Что ценят в старых машинах и какие фишки ждут от новых: результаты опроса россиян
Можно ли представить, что через несколько лет улицы российских городов заполнятся электрокарами? Согласно свежему исследованию онлайн-сервиса ВТБ Авто, почти 52% россиян уже сегодня хотели бы пересесть на машины с электродвигателем.
Скептики и сторонники
Меньше 9% опрошенных заявили, что категорически против владения электромобилем. Остальные распределились так:
-
46% считают, что будущее за электрокарами и они станут массовыми;
-
33% полагают, что внедрять технологию пока преждевременно — инфраструктура и уровень развития не позволяют;
-
9% допускают лишь ограниченное использование;
-
12% уверены, что электромобили в России вовсе не приживутся.
Старые машины vs новые технологии
Исследование также показало, что россияне не забывают о достоинствах классических автомобилей:
-
57% ценят качество материалов и сборки;
-
35% - удобство механических систем;
-
33% - классический дизайн с большими фарами и угловатыми формами кузова.
Современные же технологии привлекают другими преимуществами:
-
56% респондентов отметили удобство автомобильных ассистентов;
-
51% ценят возможность дистанционной подготовки к поездке (например, автозапуск).
Искусственный интеллект за рулём
Особый интерес вызвали ИИ-решения. По словам генерального директора сервиса ВТБ Авто Сергея Медынского:
"Одна из самых трендовых технологий последних лет — искусственный интеллект — тоже не обошла автолюбителей. Мы выяснили, что 67% хотели бы видеть в своих автомобилях ИИ в качестве голосового ассистента. Более того, 76% опрошенных уверены: внедрение ИИ в машине — это логичное продолжение развития отрасли".
Топ-3 самых востребованных ИИ-функций выглядит так:
-
ИИ-навигатор с прогнозом заторов и построением оптимального маршрута — 52%;
-
Голосовой помощник для управления функциями автомобиля — 46%;
-
ИИ-сервис диагностики и прогнозирования ремонтов — 49%.
Детали исследования
Опрос проводился с 22 по 28 августа 2025 года. В нём приняли участие 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет из городов с населением свыше 100 тысяч человек.
