Китайский электрокар переписал историю скорости: бензиновые суперкаров остались позади

Кто сказал, что электрические автомобили созданы только для экономии топлива и тишины на дороге? Китайская компания BYD доказала обратное: её спортивный электрокар Yangwang U9 установил мировой рекорд скорости для серийных электрических машин, разогнавшись до 472,41 км/ч.

Новый рекорд на немецком полигоне

Испытания прошли в Германии на знаменитом автополигоне ATP. За рулём находился опытный пилот Марк Бассэнг — именно он год назад первым покорил отметку 438,7 км/ч, управляя прототипом Aspark SP600. Теперь Бассэнг превзошёл собственное достижение почти на 34 км/ч.

"Это ощущение абсолютного контроля на грани возможного", — поделился гонщик.

Видео заезда уже опубликовано на официальных каналах BYD: на кадрах хорошо видно, как автомобиль прогревает шины и постепенно выходит на предельную скорость, держа её уверенно на длинной прямой.

Китайский спорткар, ставший мировым феноменом

Yangwang U9 и раньше демонстрировал выдающиеся результаты. В прошлом году машина установила национальный рекорд для электрокаров в Китае — 391,94 км/ч, а также проехала знаменитый Нюрбургринг всего за 7 минут 17,9 секунды. Для сравнения: многие легендарные суперкаров с бензиновыми моторами показывают более скромное время.

Инженеры BYD подчёркивают: речь идёт не о шоу-каре для выставок, а о глубоко модернизированной версии серийной модели. Автомобиль служит тестовой площадкой для будущих технологий бренда.

Техническое превосходство

Огромный вклад в рекорд внесла 1200-вольтовая архитектура силовой установки. Она обеспечивает общую мощность свыше 3000 л. с. Четыре электродвигателя по 555 кВт (примерно 755 сил каждый) позволяют достичь уникального соотношения мощности к массе — более 1217 л. с. на тонну. Это выше, чем у большинства гиперкаров современности.

Не забыли инженеры и про аэродинамику: кузов получил углеволоконные элементы и активные панели, которые изменяют форму в зависимости от скорости. Особое внимание уделили системе охлаждения — без неё подобные режимы были бы невозможны.