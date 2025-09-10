Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
электрокар
электрокар
© freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:22

Европа спешит за Китаем, а США резко притормозили — автопром в шоке от перемен

Международное энергетическое агентство: в 2025 году продажи электрокаров в мире превысят 20 млн

Мир автомобилей переживает один из самых заметных переломов в своей истории. В Китае, на крупнейшем авторынке планеты, машины с двигателями внутреннего сгорания постепенно уступают место электрокарам и гибридам. И теперь это уже не временный тренд, а устойчивый процесс.

Китай задаёт тон

По данным Ассоциации автопроизводителей КНР, последние пять месяцев подряд более половины покупателей новых машин выбирают модели на электричестве или с гибридными установками. В 2024 году в стране продали 31,4 млн автомобилей, а в 2025-м ожидается почти 33 млн. Причём половина из них — электрокары и гибриды.

Показательно, что ещё в апреле 2024-го электромобили впервые опередили ДВС по продажам, а в июле доля машин на новых источниках энергии (NEV) составила 50,84%. За весь год их реализация достигла 11 млн экземпляров — на 40% больше, чем годом ранее.

"Это необратимая трансформация, шаг в будущее", — заявил директор китайского климатического центра Института политики азиатского общества Ли Шуо.

Почему китайцы выбирают электрокары

Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин называет несколько ключевых причин успеха NEV в Китае:

  • государство создало приоритетные условия для таких машин;
  • зарядная инфраструктура развита лучше, чем где-либо;
  • эксплуатация и обслуживание обходятся дешевле;
  • динамика и скорость выше, чем у ДВС.

Именно сочетание доступности, удобства и выгоды превратило электромобили в новую норму.

Европа ускоряет, США тормозят

Европа движется тем же путём, хотя и с оглядкой на Китай. Норвегия уже почти полностью перешла на "электрички": 90% продаж в 2024 году пришлись на них. В целом, по итогам первых месяцев 2025 года в ЕС зарегистрировали 701 тыс. новых электромобилей — 15,4% всех продаж.

В США же ситуация иная. С приходом к власти Дональда Трампа акцент снова сместился в сторону ДВС: субсидии отменены, введены пошлины, а местные автопроизводители получают приоритет. Итог — падение продаж электрокаров на 13,1% в начале 2025 года. Однако в июле, на фоне отмены налогового вычета в $7500, продажи достигли рекордных 9,1% от рынка.

Глобальный автопром: риск и шанс

Смена технологии означает радикальные изменения для всего автопрома. Европейские и японские бренды могут потерять позиции и уступить их китайским корпорациям. Уже сейчас под их контроль перешли Volvo, Lotus и Smart.

Преимущества электрокаров очевидны:

  • они сокращают зависимость от импорта нефти;
  • уменьшают загрязнение, особенно если работают на возобновляемой энергии;
  • выигрывают по эксплуатационным характеристикам.

По прогнозам Международного энергетического агентства, в 2025 году продажи электромобилей во всём мире превысят 20 млн. Почти 14 млн из них придутся на Китай.

Tesla и трудности лидеров

Даже пионеры отрасли не застрахованы от падения. Tesla теряет позиции в Китае: продажи за июль 2025 года сократились на 8,4% к прошлому году. В Европе дела ещё хуже: прибыль компании во II квартале упала на 16%, а выручка — на 12%. Новых моделей не появлялось с 2020 года, а спрос на Model S и Model X фактически исчез.

Россия: на обочине перемен

В России электрокары пока остаются экзотикой. За май 2025 года продано всего 786 машин, доля рынка — 0,9%. За первые пять месяцев 2025-го продажи упали на 63% к прошлому году.

Несмотря на прогнозы властей о выпуске более 183 тыс. электромобилей к 2030 году, эксперты скептичны. Главные препятствия — слабая инфраструктура и низкая ликвидность на вторичном рынке.

"Электромобиль в России — это игрушка для 2-3% покупателей", — заявил эксперт Антон Шапарин.

На деле парк таких машин в стране составляет лишь 0,11% от общего количества автомобилей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России за три месяца оформили лишь 1,1 тысячи полисов вчера в 18:37

Очереди в Минске и пустые офисы в Москве: разные судьбы "Белой карты"

"Белая карта" должна была облегчить поездки между Россией и Белоруссией, но в России спрос оказался неожиданно низким. Почему так вышло?

Читать полностью » Судебная практика подтверждает запрет въезда иностранцам за нарушение ПДД — РИА Новости вчера в 17:32

Иностранцам на заметку: список ошибок, которые запрещают въезд

В России даже мелкие нарушения ПДД могут стоить иностранцам права на въезд в страну. Узнайте, какие проступки приводят к самым серьёзным последствиям.

Читать полностью » В России корпоративный каршеринг показал рост на 53% в первом полугодии 2025 года вчера в 16:27

"Машина по подписке" для компаний: как новый тренд ломает старые привычки

Бизнес всё чаще отказывается от собственного транспорта в пользу аренды. Разбираемся, какие отрасли выбирают каршеринг и какие авто становятся лидерами.

Читать полностью » Депутат Даванков предложил стимулировать москвичей скидкой на проезд при пересадке с парковки на метро вчера в 15:22

Сэкономить на дороге: как автомобилистам из Москве предлагают платить меньше за метро

В Москве обсуждают предложение поощрять автомобилистов, оставляющих машины на перехватывающих парковках. Каким может быть новый стимул?

Читать полностью » Volkswagen рассчитывает сэкономить до 4 млрд евро благодаря интеграции ИИ вчера в 14:59

Миллиард евро против отставания: Volkswagen вступает в гонку ИИ

Volkswagen вложит €1 млрд в ИИ к 2030 году. Компания рассчитывает сократить цикл разработки машин до 3 лет, повысить эффективность и сэкономить €4 млрд к 2035 году.

Читать полностью » BMW, Mercedes-Benz и Stellantis назвали планы ЕС по отказу от ДВС к 2035 году нереалистичными вчера в 14:18

Европа снова отступает: планы похоронить бензин к 2035-му трещат по швам

Европейские автогиганты открыто выступили против жёстких сроков отказа от ДВС. Смогут ли власти и бизнес найти компромисс в ближайшие годы?

Читать полностью » Недостаточное или избыточное давление приводит к быстрому износу шин — эксперты вчера в 13:10

Покрышки лысеют на глазах: одна ошибка превращает новые шины в мусор

Если протектор стирается слишком быстро, дело не только в качестве резины. Узнайте, какие скрытые факторы ускоряют износ шин и как этого избежать.

Читать полностью » Основные причины потери мощности двигателя даже на новых автомобилях — мнение экспертов вчера в 12:07

Три элемента, которые чаще всего лишают двигатель тяги

Даже новый автомобиль может внезапно потерять тягу. Разбираем основные причины падения мощности двигателя и как избежать этих проблем.

Читать полностью »

Новости
Еда

Walmart: бренд Member's Mark завершит переход на натуральные красители до конца года
Питомцы

Мяуканье, хвост и уши: как понять настроение кошки
Еда

Салат Лебединый пух из курицы и пекинской капусты сохраняет нежность
ПФО

В Татарстане вода в Голубых озёрах стала чище после запрета купания
Красота и здоровье

Сахар помогает быстро восстановить ясность ума — гастроэнтеролог Вялов
Технологии

Apple представила iPhone Air с процессором A19 Pro и ценой от $999
Красота и здоровье

Врач-невролог Оксана Лисина назвала основные причины бессонницы
Спорт и фитнес

Кристин Торде назвала пять упражнений с эспандером для мышц кора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet