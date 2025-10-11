Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Электромобили на зарядке в Москве
Электромобили на зарядке в Москве
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:20

Мёртвые Tesla на парковках: почему Америка сдалась морозу, а Россия — нет

В Иллинойсе при -23 °C сотни машин Tesla замёрзли у зарядных станций

Когда зима в США ударила неожиданно резко, парковки возле зарядных станций превратились в музей ледяных фигур — только вместо скульптур стояли неподвижные Tesla. Морозы под Чикаго достигали -23 градусов, и сотни электромобилей оказались парализованы. Водители, не сумевшие оживить аккумуляторы, бросали машины прямо у розеток. Сюжеты с "кучей мёртвых роботов" облетели американские телеканалы, но компания Tesla предпочла не вмешиваться — владельцы решали проблему сами.

Почему электромобили не любят мороз

Главная уязвимость электрокаров — литий-ионная батарея. В холоде она теряет ёмкость и плохо принимает заряд. Чем ниже температура, тем быстрее садится запас энергии и тем выше риск, что авто не заведётся. При -20 градусах даже простая попытка подключить кабель быстрой зарядки может навредить элементам питания. Инженеры советуют в мороз пользоваться медленной зарядкой: она даёт аккумулятору время "проснуться" и равномерно прогреться.

Очереди у зарядных станций зимой стали привычной картиной для северных штатов. Те, кто не успевал занять розетку, попросту оставались без транспорта. Особенно тяжело приходилось таксистам и курьерам — время простоя в минусовых условиях превращалось в убытки.

Российский опыт: холод без паники

Парадоксально, но в России, где зима длиннее и суровее, владельцы электромобилей ощущают себя увереннее. Отчасти потому, что они изначально готовятся к морозам: используют утеплители аккумуляторов, ставят машины в тёплые боксы, не оставляют их на морозе с пустым зарядом. Водители отмечают, что при ночной стоянке даже в -25 запас хода падает незначительно, а салон прогревается быстрее, чем у автомобилей с ДВС. Система климат-контроля потребляет меньше энергии, а тепло выделяется напрямую из батареи.

Тем не менее цифры остаются беспощадными: зимой запас хода снижается примерно вдвое. Если летом электрокар проходит до 600 км, то в морозный день — едва 300. Особенно чувствительны к холоду кроссоверы с большим весом, где нагрузка на батарею выше.

Сравнение: США vs Россия

Параметр США Россия
Средняя температура зимой -15 … -25 °C -10 … -30 °C
Уровень зарядной инфраструктуры развит, но перегружен ограничен, но стабильнее
Тип зарядки в мороз в основном быстрая преимущественно медленная
Реакция владельцев массовые отказы и простои адаптация и профилактика
Потеря запаса хода до 70 % около 50 %

Как продлить жизнь батарее зимой

  1. Заряжайте автомобиль в помещении или под навесом, избегая прямого воздействия холода.

  2. Не доводите заряд ниже 20 % — литий плохо переносит глубокие разряды на морозе.

  3. Перед поездкой включайте предподогрев аккумулятора — функция есть у большинства моделей Tesla, Volkswagen ID.4 и BYD Han.

  4. Если нужно оставить авто на ночь — подключите его к розетке с ограничением мощности, чтобы поддерживался стабильный температурный фон.

  5. Не используйте быструю зарядку при отрицательных температурах — дождитесь, пока батарея прогреется.

Эти простые шаги снижают деградацию аккумулятора и сохраняют запас хода даже в -30.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять электромобиль с низким зарядом на морозе.
    Последствие: кристаллизация электролита, потеря ёмкости.
    Альтернатива: ночная зарядка в "эко-режиме" с ограничением тока.

  • Ошибка: подключать к быстрой зарядке при холодной батарее.
    Последствие: микроповреждения ячеек, сокращение срока службы.
    Альтернатива: использовать встроенный обогрев или медленную зарядку (AC).

  • Ошибка: не проверять обновления программного обеспечения.
    Последствие: сбои терморегуляции.
    Альтернатива: регулярные OTA-обновления через приложение производителя.

А что если заменить литий?

Учёные уже экспериментируют с твердотельными аккумуляторами, где вместо жидкого электролита применяются керамические или полимерные материалы. Такие батареи безопаснее и почти не теряют ёмкость на холоде. Toyota, BYD и Samsung SDI обещают вывести первые серийные образцы к 2027 году.
Параллельно развиваются натрий-ионные решения — они дешевле и устойчивее к минусовым температурам, хотя пока уступают по плотности энергии.

Экология и экономика

В 2023 году каждый пятый автомобиль, проданный в мире, оказался электрическим — всего около 14 миллионов единиц. Это победа технологий, но не безоговорочная. Производство батареи создаёт до 24 тонн CO₂, тогда как бензиновый седан выбрасывает 14 тонн на стадии сборки. Однако за 200 тысяч километров разница нивелируется: бензиновая машина выбрасывает 40 тонн CO₂, а электромобиль — 23 тонны при смешанном источнике энергии. Если же заряжать его исключительно от солнечных и ветровых станций, показатель падает до 0,5 тонны.

Мифы и правда

  • Миф: электромобиль зимой бесполезен.
    Правда: при правильной эксплуатации и умеренном климате он сохраняет большую часть характеристик.

  • Миф: прогрев батареи расходует слишком много энергии.
    Правда: система предподогрева снижает потери, а не увеличивает их.

  • Миф: зимой электрокар всегда дешевле в эксплуатации.
    Правда: стоимость электроэнергии и потери ёмкости могут нивелировать экономию.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать электромобиль для холодного региона?
Ищите модели с активным подогревом аккумулятора и тепловым насосом: Hyundai IONIQ 5, BMW iX, Nissan Ariya.

Сколько стоит обслуживание батареи зимой?
При домашней зарядке расходы растут на 10-15 %, основная трата — на электроэнергию для подогрева.

Что лучше: бензин или электричество в мороз?
Зависит от условий. На коротких дистанциях электромобиль выгоднее, но для дальних поездок ДВС пока практичнее.

Три интересных факта

• Tesla Model S включает функцию "Battery Preconditioning" — она подогревает элементы питания ещё по пути к зарядке.
• У Nissan Leaf в версиях для Норвегии и Канады установлены отдельные ТЭН-нагреватели корпуса батареи.
• В России впервые протестировали электрокары при -40 °C: испытания прошли на полигоне НИЦИАМТ, и машины выдержали более 48 часов без потери мощности.

