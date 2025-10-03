Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Tesla Model 3
Tesla Model 3
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:07

Огненная ловушка на колёсах: как дверные ручки Tesla и Rivian превратились в испытание для пассажиров

Tesla и Rivian изменят конструкцию дверных ручек ради безопасности пассажиров

В последние годы тема безопасности в электромобилях обсуждается особенно активно. Поводом стали трагические истории, когда пассажиры не смогли выбраться из автомобилей во время пожара из-за сложного устройства дверных ручек. Наиболее громко прозвучали случаи с Tesla, что вынудило компанию признать проблему и пересмотреть подход к конструкции дверей. К дискуссии подключилась и Rivian, где также пообещали внести изменения.

Почему дверные ручки стали проблемой

Многие электромобили используют скрытые или выдвижные ручки ради аэродинамики и современного дизайна. Однако в экстренных ситуациях, когда каждая секунда на счету, эти решения оказываются неочевидными. Особенно сложным моментом остаётся открывание задних дверей без электричества: нужно искать скрытую прорезь, снимать крышку и тянуть за трос. Для неподготовленного человека, а тем более ребёнка, такие действия почти невозможны.

"Компания работает над новыми ручками, которые будут проще и понятнее в стрессовых ситуациях", — сказал главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен.

Tesla подтвердила, что будущие механизмы будут сочетать электронное и ручное управление. Rivian в новых моделях R2 также планирует вынести аварийный рычаг ближе к привычному месту, чтобы пассажиры не терялись в поисках выхода.

Сравнение подходов

Производитель Текущая система Новые планы
Tesla Выдвижные электронные ручки, сложное аварийное открывание Интеграция механики и электроники, упрощённый доступ
Rivian Электронные замки, ручное открытие скрыто Более заметное и доступное аварийное управление
Традиционные авто Механические ручки Остаются самыми простыми и интуитивными

Советы шаг за шагом: как проверить аварийное открывание

  1. Изучите руководство по эксплуатации — там подробно описано, где находится аварийный рычаг.

  2. Проверьте все двери: у некоторых моделей передние и задние двери открываются по разным схемам.

  3. Потренируйтесь в безопасной обстановке: заранее покажите детям, как выбраться.

  4. Оснастите машину огнетушителем и аварийным молотком для стекла — это может стать решающим фактором.

  5. Регулярно проверяйте исправность ручек, особенно если авто используется ежедневно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью полагаться на электронику.

  • Последствие: при отключении питания двери блокируются.

  • Альтернатива: выбирать модели, где аварийное открывание интегрировано в основной механизм (Tesla обновлённой серии, Rivian R2).

  • Ошибка: не знать, как открыть двери вручную.

  • Последствие: паника в экстренной ситуации.

  • Альтернатива: пройти инструктаж у дилера или изучить видеоинструкции.

  • Ошибка: хранить аварийные аксессуары в багажнике.

  • Последствие: доступ к ним невозможен при блокировке салона.

  • Альтернатива: держать молоток или резак для ремней безопасности в бардачке или под сиденьем.

А что если…

А что если государство введёт единый стандарт аварийного открывания дверей? Тогда у всех электромобилей будут одинаковые механизмы, понятные без инструкций. Это снизит вероятность паники и спасёт жизни. Пока же каждый производитель идёт своим путём, а водителям и пассажирам приходится разбираться самостоятельно.

Плюсы и минусы разных решений

Решение Плюсы Минусы
Полностью электронные ручки Красивый дизайн, аэродинамика Риск отказа при аварии
Чисто механические Надёжность, интуитивность Менее эффектный внешний вид
Гибридные системы (новый подход Tesla и Rivian) Совмещение удобства и безопасности Более сложная конструкция, возможный рост цены

FAQ

Как выбрать электромобиль с безопасными дверями?
Обращайте внимание на наличие механического дублирующего открывания. Лучше, если оно расположено в привычном месте.

Сколько стоит модернизация ручек у Tesla или Rivian?
Точные цены пока не объявлены, но, скорее всего, обновлённые решения будут внедрены в новые модели без доплаты.

Что лучше: механика или электроника?
Оптимально — комбинация. Чисто механические ручки надёжны, но производители стремятся к современному виду. Гибридные системы позволяют сохранить баланс.

Мифы и правда

  • Миф: "Электронные ручки всегда безопаснее, ведь они современные".
    Правда: при пожаре или отключении питания они могут оказаться бесполезными.

  • Миф: "Достаточно разбить стекло".
    Правда: это требует инструмента и сил, что не всегда реально для пассажиров.

  • Миф: "Все электромобили имеют одинаковую схему аварийного открывания".
    Правда: каждая компания использует свои решения, и это создаёт путаницу.

3 интересных факта

  1. Первые скрытые ручки появились ещё в спорткарах 80-х, задолго до Tesla.

  2. Стандарты аварийного выхода жёстко регламентированы для автобусов и самолётов, но не для легковых авто.

  3. В Китае уже обсуждают внедрение национальных правил по аварийному открыванию дверей электромобилей.

Исторический контекст

  • 2012 год — Tesla Model S представила выдвижные ручки, которые стали визитной карточкой марки.

  • 2019 год — появились первые жалобы на затруднённое открытие дверей в аварийных ситуациях.

  • 2023 год — несколько резонансных случаев пожаров вновь подняли тему безопасности.

  • 2025 год — Tesla и Rivian официально заявляют о переработке концепции.

