Этот угорь бьёт током в 1200 вольт — и может убить рыбу с одного разряда: не подплывайте слишком близко

Вы думаете, что электричество — изобретение человека? А вот и нет. Вода и ток отлично уживаются в природе, и более 300 видов рыб научились использовать электрические импульсы: кто-то — для охоты, кто-то — для защиты, а кто-то — чтобы буквально "видеть" в мутной воде.

ТОП-5 электрических рыб

Вот какие водные обитатели могут дать вам разряд — в прямом смысле:

Электрический угорь (до 1200 вольт!) Мраморный скат (самый мощный среди морских рыб). Электрический сом. Гимнарх. Морской звездочет.

Зачем рыбам электричество?

Электрические разряды нужны рыбам для:

Навигации в мутной воде (аналог эхолокации).

Охоты на мелкую добычу.

Защиты от хищников (например, акул).

Общения с сородичами.

Пример: рыба-нож и нильский слоник создают электромагнитное поле вокруг тела. Любое движение в этом поле — и они тут же реагируют.

Как это работает?

Рыбы-электрики — это живые электростанции. Их тела содержат особые электрические органы, состоящие из тысяч микрогенераторов — пластин, каждая из которых создаёт разность потенциалов в 0,1-0,15 В.

У угря эти органы занимают до 80% тела и могут выдавать до 6000 пластин в одном столбике.

У электрического сома — до 2 млн пластинок!

За счёт последовательного подключения таких "ячейкоклеток" рыбы способны накопить колоссальное напряжение — до 1200 вольт, а при ударе мощность достигает 6 кВт.

Морская или пресная вода?

Пресноводным рыбам (например, угрю из Амазонки) приходится генерировать более мощный разряд, ведь пресная вода хуже проводит ток. Поэтому их удары опаснее для человека, чем удары морских собратьев.

Уникальные способности

Некоторые рыбы умеют чувствовать изменения электромагнитных полей и даже предугадывать землетрясения! Учёные до сих пор изучают этот феномен.

Насколько это опасно?

Например, электрический угорь способен:

Убить рыбу одним ударом.

Оглушить лягушку или змею.

Нанести человеку сильный удар током (опасно при ловле).

В Амазонке местные жители даже прибегают к хитрости: перед заходом в воду загоняют коров, чтобы угри разрядились на них.

Электрические рыбы — это идеальный пример того, как природа опередила технологии. Они бьют током, "видят" без глаз и защищаются от акул без когтей. И хотя выглядят невинно, в некоторых случаях контакт с ними может стоить человеку жизни.