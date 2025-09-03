Что ценят в старых машинах и какие фишки ждут от новых: результаты опроса россиян

Можно ли представить, что через несколько лет улицы российских городов заполнятся электрокарами? Согласно свежему исследованию онлайн-сервиса ВТБ Авто, почти 52% россиян уже сегодня хотели бы пересесть на машины с электродвигателем.

Скептики и сторонники

Меньше 9% опрошенных заявили, что категорически против владения электромобилем. Остальные распределились так:

46% считают, что будущее за электрокарами и они станут массовыми;

33% полагают, что внедрять технологию пока преждевременно — инфраструктура и уровень развития не позволяют;

9% допускают лишь ограниченное использование;

12% уверены, что электромобили в России вовсе не приживутся.

Старые машины vs новые технологии

Исследование также показало, что россияне не забывают о достоинствах классических автомобилей:

57% ценят качество материалов и сборки;

35% - удобство механических систем;

33% - классический дизайн с большими фарами и угловатыми формами кузова.

Современные же технологии привлекают другими преимуществами:

56% респондентов отметили удобство автомобильных ассистентов;

51% ценят возможность дистанционной подготовки к поездке (например, автозапуск).

Искусственный интеллект за рулём

Особый интерес вызвали ИИ-решения. По словам генерального директора сервиса ВТБ Авто Сергея Медынского:

"Одна из самых трендовых технологий последних лет — искусственный интеллект — тоже не обошла автолюбителей. Мы выяснили, что 67% хотели бы видеть в своих автомобилях ИИ в качестве голосового ассистента. Более того, 76% опрошенных уверены: внедрение ИИ в машине — это логичное продолжение развития отрасли".

Топ-3 самых востребованных ИИ-функций выглядит так:

ИИ-навигатор с прогнозом заторов и построением оптимального маршрута — 52%; Голосовой помощник для управления функциями автомобиля — 46%; ИИ-сервис диагностики и прогнозирования ремонтов — 49%.

Детали исследования

Опрос проводился с 22 по 28 августа 2025 года. В нём приняли участие 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет из городов с населением свыше 100 тысяч человек.