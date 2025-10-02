В Италии электромобиль теперь дешевле велосипеда — но есть подвох

В Италии власти решили дать мощный толчок рынку электромобилей, который до недавнего времени был одним из самых слабых в Европе. Если в среднем по Евросоюзу доля продаж таких машин достигала почти 16%, то в Италии — чуть больше 5%. Чтобы изменить ситуацию, правительство запустило масштабную программу субсидирования. Теперь некоторые новые электромобили можно приобрести дешевле, чем велосипед премиум-класса.

Суть программы субсидий

Государство выделило 597 миллионов евро, чтобы помочь гражданам перейти с машин с ДВС на электромобили. Субсидия достигает 11 000 евро, но действует она при определённых условиях. Важно, что поддержка ориентирована на семьи с низким доходом и жителей крупных городов, где загрязнение воздуха особенно остро ощущается.

Чтобы получить максимальную выгоду, необходимо сдать старый автомобиль по стандарту Евро-5 и старше. Если доход семьи не превышает 30 000 евро в год, государство компенсирует до 11 000 евро, при доходе до 40 000 евро — до 9 000 евро.

Сравнение моделей и цен

Посмотрим, как государственные субсидии повлияли на цены популярных моделей:

Модель электромобиля Базовая цена Цена после скидки Условие Dacia Spring 17 900 € 4 900 € сдача старого авто + субсидия Leapmotor T03 15 900 € 4 900 € скидка производителя + субсидия Fiat 500e 23 900 € 990 € кредит с 12,9% годовых

Благодаря программе, компактные модели из Китая и Турции стали доступнее даже недорогих скутеров и велосипедов премиум-сегмента.

Как купить электромобиль по субсидии: пошаговый план

Проверить свой доход и место жительства — субсидии доступны жителям городов от 50 000 человек. Подобрать автомобиль, участвующий в программе (Dacia, Leapmotor, Fiat и др.). Сдать на утилизацию старый автомобиль класса Евро-5 или ниже. Подать заявку на государственную субсидию через дилера. При необходимости оформить кредит (например, для Fiat 500e).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка авто без утилизации старого.

→ Последствие: субсидия не предоставляется.

→ Альтернатива: сдать машину на разбор официально, получить компенсацию.

Ошибка: выбор модели, не участвующей в программе.

→ Последствие: переплата до 10 000 €.

→ Альтернатива: выбирать из списка аккредитованных моделей.

Ошибка: неверная оценка кредитных условий.

→ Последствие: высокая переплата за несколько лет.

→ Альтернатива: сравнить предложения банков, выбрать низкую ставку.

А что если доход выше лимита?

Субсидия в 11 000 евро предназначена только для малообеспеченных семей. Если доход превышает 40 000 евро в год, участвовать в программе нельзя. Но остаются альтернативы — налоговые льготы на электромобили, более дешёвое обслуживание, экономия на топливе и парковке.

Плюсы и минусы программы

Плюсы Минусы Значительное снижение цены на электромобили Жёсткие ограничения по доходу и утилизации Развитие рынка экологичного транспорта Ограниченный бюджет — 60 000 машин Поддержка малообеспеченных семей Кредиты с высокой ставкой для Fiat 500e Снижение вредных выбросов в городах Основные дешёвые модели — импорт из Китая Возможность купить авто дешевле велосипеда Вопрос качества дешёвых моделей остаётся открытым

FAQ

Как выбрать электромобиль по субсидии?

Ориентируйтесь на аккредитованные модели, например Dacia Spring, Leapmotor T03 или Fiat 500e.

Сколько стоит электромобиль с учётом субсидии?

Минимальная цена может составить от 990 до 4900 евро.

Что лучше: взять китайскую модель или итальянский Fiat?

Китайские модели дешевле и доступны сразу, но Fiat 500e интересен для тех, кто готов оформить кредит и хочет поддержать местное производство.

Мифы и правда

Миф: "Электромобиль — это роскошь".

Правда: в Италии электромобиль можно купить дешевле велосипеда премиум-класса.

Миф: "Субсидии доступны всем".

Правда: они ограничены по доходу семьи и возрасту старого автомобиля.

Миф: "Электромобили дороже в обслуживании".

Правда: эксплуатация обходится дешевле, чем у ДВС, за счёт низких затрат на топливо и сервис.

3 интересных факта

Программа рассчитана всего на девять месяцев — с октября по июнь. Ожидается, что к лету 2026 года в Италии появится 60 000 новых электромобилей. Dacia Spring после субсидии дешевле, чем многие горные велосипеды.

Исторический контекст: электромобили в Европе

Популяризация электромобилей в Европе началась ещё в 2010-х годах. Норвегия стала лидером, где доля "электро" превысила 80%. Германия активно развивает зарядную инфраструктуру. Италия же до последнего отставала, и новая программа субсидий — попытка сократить разрыв с соседями.