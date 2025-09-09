Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:46

От экзотики к норме: электрокары перестали быть игрушкой для избранных

В России зарегистрировано 138,5 тыс. электромобилей и гибридов — данные "Автостата"

В России постепенно формируется рынок электрокаров и гибридных машин. Еще несколько лет назад они воспринимались скорее как экзотика, доступная лишь в крупных городах, однако сегодня их количество растет, а структура меняется. По данным аналитического агентства "Автостат", к середине лета в стране было зарегистрировано почти 138,5 тыс. автомобилей на электротяге и подключаемых гибридов.

Баланс сил: электромобили и гибриды

Любопытно, что в 2025 году впервые перевес оказался на стороне плагин-гибридов. Их доля достигла 52,9% от общего количества. Такие машины могут не только заряжать батарею при движении, используя рекуперацию, но и получать энергию от внешних источников — будь то бытовая розетка или уличная станция. В этом сегменте можно встретить модели Lixiang L7, Aito M5 и Toyota Prius.

Чистые электромобили составляют оставшиеся 47,1%. К ним относятся как мировые бестселлеры Nissan Leaf, Volkswagen ID.4 или Tesla, так и представители премиум-сегмента вроде Porsche Taycan и Audi e-tron. На рынке присутствуют и отечественные решения — "Москвич 3е" постепенно занимает свою нишу.

Еще год назад ситуация была противоположной: на 1 июля 2024-го электрокары занимали 56,2% парка. Аналитики объясняют смещение баланса активным импортом китайских плагин-гибридов и ростом интереса россиян к автомобилям, которые совмещают возможности ДВС и электрической тяги.

Лидеры рынка

Наибольшую долю занимает бренд Lixiang — почти четверть (23,7%) всего парка. У Nissan показатель вдвое меньше — 12,6%. Замыкают первую пятерку Voyah (11,5%), Zeekr (9,1%) и Tesla (5,1%). В последние годы именно китайские марки закрепили лидерство, предлагая широкий выбор и более доступные цены.

Отдельного внимания заслуживает компания Zeekr, которая за относительно короткий срок вошла в число лидеров. Эксперты связывают успех с активными поставками кроссоверов и седанов, ориентированных на российский спрос.

Государственные планы

Перспективы развития сегмента напрямую связаны с государственной политикой. 3 сентября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что в рамках федерального проекта до 2030 года в России планируется выпустить свыше 183 тыс. электромобилей и последовательных гибридов.

"В России к 2030 году… планируется выпустить свыше 183 тыс. электромобилей и машин с последовательной гибридной силовой установкой", — сказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

