Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Замена батареи у электрокара (без человека)
Замена батареи у электрокара (без человека)
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:25

В Италии электромобиль теперь дешевле велосипеда — но есть подвох

Власти Италии выделили 597 млн евро на поддержку покупателей электрокаров

В Италии власти решили дать мощный толчок рынку электромобилей, который до недавнего времени был одним из самых слабых в Европе. Если в среднем по Евросоюзу доля продаж таких машин достигала почти 16%, то в Италии — чуть больше 5%. Чтобы изменить ситуацию, правительство запустило масштабную программу субсидирования. Теперь некоторые новые электромобили можно приобрести дешевле, чем велосипед премиум-класса.

Суть программы субсидий

Государство выделило 597 миллионов евро, чтобы помочь гражданам перейти с машин с ДВС на электромобили. Субсидия достигает 11 000 евро, но действует она при определённых условиях. Важно, что поддержка ориентирована на семьи с низким доходом и жителей крупных городов, где загрязнение воздуха особенно остро ощущается.

Чтобы получить максимальную выгоду, необходимо сдать старый автомобиль по стандарту Евро-5 и старше. Если доход семьи не превышает 30 000 евро в год, государство компенсирует до 11 000 евро, при доходе до 40 000 евро — до 9 000 евро.

Сравнение моделей и цен

Посмотрим, как государственные субсидии повлияли на цены популярных моделей:

Модель электромобиля Базовая цена Цена после скидки Условие
Dacia Spring 17 900 € 4 900 € сдача старого авто + субсидия
Leapmotor T03 15 900 € 4 900 € скидка производителя + субсидия
Fiat 500e 23 900 € 990 € кредит с 12,9% годовых

Благодаря программе, компактные модели из Китая и Турции стали доступнее даже недорогих скутеров и велосипедов премиум-сегмента.

Как купить электромобиль по субсидии: пошаговый план

  1. Проверить свой доход и место жительства — субсидии доступны жителям городов от 50 000 человек.

  2. Подобрать автомобиль, участвующий в программе (Dacia, Leapmotor, Fiat и др.).

  3. Сдать на утилизацию старый автомобиль класса Евро-5 или ниже.

  4. Подать заявку на государственную субсидию через дилера.

  5. При необходимости оформить кредит (например, для Fiat 500e).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка авто без утилизации старого.
    → Последствие: субсидия не предоставляется.
    → Альтернатива: сдать машину на разбор официально, получить компенсацию.

  • Ошибка: выбор модели, не участвующей в программе.
    → Последствие: переплата до 10 000 €.
    → Альтернатива: выбирать из списка аккредитованных моделей.

  • Ошибка: неверная оценка кредитных условий.
    → Последствие: высокая переплата за несколько лет.
    → Альтернатива: сравнить предложения банков, выбрать низкую ставку.

А что если доход выше лимита?

Субсидия в 11 000 евро предназначена только для малообеспеченных семей. Если доход превышает 40 000 евро в год, участвовать в программе нельзя. Но остаются альтернативы — налоговые льготы на электромобили, более дешёвое обслуживание, экономия на топливе и парковке.

Плюсы и минусы программы

Плюсы Минусы
Значительное снижение цены на электромобили Жёсткие ограничения по доходу и утилизации
Развитие рынка экологичного транспорта Ограниченный бюджет — 60 000 машин
Поддержка малообеспеченных семей Кредиты с высокой ставкой для Fiat 500e
Снижение вредных выбросов в городах Основные дешёвые модели — импорт из Китая
Возможность купить авто дешевле велосипеда Вопрос качества дешёвых моделей остаётся открытым

FAQ

Как выбрать электромобиль по субсидии?
Ориентируйтесь на аккредитованные модели, например Dacia Spring, Leapmotor T03 или Fiat 500e.

Сколько стоит электромобиль с учётом субсидии?
Минимальная цена может составить от 990 до 4900 евро.

Что лучше: взять китайскую модель или итальянский Fiat?
Китайские модели дешевле и доступны сразу, но Fiat 500e интересен для тех, кто готов оформить кредит и хочет поддержать местное производство.

Мифы и правда

  • Миф: "Электромобиль — это роскошь".
    Правда: в Италии электромобиль можно купить дешевле велосипеда премиум-класса.

  • Миф: "Субсидии доступны всем".
    Правда: они ограничены по доходу семьи и возрасту старого автомобиля.

