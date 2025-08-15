Российский рынок электрокаров ожил — июль удивил даже скептиков

В июле 2025 года российский авторынок электромобилей показал первую положительную динамику за последние 13 месяцев. По данным агентства "Автостат", за месяц продано 1 257 новых электрокаров — это на 15% больше, чем в июле прошлого года.

Лидеры продаж

Безусловным фаворитом месяца стал китайский бренд Zeekr, который реализовал 313 машин. Второе и третье места заняли российские производители:

"Москвич" — 249 автомобилей;

Evolute — 224 автомобиля.

В пятёрку сильнейших также вошли Avatr (87 шт.) и BYD (67 шт.).

Самые востребованные модели июля

По итогам месяца россияне чаще всего выбирали:

"Москвич 3е" — 249 шт.

Evolute i-Pro — 183 шт.

Zeekr 001 — 180 шт.

Avatr 11 — 77 шт.

Zeekr 7X — 54 шт.

Две из этих моделей попадают в страну по схеме параллельного импорта.

Итоги за 7 месяцев 2025 года

Если рассматривать более широкий период, картина уже не столь радужная. С января по июль 2025 года в России продано 5 655 новых электромобилей — это ровно вдвое меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля сегмента в общем объёме авторынка также снизилась — с 1,3% до 0,9%.

Снижение интереса эксперты связывают с общей экономической ситуацией и ограниченными поставками, однако июльские показатели дают надежду на постепенное восстановление спроса.