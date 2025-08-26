Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by ГП is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:49

Opel передумал: почему электрическое будущее отменили в последний момент

Opel отказалась от перехода на электромобили к 2028 году

Будущее Opel оказалось не таким однозначным, как планировалось всего пару лет назад. Немецкая компания официально отказалась от идеи полностью перейти на электромобили к 2028 году и объявила о продлении выпуска автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Почему Opel изменила курс

Ранее генеральный директор Opel Флориан Хюттль уверенно заявлял: с 2025 года все новые модели будут исключительно электрическими, а к 2028-му на европейском рынке бензиновые версии и вовсе исчезнут. Но реальность внесла свои коррективы. По данным издания Elektroauto News, в компании пришли к выводу, что столь быстрый отказ от ДВС не соответствует ожиданиям клиентов и общим тенденциям авторынка.

В пресс-службе Opel отметили, что их заводы изначально строились с учетом гибкой производственной схемы. Это позволяет оперативно менять соотношение выпуска машин: будь то полностью электрические модели, гибриды или автомобили с бензиновыми моторами. Особенно выделяют предприятие в Рюссельсхайме — его линии способны подстраиваться под заказы без значительных простоев.

Что говорят в компании

"Покупатели пока не до конца готовы к полному переходу на электромобили, поэтому мы даем им возможность выбора", — поясняют представители Opel. По их словам, стратегия бренда часто воспринимается упрощённо, хотя сама автомобильная индустрия прекрасно понимает: скорость развития электромобильного сегмента сильно отличается в разных странах, а предпочтения клиентов меняются очень быстро.

Таким образом, Opel решила отказаться от жёсткого графика отказа от ДВС и сделать ставку на плавный переход. При этом электрическое направление по-прежнему остаётся важным приоритетом.

"Мы должны быть готовы к моменту, когда рынок действительно созреет для массового спроса на электрокары", — подчеркивают в компании.