  • Миф: "Электромобили дороже в обслуживании".
    Правда: эксплуатация обходится дешевле, чем у ДВС, за счёт низких затрат на топливо и сервис.

3 интересных факта

  1. Программа рассчитана всего на девять месяцев — с октября по июнь.

  2. Ожидается, что к лету 2026 года в Италии появится 60 000 новых электромобилей.

  3. Dacia Spring после субсидии дешевле, чем многие горные велосипеды.

Исторический контекст: электромобили в Европе

Популяризация электромобилей в Европе началась ещё в 2010-х годах. Норвегия стала лидером, где доля "электро" превысила 80%. Германия активно развивает зарядную инфраструктуру. Италия же до последнего отставала, и новая программа субсидий — попытка сократить разрыв с соседями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперт оценил стоимость, долговечность и влияние на глаза галогенных и LED фар сегодня в 1:49

Мощный свет, слабый кошелёк: почему LED-фары могут разорить владельца автомобиля

Галогенные и светодиодные фары имеют свои преимущества. Разбираемся, когда старый добрый галоген оказывается выгоднее и удобнее новых технологий.

Читать полностью » Yahoo: акции Ford выросли на 11% за год, но уступили динамике GM и S&P 500 сегодня в 1:28

Саммит об ИИ вместо электромобилей: куда ведёт Ford Джим Фарли

Ford пытается удержать позиции на фоне конкуренции и проблем с электромобилями. Джим Фарли предлагает новые инициативы, но инвесторы сомневаются в их эффективности

Читать полностью » Uber инвестировал $300 млн в Lucid и заказал 20 тыс. электрокроссоверов Gravity сегодня в 0:52

Как Lucid собирается выжить: секрет партнёрства с Uber, который пугает инвесторов

Uber инвестирует $300 млн в Lucid и закупает 20 тысяч электрокроссоверов для автопарка такси, открывая новые возможности для производителя EV.

Читать полностью » Stellantis сообщил о сокращении выпуска Peugeot и DS7 во Франции сегодня в 0:31

Заводы останавливаются, а новые строятся: что замышляет Stellantis

Stellantis останавливает заводы и сокращает сотрудников, но при этом открывает новые предприятия. Почему концерн выбирает такую стратегию?

Читать полностью » Если автомобиль обслуживается по регламенту, менять тип смазки нет необходимости вчера в 23:23

Масло убивает ваш двигатель после 100 000 км? Узнайте, какое выбрать, чтобы спасти мотор

Какое масло заливать после 100 тысяч км? Моторист рассказал, когда стоит переходить на другую вязкость и в каких случаях менять марку не нужно.

Читать полностью » Экономия на ТО приводит к износу поршневой группы вчера в 23:19

Ваш автомобиль умирает из-за этих советов: 5 роковых ошибок в уходе за машиной

Некоторые советы из интернета обещают продлить срок службы автомобиля. Но автомеханики предупреждают: часть из них ведёт к поломкам и дорогому ремонту.

Читать полностью » Размещение телефона в центре панели автомобиля приводит к поломке климат-контроля вчера в 22:38

Ставите телефон в центр панели? Готовьтесь к дорогому ремонту — вот почему

Почему телефон или планшет нельзя ставить по центру панели в авто с климат-контролем? Автомеханик объяснил, как это влияет на работу системы.

Читать полностью » Бортовая электроника в авто постоянно потребляет энергию даже при заглушенном моторе вчера в 22:35

Почему ваш автомобиль не заводится: эту ошибку совершает каждый второй водитель

Многие водители зимой включают фары перед запуском мотора, надеясь облегчить старт. Автоэлектрик объяснил, почему сегодня это вредно.

Читать полностью »

Новости
ПФО

Военкомат Пензенской области: треть новобранцев направят сначала в учебные части
УрФО

Военком Максуров: призывники из Челябинской области не поедут в зону СВО
Наука

NASA заявило, что "Вояджер-1" удалится от Земли на 16 млрд км к ноябрю 2026 года
Технологии

Китайские учёные испытывают роботов-собак для освоения Луны в пещере Хэйлунцзяна
Спорт и фитнес

Невролог: даже 10 минут тренировки в день укрепляют спину и осанку
Дом

Настенные панели и органайзеры помогают поддерживать порядок в гараже
Еда

Ассоциация диетологов России заявила о пользе трёхзернового хлеба для пищеварения
Питомцы

Служба национальных парков США: бродячие кошки остаются главной угрозой птицам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet