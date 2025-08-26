Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Yangwang U9 001
Yangwang U9 001
© commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:46

Китайский электрокар переписал историю скорости: бензиновые суперкаров остались позади

Электрокар BYD Yangwang U9 установил мировой рекорд скорости — 472,41 км/ч

Кто сказал, что электрические автомобили созданы только для экономии топлива и тишины на дороге? Китайская компания BYD доказала обратное: её спортивный электрокар Yangwang U9 установил мировой рекорд скорости для серийных электрических машин, разогнавшись до 472,41 км/ч.

Новый рекорд на немецком полигоне

Испытания прошли в Германии на знаменитом автополигоне ATP. За рулём находился опытный пилот Марк Бассэнг — именно он год назад первым покорил отметку 438,7 км/ч, управляя прототипом Aspark SP600. Теперь Бассэнг превзошёл собственное достижение почти на 34 км/ч.

"Это ощущение абсолютного контроля на грани возможного", — поделился гонщик.

Видео заезда уже опубликовано на официальных каналах BYD: на кадрах хорошо видно, как автомобиль прогревает шины и постепенно выходит на предельную скорость, держа её уверенно на длинной прямой.

Китайский спорткар, ставший мировым феноменом

Yangwang U9 и раньше демонстрировал выдающиеся результаты. В прошлом году машина установила национальный рекорд для электрокаров в Китае — 391,94 км/ч, а также проехала знаменитый Нюрбургринг всего за 7 минут 17,9 секунды. Для сравнения: многие легендарные суперкаров с бензиновыми моторами показывают более скромное время.

Инженеры BYD подчёркивают: речь идёт не о шоу-каре для выставок, а о глубоко модернизированной версии серийной модели. Автомобиль служит тестовой площадкой для будущих технологий бренда.

Техническое превосходство

Огромный вклад в рекорд внесла 1200-вольтовая архитектура силовой установки. Она обеспечивает общую мощность свыше 3000 л. с. Четыре электродвигателя по 555 кВт (примерно 755 сил каждый) позволяют достичь уникального соотношения мощности к массе — более 1217 л. с. на тонну. Это выше, чем у большинства гиперкаров современности.

Не забыли инженеры и про аэродинамику: кузов получил углеволоконные элементы и активные панели, которые изменяют форму в зависимости от скорости. Особое внимание уделили системе охлаждения — без неё подобные режимы были бы невозможны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Volkswagen Teramont 2026 появился в России через параллельный импорт сегодня в 17:37

Параллельный импорт работает: Volkswagen вернулся на рынок с главным "семейником"

Volkswagen Teramont 2026 появился у дилеров в России: новая внешность, три экрана в салоне, мощный турбомотор и цены от 5,75 млн рублей.

Читать полностью » Новый Volkswagen Golf R 350 может разгоняться до 300 км/ч — инсайдеры сегодня в 16:16

Под капотом прячется сюрприз: чем новый Volkswagen Golf R удивит даже фанатов марки

Volkswagen готовит юбилейный Golf R — мощнейший за всю историю модели. Что изменится под капотом и почему речь идёт о скорости под 300 км/ч?

Читать полностью » Стоп-сигналы горят даже без нажатия педали: но эта функция в авто хранит неожиданный секрет сегодня в 15:34

Многие водители уверены, что автохолд работает как ручник. Но правда о системе Auto Hold function на светофоре окажется неожиданной.

Читать полностью » В Госдуме рассмотрят инициативу о бесплатном проезде школьников сегодня в 15:18

Родители вздохнут свободнее: школьникам предложили бесплатный проезд

Бесплатный проезд в транспорте могут получить все школьники страны. Но коснётся ли инициатива привычных маршруток?

Читать полностью » В Санкт-Петербурге в сентябре начнётся серийное производство Lada Iskra 2026 сегодня в 15:13

Северная столица готовит сюрприз: новая Lada выходит на конвейер уже этой осенью

В сентябре в Санкт-Петербурге стартует серийное производство Lada Iskra 2026: от седана до SW Cross, с планом собрать четыре тысячи машин.

Читать полностью » Opel отказалась от перехода на электромобили к 2028 году сегодня в 14:49

Opel передумал: почему электрическое будущее отменили в последний момент

Opel пересмотрела планы: полный отказ от ДВС к 2028 году отменён, компания оставит бензиновые модели и сделает ставку на гибкость производства.

Читать полностью » Россиянин взял Jetta VS5 в каршеринге и удивился: мотор тянет, но испытание на лежачих провалено сегодня в 13:57

Jetta VS5 — новый кроссовер на рынке каршеринга. Открывает ли он мир Volkswagen или скрывает недостатки? Узнайте из нашего анализа!

Читать полностью » Осенью 2025 года автопроизводители начнут массово отменять скидки на новые автомобили сегодня в 13:01

Автомобилей меньше, ценники выше: почему скидки исчезают именно сейчас и что это значит для рынка

С сентября автопроизводители начнут отменять скидки: запасы прошлогодних машин почти исчерпаны, и цены на автомобили постепенно пойдут вверх.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Исследование РАН: как мозг фильтрует информацию для запоминания
Спорт и фитнес

Дерматолог Кори Хартман назвал способы освежить кожу после обеденной тренировки
Наука и технологии

Астрономы обнаружили неизвестный объект на геосинхронной орбите Земли
Еда

Авокадовое масло выдерживает жарку и снижает уровень холестерина
Красота и здоровье

Напиток с яблочным уксусом и корицей помогает регулировать сахар и снижать вес
Садоводство

Эксперт Саймон Акеройд рассказал, как полностью вывести вьюнок из сада
Питомцы

Доктор Гэри Вейцман: усталость усов у кошек связана с перегрузкой сигналами
Красота и здоровье

Исследование показало, как общение влияет на продолжительность жизни пожилых людей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru