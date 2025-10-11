Субсидии не спасли: продажи электрокаров в России пошли на убыль
Падение продаж электромобилей в России стало одной из главных тем автомобильного рынка осени 2025 года. Несмотря на государственные меры поддержки, льготные кредиты и растущий интерес к "зелёным" технологиям, рынок не смог удержаться на уровне прошлого года.
Электромобили в сентябре: спад и новые лидеры
По данным аналитиков, в сентябре 2025 года в России реализовали 1247 новых электромобилей — это на 2% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Тем не менее рынок остаётся стабильным: спрос снижается незначительно, а структура продаж претерпевает заметные изменения.
Абсолютным лидером месяца стал китайский бренд Zeekr, который продал 303 машины. За ним следуют Evolute (166 шт.), "Амберавто" (153 шт.), BYD (103 шт.) и "Москвич" (93 шт.). Эксперты отмечают, что в сентябре именно китайские марки фактически удержали рынок от более серьёзного падения.
"Объём продаж новых электрокаров снизился, но структура рынка изменилась: доля китайских марок продолжает расти", — отметил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
ТОП-5 самых продаваемых моделей сентября
-
"Амберавто" А5 — 153 проданных автомобиля.
-
Zeekr 001 — 135 шт.
-
"Москвич 3е" — 93 шт.
-
Evolute i-Pro — 86 шт.
-
Evolute i-Joy — 67 шт.
Примечательно, что три позиции из пяти занимают модели, собранные на российских предприятиях. Это показывает, что локальное производство постепенно укрепляет позиции, пусть и при участии китайских технологий.
Почему "Амберавто" стала открытием сезона
Модель "Амберавто" А5 оказалась одной из самых обсуждаемых новинок года. Она привлекла внимание покупателей прежде всего ценой: за счёт субсидий и выгодных кредитных программ стоимость электромобиля оказалась значительно ниже большинства конкурентов. Компания активно использует льготы, предлагая также лизинговые и корпоративные решения.
"Продажи "Амберавто" выросли благодаря сочетанию доступной цены и программ господдержки", — пояснил аналитик агентства "Автостат".
Девять месяцев 2025 года: итоги и тенденции
За январь — сентябрь 2025 года в России продано почти 8 тысяч электромобилей. Это на 43% меньше, чем годом ранее. Эксперты связывают падение не только с экономическими факторами, но и с сокращением поставок комплектующих, изменением условий субсидирования и ограниченной модельной линейкой.
Снижение интереса к дорогим премиум-моделям вроде Zeekr 001 компенсируется активным ростом бюджетных предложений. Однако общие объёмы рынка всё ещё далеки от показателей 2023 года, когда темпы роста казались рекордными.
Сравнение марок и динамики продаж
|Марка
|Продажи в сентябре 2025
|Изменение к 2024, %
|Основной фактор успеха
|Zeekr
|303
|+12%
|Высокий класс, сборка и гарантия
|Evolute
|166
|-8%
|Локальное производство, известность
|Амберавто
|153
|Новый игрок
|Цена и субсидии
|BYD
|103
|-15%
|Сложности с поставками
|Москвич
|93
|+4%
|Рост продаж корпоративных автопарков
Советы: как выбрать электромобиль в 2025 году
-
Определите свой сценарий использования: для города достаточно модели с запасом хода до 350 км.
-
Уточните наличие зарядной инфраструктуры — особенно, если вы живёте не в мегаполисе.
-
Проверьте участие автомобиля в программах господдержки: льготное кредитование и скидки могут снизить цену на 10-25%.
-
Сравните гарантийные условия: некоторые китайские бренды предлагают обслуживание до 8 лет.
-
Учитывайте стоимость зарядных станций — установка домашней зарядки обойдётся в 50-150 тысяч рублей.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: Покупка электрокара без анализа инфраструктуры.
Последствие: Сложности с зарядкой, особенно зимой.
Альтернатива: Рассмотрите гибриды или подключаемые PHEV — например, BYD Qin Plus или "Москвич 6 Hybrid".
• Ошибка: Игнорирование условий гарантии на батарею.
Последствие: Высокие расходы при замене аккумулятора.
Альтернатива: Выбирайте марки с официальными сервисами — Zeekr, Evolute, Chery.
• Ошибка: Погоня за мощностью без учёта потребностей.
Последствие: Переплата при минимальной практической выгоде.
Альтернатива: Бюджетные электрокары вроде "Амберавто" А5 или Evolute i-Pro обеспечат оптимальный баланс.
А что если электрокары подешевеют?
Если правительство в 2026 году расширит программу субсидирования, спрос на электромобили может вновь вырасти. Снижение стоимости зарядных станций и увеличение числа станций быстрой зарядки сделают владение электрокаром ещё удобнее. Кроме того, возможно появление российских разработок батарей, что снизит зависимость от импортных компонентов.
Плюсы и минусы владения электрокаром
|Плюсы
|Минусы
|Низкие затраты на обслуживание
|Высокая начальная стоимость
|Отсутствие затрат на бензин
|Ограниченная инфраструктура
|Экологичность
|Снижение запаса хода зимой
|Тихая работа двигателя
|Медленное восстановление после глубокого разряда
|Возможность льгот и субсидий
|Ограниченный выбор моделей
FAQ
Сколько стоит новый электромобиль в России в 2025 году?
Средняя цена — от 2,3 до 4,5 млн рублей в зависимости от марки и комплектации.
Как быстро окупается покупка электрокара?
При активной эксплуатации экономия на топливе и обслуживании позволяет компенсировать разницу за 4-6 лет.
Что лучше — Zeekr 001 или Evolute i-Pro?
Zeekr — премиум-класс, больший запас хода и мощность. Evolute i-Pro — бюджетное решение для города с выгодными условиями кредита.
Мифы и правда
• Миф: Электромобили не подходят для российских зим.
Правда: Современные модели оснащены системами подогрева батарей и сохраняют эффективность при -25 °C.
• Миф: Зарядка электромобиля занимает целую ночь.
Правда: При использовании станций быстрой зарядки 80% ёмкости восстанавливается за 30-40 минут.
• Миф: Батарея выходит из строя через 3 года.
Правда: Средний срок службы аккумуляторов — 8-10 лет, при правильной эксплуатации — дольше.
Интересные факты
-
В России действует около 2,5 тыс. станций быстрой зарядки, и их число ежегодно растёт.
-
Электромобили освобождены от транспортного налога в 33 регионах страны.
-
Батареи старых электрокаров всё чаще используют для систем домашнего хранения энергии.
Исторический контекст
Первые электромобили появились в России ещё в начале XX века — инженеры Бородин и Губкин представили экспериментальные машины в 1902 году. Тогда идея не получила развития из-за отсутствия технологий хранения энергии. Спустя более века электрокары снова возвращаются на российские дороги, теперь уже с поддержкой государства и глобальных производителей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru