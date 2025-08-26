Французы удивили: новый Peugeot 308 готов спорить даже с электрокарами Volkswagen

Стоит ли хэтчбекам бояться исчезновения? Peugeot уверен, что нет. Несмотря на растущую моду на кроссоверы, компания продолжает развивать свой легендарный 308, предлагая покупателям обновлённую версию 2025 года. Теперь у модели есть электрическая модификация, свежий дизайн и более длинный пробег без подзарядки.

Дизайн с характером

Французский производитель сделал ставку на яркое и современное оформление передней части. Оптика стала двухъярусной: сверху расположились дневные ходовые огни и поворотники, а основные фары интегрированы в бампер. Решётка радиатора теперь окрашена в цвет кузова и дополнена новым эмблемным львом — логотип не только изменился, но и получил подсветку.

Салон тоже сохранил узнаваемый стиль Peugeot. Фирменный i-Cockpit с компактным рулём и приподнятой панелью приборов остаётся визитной карточкой модели. Мультимедийная система получила поддержку беспроводных Android Auto и Apple CarPlay, а также возможность обновления "по воздуху" — важный шаг для конкуренции с цифровыми платформами Volkswagen и Opel.

Электрификация и моторная гамма

Самое ожидаемое новшество — электрическая версия E-308. Благодаря батарее на 58,4 кВт·ч он способен проезжать до 450 километров по циклу WLTP. Это примерно на 50 км больше, чем предлагалось ранее, что позволяет модели успешно конкурировать с Volkswagen ID.3.

Для тех, кто не готов полностью переходить на электротягу, остаются гибридные решения. Версия с 1,6-литровым мотором и электродвигателем развивает 195 л. с. и проходит до 85 километров без запуска ДВС. Более доступный мягкий гибрид сочетает 1.2-литровый турбомотор мощностью 145 л. с. и 48-вольтовую систему, способную на короткое время отключать бензиновый двигатель. В линейке также остаётся проверенный дизель 1.5 мощностью 130 л. с., работающий в паре с восьмиступенчатым "автоматом".

Практичность и универсальность

Peugeot предлагает 308 не только в кузове хэтчбек, но и в версии универсал 308 SW. Последний особенно ценят семьи: багажник здесь достигает объёма 1487 литров, что ставит модель в один ряд с вместительными кроссоверами.

Когда ждать на дорогах

Обновлённый Peugeot 308 поступит в продажу осенью 2025 года.