Tesla Model 3 (2016)
Tesla Model 3 (2016)
© commons.wikimedia.org by Ростислав Александрович Луценко is licensed under CC0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:27

Владельцы Tesla и BYD не держат машины долго — что толкает их менять авто как смартфоны

S&P Global: электромобили в США меняют владельцев в среднем через 3,6 года

Электромобили переворачивают представления об автомобильном рынке. Они задают новые темпы обновления и формируют совершенно иной подход к тому, как люди относятся к владению машиной. Особенно ярко эта тенденция проявляется в США, где бензиновые автомобили живут долгой жизнью, а их электрические конкуренты быстро меняют владельцев.

Почему бензиновые авто служат дольше

Сегодня средний срок владения автомобилем с двигателем внутреннего сгорания в США достигает 13,6 года, сообщает S&P Global Mobility. Это прямое наследие кризиса 2008 года, когда покупатели начали дольше сохранять свои машины, полагаясь на проверенную надёжность ДВС.

Бензиновые и дизельные автомобили остаются универсальными, особенно для дальних поездок. Даже семьи, которые уже владеют электромобилями, часто держат под рукой "запасной" бензиновый автомобиль. Ключевой фактор — растущая стоимость новых машин: домохозяйства предпочитают ремонтировать и обслуживать старые авто, превращая их в настоящие "долгожители".

Электромобили: цикл замены как у смартфонов

Средний срок владения электромобилем — всего 3,6 года. Но причина не в поломках или износе, а в бешеных темпах рынка. Ежегодно появляются новые модели, более быстрые и инновационные. Владельцы, особенно состоятельные, стремятся к обновкам, отдавая предпочтение брендам вроде Tesla или BYD.

Поведение покупателей электромобилей всё больше напоминает рынок смартфонов: важнее новизна, чем надёжность. Но эта тенденция порождает вопросы устойчивости. Автопроизводителям предстоит найти баланс между постоянными инновациями и ответственным отношением к экологии.

Разные подходы к владению автомобилем

Разница между ДВС и электромобилями выходит далеко за пределы технологий. Это отражение нового потребительского поведения. Бензиновая машина — это "товар длительного пользования", а электромобиль — символ быстрой замены и постоянного движения вперёд.

По данным S&P Global, 6,6% электромобилей, зарегистрированных с 2013 по 2022 годы, уже сняты с дорог. Для автомобилей с ДВС показатель ниже — 5,2%. Казалось бы, разница невелика, но она показывает динамику: владельцы ДВС стараются продлевать жизнь своих машин, тогда как электромобили часто уходят на смену новым поколениям.

Сосуществование прошлого и будущего

Сегодня автомобильный рынок живёт в двух мирах одновременно. С одной стороны — машины с двигателем внутреннего сгорания, символ надёжности и долговечности. С другой — электромобили, воплощение современности и инноваций.

Вопрос в том, удастся ли индустрии найти баланс между этими подходами. Ведь речь идёт не только о технологиях и удобстве, но и о влиянии на окружающую среду. Новый стандарт владения автомобилем будет формироваться именно на пересечении этих миров.

