электрическая модель, премьера которой запланирована на 2026 год. Это будет четырехдверный фастбэк с классическими пропорциями спорткаров. Внешность новинки выполнена в стилистике концепта Type 00, представленного в 2024 году.

Автомобиль построят на новой платформе Jaguar Electric Architecture, разработанной специально для будущих электромобилей марки. Конструкция ориентирована на высокую производительность и современные технологии.

Техника, мощность и цена

Электрокар оснастят трехмоторной силовой установкой, суммарная отдача которой составит 1 000 лошадиных сил. Питание обеспечит аккумулятор емкостью 120 кВт·ч, что подчеркивает ориентацию модели на высокий класс и динамические характеристики.

Jaguar также открыто заявляет об отказе от массовых продаж. Компания намерена выпускать меньше автомобилей, но с максимальной прибылью с каждой машины. Стартовая цена нового электрокара составит от 187 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 15 млн рублей по текущему курсу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Самодиагностика автомобиля считывает коды ошибок без сканера — автоэлектрик сегодня в 10:26
Загорелась ошибка на панели? Включи зажигание и сделай это — увидишь код неисправности

Считать ошибки в машине иногда можно без сканера и сервиса. Автоэлектрик объяснил, как запустить самодиагностику с помощью педалей.

Читать полностью » Средние цены на новые автомобили в России в 2026 году вырастут на 10% — сегодня в 10:04
Рынок подаёт тревожный сигнал: автомобили в России могут резко изменить цену

Эксперты ожидают, что в 2026 году новые автомобили в России подорожают минимум на 10%, а отдельные категории — значительно сильнее.

Читать полностью » В Госдуме обсуждают создание единой цифровой базы запчастей для китайских автомобилей — сегодня в 9:52
Владельцы китайских машин устали от ошибок — в Госдуме нашли решение

В России обсуждают создание единой цифровой базы запчастей для китайских автомобилей, чтобы сократить ошибки при ремонте и обслуживании.

Читать полностью » Цены на новые авто с АКП начинаются с двух миллионов рублей — Autonews сегодня в 8:20
Эта машина с автоматом стоит как подержанная иномарка: но её всё равно сметают с салонов — вот почему

Autonews выяснил, какие новые автомобили с АКП остаются самыми доступными в России. Цены стартуют от 2 млн рублей — и ниже предложений почти нет.

Читать полностью » Самозанятым таксистам дали отсрочку по новым правилам — Госдума сегодня в 7:17
Таксомоторный коллапс отменяется: как компромисс депутатов спасёт рынок от резкого обвала

Госдума одобрила послабления для самозанятых таксистов: требования по локализации авто отложены до 2033 года, но с рядом условий.

Читать полностью » Ошибки при прикуривании автомобиля могут привести к проблемам с генератором — Ufatime сегодня в 6:32
Эта схема прикуривания спасает аккумулятор — но о ней часто забывают

Зимой разряженный аккумулятор может оставить водителя без машины. Как правильно "прикурить" авто в мороз и не навредить технике — в материале с пояснениями автомеханика.

Читать полностью » Секретные болты для колёс снижают риск краж — автоэксперт сегодня в 2:03
Установил 5 уровней защиты колёс: теперь мой авто — нецелевая машина для вора

Кражи колёс всё ещё случаются, особенно во дворах больших городов. Полицейский назвал способы снизить риск и сделать авто неудобной целью.

Читать полностью » Механическая очистка льда оставляет царапины на лобовом стекле — автоэксперт сегодня в 0:41
Раньше поливал лёд кипятком, пока не узнал про скрытую опасность для стекла

Лёд на лобовом стекле зимой хочется убрать быстро, но некоторые методы только вредят. Автодилер объяснил, какие ошибки делают водители и что работает лучше.

Читать полностью »

Новости
Общество
Билеты на новогоднее ночное катание на ГУМ-катке почти раскупили
Общество
РЖД запланировали 726 дополнительных рейсов на праздники
Питомцы
Аллергия у кошек проявляется зудом и залысинами — ветеринар
Общество
Поколение Z назвало Марго Робби и Анджелину Джоли самыми красивыми звёздами — New York Post
Происшествия
Житель Краснодара с ножом ограбил магазин ради обмена продуктов на самогон — Лента.ру
Общество
МГТУ Баумана отказался требовать четыре ЕГЭ для инженерных программ
Туризм
На Кубе сохранили сеть национальных парков с нетронутыми экосистемами — Lonely Planet
Экономика
Минфин повысил минимальную цену водки до 409 руб с 2026
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet