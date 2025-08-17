Octavia больше не будет прежней: Skoda меняет форму кузова и закладывает новый стандарт для универсалов

Skoda готовится к премьере своей новой электрической Octavia, пока скрытой под концептом Vision O. Уже через несколько недель автомобиль предстанет полностью — его покажут менее чем через месяц. Чтобы подогреть интерес, производитель постепенно раскрывает детали внешности модели.

Новый облик: спортивность и практичность

На свежих снимках Vision O выглядит скорее как динамичный универсал, чем классический практичный автомобиль. Длинный капот, несмотря на отсутствие традиционного двигателя, и стремительная линия крыши, уходящая вниз к задней части, создают эффект спортивности. Такое решение дизайнеры объясняют улучшенной аэродинамикой.

Особое внимание уделено оптике. Задние узкие Т-образные фонари, заметные в тизерном видео, отсылают к характерной "четвёрке" в дизайне Octavia. Аналогичный подход ждёт и переднюю часть будущего концепта.

Детали дизайна и философия

Skoda подчёркивает значимость проработки задних фонарей, центральных стоек и линии крыши. По словам представителей компании, именно эти элементы зададут тон и для других моделей в кузове универсал.

"С Vision O мы постоянно развиваем наш современный солидный дизайн, совершенствуя его эмоциональную привлекательность и ещё больше укрепляя идентичность нашего бренда", — заявил главный дизайнер Skoda Auto Оливер Стефани.

По его словам, чистые линии подчёркивают простоту и ясно демонстрируют нашу верность ценностям бренда.

Когда ждать новинку

Мировая премьера концепта Vision O состоится 8 сентября в Мюнхене. Серийная версия, построенная на новой платформе SSP, должна появиться к 2027 году. Интересно, что название модели связано с идеей замкнутого цикла: в основе разработки лежат переработка и повторное использование компонентов. Это подчёркивает экологическую направленность будущей Octavia.