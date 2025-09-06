Минус 17% за год: электромобили повторяют судьбу бензиновых собратьев

Продажи электромобилей в России по итогам августа вновь оказались ниже уровня прошлого года. Хотя этот сегмент рынка изначально был нишевым, падение выглядит показательным и во многом связано с системными проблемами, о которых эксперты говорят уже не первый год.

Ситуация на рынке в августе

В последний месяц лета россияне приобрели 1082 электрокара. Для сравнения: год назад в этот же период реализовали 1302 машины. Снижение составило 17%. Если сопоставить данные с июлем, то падение ещё заметнее — минус 14%. Это значит, что спрос снижается не случайно, а последовательно на протяжении нескольких месяцев.

Тем не менее рынок электромобилей пока чувствует себя чуть устойчивее, чем сегмент автомобилей с традиционными ДВС. Продажи "бензиновых" и "дизельных" моделей сокращаются ещё более стремительно, что говорит о кризисе всего автомобильного рынка страны.

Почему электрокары не стали массовыми

Даже в лучшие периоды спрос на электромобили в России оставался ограниченным. Главная причина — высокая стоимость. Электрокары обходятся покупателям существенно дороже аналогичных машин на бензине или дизеле.

Не менее важный фактор — слабое развитие зарядной инфраструктуры. Несмотря на планы по строительству тысяч станций, в реальности их количество и расположение не удовлетворяют потребности автовладельцев. В результате использование электромобиля в повседневной жизни связано с большим количеством неудобств.

Эксперты отмечают, что россияне готовы проявлять интерес к электрокарам, но лишь при условии, что эксплуатация будет удобной и доступной. Пока же покупатели чаще выбирают привычные решения, которые не требуют подстраиваться под ограниченные возможности инфраструктуры.

Лидеры продаж и неожиданные новички

Любопытно, что в топе российских продаж вновь оказался Zeekr 001. Этот премиальный электрокар поставляется в Россию неофициально, однако уже несколько раз получал статус бестселлера. В августе его выбрали 134 покупателя. Год назад этот показатель был почти в три раза выше, что отражает общее падение интереса.

На втором месте — дебютант отечественного рынка Avatr 11, появившийся в России лишь в январе. Несмотря на недавний старт, модель разошлась тиражом 107 экземпляров и сумела потеснить более привычных игроков.

Третью строчку занял Evolute i-Pro, самый доступный по цене электрокар в стране. Его результат — 94 проданные машины. Невысокая стоимость делает модель привлекательной для покупателей, которые хотят попробовать электромобиль, но не готовы тратить крупные суммы.