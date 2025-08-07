Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Манта
Манта
© commons.wikimedia.org by Stevelaycock21 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:42

Этот угорь бьёт током в 1200 вольт — и может убить рыбу с одного разряда: не подплывайте слишком близко

Какие рыбы бьют током: список из пяти видов с максимальной мощностью удара

Вы думаете, что электричество — изобретение человека? А вот и нет. Вода и ток отлично уживаются в природе, и более 300 видов рыб научились использовать электрические импульсы: кто-то — для охоты, кто-то — для защиты, а кто-то — чтобы буквально "видеть" в мутной воде.

ТОП-5 электрических рыб

Вот какие водные обитатели могут дать вам разряд — в прямом смысле:

  1. Электрический угорь (до 1200 вольт!)

  2. Мраморный скат (самый мощный среди морских рыб).

  3. Электрический сом.

  4. Гимнарх.

  5. Морской звездочет.

Зачем рыбам электричество?

Электрические разряды нужны рыбам для:

  • Навигации в мутной воде (аналог эхолокации).

  • Охоты на мелкую добычу.

  • Защиты от хищников (например, акул).

  • Общения с сородичами.

Пример: рыба-нож и нильский слоник создают электромагнитное поле вокруг тела. Любое движение в этом поле — и они тут же реагируют.

Как это работает?

Рыбы-электрики — это живые электростанции. Их тела содержат особые электрические органы, состоящие из тысяч микрогенераторов — пластин, каждая из которых создаёт разность потенциалов в 0,1-0,15 В.

  • У угря эти органы занимают до 80% тела и могут выдавать до 6000 пластин в одном столбике.

  • У электрического сома — до 2 млн пластинок!

За счёт последовательного подключения таких "ячейкоклеток" рыбы способны накопить колоссальное напряжение — до 1200 вольт, а при ударе мощность достигает 6 кВт.

Морская или пресная вода?

Пресноводным рыбам (например, угрю из Амазонки) приходится генерировать более мощный разряд, ведь пресная вода хуже проводит ток. Поэтому их удары опаснее для человека, чем удары морских собратьев.

Уникальные способности

Некоторые рыбы умеют чувствовать изменения электромагнитных полей и даже предугадывать землетрясения! Учёные до сих пор изучают этот феномен.

Насколько это опасно?

Например, электрический угорь способен:

  • Убить рыбу одним ударом.

  • Оглушить лягушку или змею.

  • Нанести человеку сильный удар током (опасно при ловле).

В Амазонке местные жители даже прибегают к хитрости: перед заходом в воду загоняют коров, чтобы угри разрядились на них.

Электрические рыбы — это идеальный пример того, как природа опередила технологии. Они бьют током, "видят" без глаз и защищаются от акул без когтей. И хотя выглядят невинно, в некоторых случаях контакт с ними может стоить человеку жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринар Дарья Баскакова предупредила об опасности батута для домашних животных вчера в 23:38

Лайки есть, лапы болят: ветеринар предупредила об опасности батута для собак и кошек

Ветеринар рассказала, чем может обернуться популярный челлендж с животными на батуте. Почему трюки из соцсетей — это не игра, а серьёзный риск?

Читать полностью » Собаки распознают телевизионные образы как реальность — исследование Обернского университета вчера в 22:34

Не просто мельтешение: собаки воспринимают телевизор как реальный мир

Учёные выяснили, почему собаки не просто смотрят телевизор, а реагируют на происходящее как на реальность — особенно если там лают или бегают другие псы.

Читать полностью » Ветеринары рассказали, когда яйца полезны кошкам и когда опасны вчера в 21:16

Кошка просит яичко? Да, можно — но только если знаете важные правила

Можно ли угощать кошку яйцами, какие именно безопасны, и почему важно не переборщить даже с полезными продуктами — разбираемся с фактами и рисками.

Читать полностью » Почему кошка начала хромать: 9 возможных причин по мнению ветеринаров вчера в 20:13

Кошка начала хромать? Это может быть не просто ушиб — когда нужно бить тревогу

Почему кошка вдруг начала хромать? Разбираем 9 причин — от банальной занозы до серьёзных заболеваний, которые нельзя игнорировать.

Читать полностью » Лабрадоры отличаются от других пород: история, характер и роль в жизни человека вчера в 19:37

Собака, которая не даст вам загрустить: почему лабрадоры становятся лучшими друзьями

Что общего между грязными носками, лужами и бесконечной любовью? Всё это — про лабрадоров. Узнайте 10 привычек, которые поймёт только их хозяин.

Читать полностью » Собака нападает только на мужа — эксперт объяснила возможные причины поведения вчера в 18:13

Собака выбрала себе врага — и это оказался муж: что стоит за такой агрессией

Питомец начал проявлять агрессию только к одному члену семьи. Что пошло не так — и почему проблема не в человеке, а в психике животного.

Читать полностью » Собака осталась одна после переезда — как справиться с тревогой и лаем вчера в 17:11

Собака не даёт покоя соседям после переезда: хозяева нашли способ её остановить

Собака начала лаять на каждый шорох после переезда. Хозяйка нашла способ справиться без наказаний — соседи больше не жалуются.

Читать полностью » Кошки стали виновниками пожара в квартире в Уфе вчера в 16:50

Кошачий след в криминале: как пушистые преступники устроили пожар в Уфе

Пять кошек в Уфе устроили пожар, случайно включив индукционную плиту. Хозяева вернулись в закопчённую квартиру. Как избежать подобных ситуаций?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Борная кислота для огурцов: как правильно использовать в августе
Еда

Рецепт творожных пончиков: как приготовить за 30 минут
Дом

Как пятый этаж без лифта заставил пересмотреть весь план ремонта
Культура и шоу-бизнес

Баста Раймс получил звезду на Аллее славы в Голливуде
Садоводство

Тыква в контейнере: пошаговое руководство для начинающих
Авто и мото

Lexus представил LBX Morizo RR Original Edition с мотором от GR Corolla
Культура и шоу-бизнес

Mash: Игорь Рыбаков захотел снести альбом Гуфа после отказа записать совместный трек
Красота и здоровье

Неонатолог Ольга Бурцева назвала грудное вскармливание вкладом в здоровье ребёнка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru