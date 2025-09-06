Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Zeekr 001
Zeekr 001
© Openverse by Zotyefan is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:26

Минус 17% за год: электромобили повторяют судьбу бензиновых собратьев

Продажи электромобилей в России в августе снизились на 17% — данные рынка

Продажи электромобилей в России по итогам августа вновь оказались ниже уровня прошлого года. Хотя этот сегмент рынка изначально был нишевым, падение выглядит показательным и во многом связано с системными проблемами, о которых эксперты говорят уже не первый год.

Ситуация на рынке в августе

В последний месяц лета россияне приобрели 1082 электрокара. Для сравнения: год назад в этот же период реализовали 1302 машины. Снижение составило 17%. Если сопоставить данные с июлем, то падение ещё заметнее — минус 14%. Это значит, что спрос снижается не случайно, а последовательно на протяжении нескольких месяцев.

Тем не менее рынок электромобилей пока чувствует себя чуть устойчивее, чем сегмент автомобилей с традиционными ДВС. Продажи "бензиновых" и "дизельных" моделей сокращаются ещё более стремительно, что говорит о кризисе всего автомобильного рынка страны.

Почему электрокары не стали массовыми

Даже в лучшие периоды спрос на электромобили в России оставался ограниченным. Главная причина — высокая стоимость. Электрокары обходятся покупателям существенно дороже аналогичных машин на бензине или дизеле.

Не менее важный фактор — слабое развитие зарядной инфраструктуры. Несмотря на планы по строительству тысяч станций, в реальности их количество и расположение не удовлетворяют потребности автовладельцев. В результате использование электромобиля в повседневной жизни связано с большим количеством неудобств.

Эксперты отмечают, что россияне готовы проявлять интерес к электрокарам, но лишь при условии, что эксплуатация будет удобной и доступной. Пока же покупатели чаще выбирают привычные решения, которые не требуют подстраиваться под ограниченные возможности инфраструктуры.

Лидеры продаж и неожиданные новички

Любопытно, что в топе российских продаж вновь оказался Zeekr 001. Этот премиальный электрокар поставляется в Россию неофициально, однако уже несколько раз получал статус бестселлера. В августе его выбрали 134 покупателя. Год назад этот показатель был почти в три раза выше, что отражает общее падение интереса.

На втором месте — дебютант отечественного рынка Avatr 11, появившийся в России лишь в январе. Несмотря на недавний старт, модель разошлась тиражом 107 экземпляров и сумела потеснить более привычных игроков.

Третью строчку занял Evolute i-Pro, самый доступный по цене электрокар в стране. Его результат — 94 проданные машины. Невысокая стоимость делает модель привлекательной для покупателей, которые хотят попробовать электромобиль, но не готовы тратить крупные суммы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоновости дня: названы самые дешёвые новые автомобили в России в сентябре 2025 года сегодня в 12:54

Бюджетный выбор: какие автомобили сегодня можно купить дешевле всего

Названы самые дешёвые новые автомобили в России в сентябре 2025 года. Лидирует Lada Granta за 750 тыс. рублей, в топе также Niva и Iskra.

Читать полностью » сегодня в 12:44

Автобазы и таксопарки вместо автошкол: где теперь будут готовить водителей

С 1 марта 2026 года в России изменят правила подготовки водителей: больше часов практики и возможность учиться не только в автошколах.

Читать полностью » В России назвали автомобили с лучшей ликвидностью: Toyota Corolla, Camry и Hyundai Solaris — сегодня в 12:34

Эти автомобили почти не дешевеют: свежий рейтинг "Автостата"

Toyota Corolla возглавила рейтинг седанов и хэтчбеков по остаточной стоимости в России — 53%. В лидерах также Camry, Solaris, Kia и Lada Granta.

Читать полностью » В Белоруссии автомобили Belgee подешевели: S50 теперь стоит от ₽1,43 млн — данные Quto сегодня в 12:24

Трейд-ин и скидки: как сэкономить на покупке белорусского авто

Belgee объявила о снижении цен: седан S50 и кроссоверы X50 и X70 стали доступнее, в том числе с дополнительными скидками по программе трейд-ин.

Читать полностью » МВД предложило задерживать автомобили иностранцев до уплаты штрафов за нарушение ПДД сегодня в 12:14

Новые правила для иностранных авто: не успеешь заплатить — останешься без машины

МВД хочет обязать владельцев авто с иностранными номерами платить штрафы за сутки. Иначе машину будут эвакуировать на спецстоянку до погашения долга.

Читать полностью » Эксперт Тимашов рассказал о главных причинах возгораний автомобилей сегодня в 12:04

Под капотом зреет катастрофа: как эти мелочи превращают авто в факел

Автоэксперт объяснил, почему загораются машины: износ проводки, утечка топлива, сухая трава под катализатором или даже гнездо птиц под капотом.

Читать полностью » Эксперт Кондрашов рассказал о местах, где чаще всего угоняют автомобили сегодня в 11:59

ТОП-3 места, где риск угона максимален: стоит быть особенно осторожным

Эксперт рассказал, где угоняют машины чаще всего: во дворах загородных домов со взломом ворот, на парковках ТЦ и в жилых районах ночью.

Читать полностью » Минпромторг: продажи новых автомобилей в России за январь–август 2025 года снизились на 25% сегодня в 11:53

Продаж меньше, а лидерство сохраняется: парадокс российских производителей

Минпромторг сообщил о падении рынка новых авто в России: за 8 месяцев 2025 года продажи снизились на 25%, сильнее всего просели грузовики и автобусы.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Косметолог Рейчел Джонсон назвала главные ошибки женщин перед интимной эпиляцией
Красота и здоровье

Врачи: масла, витамины и гаджеты не останавливают облысение без медицинских препаратов
СФО

Перечень получателей выплат инвалидам боевых действий расширен решением правительства региона
Еда

Картофель, лук, бананы и помидоры теряют вкус и портятся в холодильнике
Дом

Дизайнер Екатерина Коталевская рассказала, как организовать рабочее место в нише квартиры
Питомцы

Сладости снижают иммунитет питомцев в холодный сезон
Туризм

Марса-Алам называют Мальдивами Египта за белые пляжи и коралловые рифы
Спорт и фитнес

Врачи назвали технику прогрессивной мышечной релаксации для снятия напряжения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet