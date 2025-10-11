Субсидии не спасли: продажи электрокаров в России пошли на убыль

Падение продаж электромобилей в России стало одной из главных тем автомобильного рынка осени 2025 года. Несмотря на государственные меры поддержки, льготные кредиты и растущий интерес к "зелёным" технологиям, рынок не смог удержаться на уровне прошлого года.

Электромобили в сентябре: спад и новые лидеры

По данным аналитиков, в сентябре 2025 года в России реализовали 1247 новых электромобилей — это на 2% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Тем не менее рынок остаётся стабильным: спрос снижается незначительно, а структура продаж претерпевает заметные изменения.

Абсолютным лидером месяца стал китайский бренд Zeekr, который продал 303 машины. За ним следуют Evolute (166 шт.), "Амберавто" (153 шт.), BYD (103 шт.) и "Москвич" (93 шт.). Эксперты отмечают, что в сентябре именно китайские марки фактически удержали рынок от более серьёзного падения.

"Объём продаж новых электрокаров снизился, но структура рынка изменилась: доля китайских марок продолжает расти", — отметил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

ТОП-5 самых продаваемых моделей сентября

"Амберавто" А5 — 153 проданных автомобиля. Zeekr 001 — 135 шт. "Москвич 3е" — 93 шт. Evolute i-Pro — 86 шт. Evolute i-Joy — 67 шт.

Примечательно, что три позиции из пяти занимают модели, собранные на российских предприятиях. Это показывает, что локальное производство постепенно укрепляет позиции, пусть и при участии китайских технологий.

Почему "Амберавто" стала открытием сезона

Модель "Амберавто" А5 оказалась одной из самых обсуждаемых новинок года. Она привлекла внимание покупателей прежде всего ценой: за счёт субсидий и выгодных кредитных программ стоимость электромобиля оказалась значительно ниже большинства конкурентов. Компания активно использует льготы, предлагая также лизинговые и корпоративные решения.

"Продажи "Амберавто" выросли благодаря сочетанию доступной цены и программ господдержки", — пояснил аналитик агентства "Автостат".

Девять месяцев 2025 года: итоги и тенденции

За январь — сентябрь 2025 года в России продано почти 8 тысяч электромобилей. Это на 43% меньше, чем годом ранее. Эксперты связывают падение не только с экономическими факторами, но и с сокращением поставок комплектующих, изменением условий субсидирования и ограниченной модельной линейкой.

Снижение интереса к дорогим премиум-моделям вроде Zeekr 001 компенсируется активным ростом бюджетных предложений. Однако общие объёмы рынка всё ещё далеки от показателей 2023 года, когда темпы роста казались рекордными.

Сравнение марок и динамики продаж

Марка Продажи в сентябре 2025 Изменение к 2024, % Основной фактор успеха Zeekr 303 +12% Высокий класс, сборка и гарантия Evolute 166 -8% Локальное производство, известность Амберавто 153 Новый игрок Цена и субсидии BYD 103 -15% Сложности с поставками Москвич 93 +4% Рост продаж корпоративных автопарков

Советы: как выбрать электромобиль в 2025 году

Определите свой сценарий использования: для города достаточно модели с запасом хода до 350 км. Уточните наличие зарядной инфраструктуры — особенно, если вы живёте не в мегаполисе. Проверьте участие автомобиля в программах господдержки: льготное кредитование и скидки могут снизить цену на 10-25%. Сравните гарантийные условия: некоторые китайские бренды предлагают обслуживание до 8 лет. Учитывайте стоимость зарядных станций — установка домашней зарядки обойдётся в 50-150 тысяч рублей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: Покупка электрокара без анализа инфраструктуры.

Последствие: Сложности с зарядкой, особенно зимой.

Альтернатива: Рассмотрите гибриды или подключаемые PHEV — например, BYD Qin Plus или "Москвич 6 Hybrid".

• Ошибка: Игнорирование условий гарантии на батарею.

Последствие: Высокие расходы при замене аккумулятора.

Альтернатива: Выбирайте марки с официальными сервисами — Zeekr, Evolute, Chery.

• Ошибка: Погоня за мощностью без учёта потребностей.

Последствие: Переплата при минимальной практической выгоде.

Альтернатива: Бюджетные электрокары вроде "Амберавто" А5 или Evolute i-Pro обеспечат оптимальный баланс.

А что если электрокары подешевеют?

Если правительство в 2026 году расширит программу субсидирования, спрос на электромобили может вновь вырасти. Снижение стоимости зарядных станций и увеличение числа станций быстрой зарядки сделают владение электрокаром ещё удобнее. Кроме того, возможно появление российских разработок батарей, что снизит зависимость от импортных компонентов.

Плюсы и минусы владения электрокаром

Плюсы Минусы Низкие затраты на обслуживание Высокая начальная стоимость Отсутствие затрат на бензин Ограниченная инфраструктура Экологичность Снижение запаса хода зимой Тихая работа двигателя Медленное восстановление после глубокого разряда Возможность льгот и субсидий Ограниченный выбор моделей

FAQ

Сколько стоит новый электромобиль в России в 2025 году?

Средняя цена — от 2,3 до 4,5 млн рублей в зависимости от марки и комплектации.

Как быстро окупается покупка электрокара?

При активной эксплуатации экономия на топливе и обслуживании позволяет компенсировать разницу за 4-6 лет.

Что лучше — Zeekr 001 или Evolute i-Pro?

Zeekr — премиум-класс, больший запас хода и мощность. Evolute i-Pro — бюджетное решение для города с выгодными условиями кредита.

Мифы и правда

• Миф: Электромобили не подходят для российских зим.

Правда: Современные модели оснащены системами подогрева батарей и сохраняют эффективность при -25 °C.

• Миф: Зарядка электромобиля занимает целую ночь.

Правда: При использовании станций быстрой зарядки 80% ёмкости восстанавливается за 30-40 минут.

• Миф: Батарея выходит из строя через 3 года.

Правда: Средний срок службы аккумуляторов — 8-10 лет, при правильной эксплуатации — дольше.

Интересные факты

В России действует около 2,5 тыс. станций быстрой зарядки, и их число ежегодно растёт. Электромобили освобождены от транспортного налога в 33 регионах страны. Батареи старых электрокаров всё чаще используют для систем домашнего хранения энергии.

Исторический контекст

Первые электромобили появились в России ещё в начале XX века — инженеры Бородин и Губкин представили экспериментальные машины в 1902 году. Тогда идея не получила развития из-за отсутствия технологий хранения энергии. Спустя более века электрокары снова возвращаются на российские дороги, теперь уже с поддержкой государства и глобальных производителей.