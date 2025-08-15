Российский рынок электрокаров ожил — июль удивил даже скептиков
В июле 2025 года российский авторынок электромобилей показал первую положительную динамику за последние 13 месяцев. По данным агентства "Автостат", за месяц продано 1 257 новых электрокаров — это на 15% больше, чем в июле прошлого года.
Лидеры продаж
Безусловным фаворитом месяца стал китайский бренд Zeekr, который реализовал 313 машин. Второе и третье места заняли российские производители:
- "Москвич" — 249 автомобилей;
- Evolute — 224 автомобиля.
В пятёрку сильнейших также вошли Avatr (87 шт.) и BYD (67 шт.).
Самые востребованные модели июля
По итогам месяца россияне чаще всего выбирали:
- "Москвич 3е" — 249 шт.
- Evolute i-Pro — 183 шт.
- Zeekr 001 — 180 шт.
- Avatr 11 — 77 шт.
- Zeekr 7X — 54 шт.
Две из этих моделей попадают в страну по схеме параллельного импорта.
Итоги за 7 месяцев 2025 года
Если рассматривать более широкий период, картина уже не столь радужная. С января по июль 2025 года в России продано 5 655 новых электромобилей — это ровно вдвое меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля сегмента в общем объёме авторынка также снизилась — с 1,3% до 0,9%.
Снижение интереса эксперты связывают с общей экономической ситуацией и ограниченными поставками, однако июльские показатели дают надежду на постепенное восстановление спроса.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru