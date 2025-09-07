Мир смотрит в недоумении: как Норвегия достигла 97% продаж электромобилей

В августе автомобильный рынок Норвегии снова удивил: 97% всех новых машин оказались электрическими. Это почти абсолютный рекорд и яркое подтверждение того, что страна окончательно сделала ставку на "зелёный" транспорт.

Впечатляющие цифры

За месяц было зарегистрировано 13 482 электромобиля. Всего продажи новых машин достигли 13 915 единиц — на 25,2% больше, чем в прошлом году. Лишь около 500 автомобилей имели бензиновый или дизельный двигатель. В среднем за первые восемь месяцев 2025 года доля электрокаров составила 94,5%.

Лидером рынка осталась Tesla Model Y — 2456 автомобилей (17,7% всех продаж). Volkswagen ID.4 занял второе место (656 машин), а замкнула тройку Tesla Model 3 с результатом 552 автомобилей.

Тенденция роста

С января по август в Норвегии продано 98 996 новых машин — рост на 25,6% по сравнению с прошлым годом. При этом только Tesla Model Y преодолела отметку в тысячу проданных авто за месяц.

Как страна пришла к такому результату

Норвегия ещё в 2017 году приняла решение отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Полный запрет на их продажу вступит в силу в течение следующего десятилетия. Уже к 2022 году доля электромобилей в стране приблизилась к 80%, а год спустя превысила 90%.

По данным Norsk Elbiforening, правительство сделало ставку на систему налогов: чем выше выбросы, тем дороже обходилась покупка автомобиля. Электрокары до 2022 года освобождались от налога и НДС, а с 2023-го стали облагаться лишь небольшим сбором в зависимости от веса.

Дополнительные стимулы

Чтобы сделать переход ещё привлекательнее, власти ввели ряд льгот:

до 2017 года отсутствовала плата за автомагистрали,

до 2021-го — дорожный налог,

электрокары имели право двигаться по автобусным полосам,

активно развивалась сеть быстрых зарядных станций вдоль основных маршрутов.

Хотя зарядка на таких станциях дороже в три раза по сравнению с домашней, доступность инфраструктуры стала решающим фактором в массовом переходе на электромобили.