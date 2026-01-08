Брюссель готовится к сенсации: в 2026 году представят электромобиль, который нужен каждой семье

Электрический сегмент семейных автомобилей в Европе готовится к заметному пополнению: Hyundai выводит на рынок свой первый полностью электрический минивэн с акцентом на дальность хода и практичность. Премьера модели состоится уже в начале 2026 года и станет одной из самых обсуждаемых новинок автосезона. Об этом сообщает издание "За рулём", ссылаясь на информацию автопроизводителя.

Премьера в Брюсселе и новая роль модели

Hyundai представит Staria Electric 9 января 2026 года на Брюссельском автосалоне. Для корейского бренда это первый полностью электрический минивэн, который сразу заявлен как флагман в своем сегменте. Модель должна занять нишу между компактным электрокаром Inster и крупным Ioniq 9, дополнив линейку с упором на вместимость и универсальность.

В компании подчеркивают, что Staria Electric ориентирован не только на семейных покупателей, но и на коммерческих клиентов. Просторный салон и электрическая силовая установка делают его потенциально привлекательным для сервисных перевозок и корпоративных автопарков, переходящих на экологичный транспорт.

Батарея и запас хода

Ключевой технической особенностью новинки станет аккумулятор емкостью 99 кВт·ч — один из самых крупных в глобальном портфеле Hyundai. Такой объем батареи должен обеспечить минивэну внушительный запас хода, что особенно важно для автомобилей с большой массой и аэродинамикой, ориентированной на пространство, а не на спорт.

Точные данные по дальности пробега на одной зарядке пока не раскрываются. Однако сам факт установки столь емкого аккумулятора указывает на стремление Hyundai снять одно из главных опасений покупателей электромобилей — зависимость от частых подзарядок при дальних поездках.

Стратегия Hyundai в Европе

Презентация Staria Electric пройдет под руководством вице-президента Hyundai Motor Europe Рафа Ван Нуффеля. Он подчеркнул значение выбранной площадки для демонстрации новых разработок бренда.

"Брюссельский автосалон остается ключевой площадкой для демонстрации эволюции электромобилей и технологий бренда для европейского рынка", — отметил вице-президент Hyundai Motor Europe Раф Ван Нуффель.

Выход электрического минивэна подтверждает стратегию Hyundai по расширению электролинейки не только в массовых, но и в нишевых сегментах. Staria Electric должен показать, что электромобили могут быть не только компактными городскими моделями, но и полноценными семейными и коммерческими транспортными средствами.