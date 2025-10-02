В Италии электромобиль теперь дешевле велосипеда — но есть подвох
В Италии власти решили дать мощный толчок рынку электромобилей, который до недавнего времени был одним из самых слабых в Европе. Если в среднем по Евросоюзу доля продаж таких машин достигала почти 16%, то в Италии — чуть больше 5%. Чтобы изменить ситуацию, правительство запустило масштабную программу субсидирования. Теперь некоторые новые электромобили можно приобрести дешевле, чем велосипед премиум-класса.
Суть программы субсидий
Государство выделило 597 миллионов евро, чтобы помочь гражданам перейти с машин с ДВС на электромобили. Субсидия достигает 11 000 евро, но действует она при определённых условиях. Важно, что поддержка ориентирована на семьи с низким доходом и жителей крупных городов, где загрязнение воздуха особенно остро ощущается.
Чтобы получить максимальную выгоду, необходимо сдать старый автомобиль по стандарту Евро-5 и старше. Если доход семьи не превышает 30 000 евро в год, государство компенсирует до 11 000 евро, при доходе до 40 000 евро — до 9 000 евро.
Сравнение моделей и цен
Посмотрим, как государственные субсидии повлияли на цены популярных моделей:
|Модель электромобиля
|Базовая цена
|Цена после скидки
|Условие
|Dacia Spring
|17 900 €
|4 900 €
|сдача старого авто + субсидия
|Leapmotor T03
|15 900 €
|4 900 €
|скидка производителя + субсидия
|Fiat 500e
|23 900 €
|990 €
|кредит с 12,9% годовых
Благодаря программе, компактные модели из Китая и Турции стали доступнее даже недорогих скутеров и велосипедов премиум-сегмента.
Как купить электромобиль по субсидии: пошаговый план
-
Проверить свой доход и место жительства — субсидии доступны жителям городов от 50 000 человек.
-
Подобрать автомобиль, участвующий в программе (Dacia, Leapmotor, Fiat и др.).
-
Сдать на утилизацию старый автомобиль класса Евро-5 или ниже.
-
Подать заявку на государственную субсидию через дилера.
-
При необходимости оформить кредит (например, для Fiat 500e).
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка авто без утилизации старого.
→ Последствие: субсидия не предоставляется.
→ Альтернатива: сдать машину на разбор официально, получить компенсацию.
-
Ошибка: выбор модели, не участвующей в программе.
→ Последствие: переплата до 10 000 €.
→ Альтернатива: выбирать из списка аккредитованных моделей.
-
Ошибка: неверная оценка кредитных условий.
→ Последствие: высокая переплата за несколько лет.
→ Альтернатива: сравнить предложения банков, выбрать низкую ставку.
А что если доход выше лимита?
Субсидия в 11 000 евро предназначена только для малообеспеченных семей. Если доход превышает 40 000 евро в год, участвовать в программе нельзя. Но остаются альтернативы — налоговые льготы на электромобили, более дешёвое обслуживание, экономия на топливе и парковке.
Плюсы и минусы программы
|Плюсы
|Минусы
|Значительное снижение цены на электромобили
|Жёсткие ограничения по доходу и утилизации
|Развитие рынка экологичного транспорта
|Ограниченный бюджет — 60 000 машин
|Поддержка малообеспеченных семей
|Кредиты с высокой ставкой для Fiat 500e
|Снижение вредных выбросов в городах
|Основные дешёвые модели — импорт из Китая
|Возможность купить авто дешевле велосипеда
|Вопрос качества дешёвых моделей остаётся открытым
FAQ
Как выбрать электромобиль по субсидии?
Ориентируйтесь на аккредитованные модели, например Dacia Spring, Leapmotor T03 или Fiat 500e.
Сколько стоит электромобиль с учётом субсидии?
Минимальная цена может составить от 990 до 4900 евро.
Что лучше: взять китайскую модель или итальянский Fiat?
Китайские модели дешевле и доступны сразу, но Fiat 500e интересен для тех, кто готов оформить кредит и хочет поддержать местное производство.
Мифы и правда
-
Миф: "Электромобиль — это роскошь".
Правда: в Италии электромобиль можно купить дешевле велосипеда премиум-класса.
-
Миф: "Субсидии доступны всем".
Правда: они ограничены по доходу семьи и возрасту старого автомобиля.
-
Миф: "Электромобили дороже в обслуживании".
Правда: эксплуатация обходится дешевле, чем у ДВС, за счёт низких затрат на топливо и сервис.
3 интересных факта
-
Программа рассчитана всего на девять месяцев — с октября по июнь.
-
Ожидается, что к лету 2026 года в Италии появится 60 000 новых электромобилей.
-
Dacia Spring после субсидии дешевле, чем многие горные велосипеды.
Исторический контекст: электромобили в Европе
Популяризация электромобилей в Европе началась ещё в 2010-х годах. Норвегия стала лидером, где доля "электро" превысила 80%. Германия активно развивает зарядную инфраструктуру. Италия же до последнего отставала, и новая программа субсидий — попытка сократить разрыв с соседями.
