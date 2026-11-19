Водители электромобилей могут столкнуться с более быстрым износом шин, чем владельцы машин с традиционными двигателями. По оценке руководителя компании LEM Solution Евгения Ладушкина, в среднем потери ресурса покрышек на электрокарах превышают показатели для ДВС-автомобилей на 10–20%.

Эксперт указывает, что причина кроется не только в манере вождения, но и в физической природе тяги. Батарея добавляет существенный вес, перераспределяет нагрузку на колеса и повышает сопротивление качению. Однако ключевым фактором остается мгновенная отдача крутящего момента. Даже при аккуратном движении электромоторы способны передать на ведущую ось нагрузку, которую поршневой двигатель формирует постепенно.

«При активной эксплуатации это провоцирует пробуксовку и, как следствие, износ», – объясняет Ладушкин. В режиме рекуперации механизм работает иначе: когда автомобиль замедляется, энергия улавливается электродвигателем. На машине с ДВС в этот момент колеса просто вращаются без сопротивления, а у электрокара тормозные усилия генерируются постоянно. Это создает дополнительную нагрузку на протектор, которую нельзя списать только на агрессивное вождение.

Тем не менее, зависимость от стиля езды остается решающей. Ладушкин отмечает, что при дисциплинированном вождении, исключающем проскальзывание, разрыв в сроках службы шин между двумя типами транспортных средств практически нивелируется. Вопрос не в том, что электромобиль inherently вреден для резины, а в том, что его характеристики требуют от водителя более точного контроля над силовой установкой, чем привычные для механических трансмиссий инерции.