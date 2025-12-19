Jaguar больше не хочет быть "как все": бренд готовит резкий поворот

Jaguar готовится начать новую главу своей истории с модели, которая должна радикально изменить восприятие бренда. После паузы и масштабного перезапуска компания делает ставку на ограниченный, но предельно мощный и дорогой продукт. Об этом рассказал управляющий директор марки Родон Гловер в интервью изданию Top Gear.

Стратегия перезапуска бренда

Британский автопроизводитель пересматривает свою рыночную позицию и отказывается от прежней стратегии массового премиума. По словам Родона Гловера, конкуренция с Audi, Mercedes-Benz и BMW оказалась для Jaguar коммерчески неудачной, поэтому бренд решил сместиться в более высокую нишу.

Теперь Jaguar намерен занять промежуточное положение между "большой немецкой тройкой" и сегментом тяжелого люкса, куда входят Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini. Компания делает акцент не на объемы, а на маржинальность и уникальность продуктов.

"Времена семи или восьми моделей в линейке Jaguar прошли. Теперь мы будем предлагать сокращенный модельный ряд, все автомобили которого будут находиться примерно в одном ценовом диапазоне. Но от модели, которая известна как "массовый премиум", мы решили отказаться, так как она не принесла коммерческих успехов", — сообщил Гловер.

Первая модель нового Jaguar

Первенцем обновленного бренда станет полностью электрическая модель, премьера которой запланирована на 2026 год. Это будет четырехдверный фастбэк с классическими пропорциями спорткаров. Внешность новинки выполнена в стилистике концепта Type 00, представленного в 2024 году.

Автомобиль построят на новой платформе Jaguar Electric Architecture, разработанной специально для будущих электромобилей марки. Конструкция ориентирована на высокую производительность и современные технологии.

Техника, мощность и цена

Электрокар оснастят трехмоторной силовой установкой, суммарная отдача которой составит 1 000 лошадиных сил. Питание обеспечит аккумулятор емкостью 120 кВт·ч, что подчеркивает ориентацию модели на высокий класс и динамические характеристики.

Jaguar также открыто заявляет об отказе от массовых продаж. Компания намерена выпускать меньше автомобилей, но с максимальной прибылью с каждой машины. Стартовая цена нового электрокара составит от 187 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 15 млн рублей по текущему курсу.