Европа спешит за Китаем, а США резко притормозили — автопром в шоке от перемен

Мир автомобилей переживает один из самых заметных переломов в своей истории. В Китае, на крупнейшем авторынке планеты, машины с двигателями внутреннего сгорания постепенно уступают место электрокарам и гибридам. И теперь это уже не временный тренд, а устойчивый процесс.

Китай задаёт тон

По данным Ассоциации автопроизводителей КНР, последние пять месяцев подряд более половины покупателей новых машин выбирают модели на электричестве или с гибридными установками. В 2024 году в стране продали 31,4 млн автомобилей, а в 2025-м ожидается почти 33 млн. Причём половина из них — электрокары и гибриды.

Показательно, что ещё в апреле 2024-го электромобили впервые опередили ДВС по продажам, а в июле доля машин на новых источниках энергии (NEV) составила 50,84%. За весь год их реализация достигла 11 млн экземпляров — на 40% больше, чем годом ранее.

"Это необратимая трансформация, шаг в будущее", — заявил директор китайского климатического центра Института политики азиатского общества Ли Шуо.

Почему китайцы выбирают электрокары

Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин называет несколько ключевых причин успеха NEV в Китае:

государство создало приоритетные условия для таких машин;

зарядная инфраструктура развита лучше, чем где-либо;

эксплуатация и обслуживание обходятся дешевле;

динамика и скорость выше, чем у ДВС.

Именно сочетание доступности, удобства и выгоды превратило электромобили в новую норму.

Европа ускоряет, США тормозят

Европа движется тем же путём, хотя и с оглядкой на Китай. Норвегия уже почти полностью перешла на "электрички": 90% продаж в 2024 году пришлись на них. В целом, по итогам первых месяцев 2025 года в ЕС зарегистрировали 701 тыс. новых электромобилей — 15,4% всех продаж.

В США же ситуация иная. С приходом к власти Дональда Трампа акцент снова сместился в сторону ДВС: субсидии отменены, введены пошлины, а местные автопроизводители получают приоритет. Итог — падение продаж электрокаров на 13,1% в начале 2025 года. Однако в июле, на фоне отмены налогового вычета в $7500, продажи достигли рекордных 9,1% от рынка.

Глобальный автопром: риск и шанс

Смена технологии означает радикальные изменения для всего автопрома. Европейские и японские бренды могут потерять позиции и уступить их китайским корпорациям. Уже сейчас под их контроль перешли Volvo, Lotus и Smart.

Преимущества электрокаров очевидны:

они сокращают зависимость от импорта нефти;

уменьшают загрязнение, особенно если работают на возобновляемой энергии;

выигрывают по эксплуатационным характеристикам.

По прогнозам Международного энергетического агентства, в 2025 году продажи электромобилей во всём мире превысят 20 млн. Почти 14 млн из них придутся на Китай.

Tesla и трудности лидеров

Даже пионеры отрасли не застрахованы от падения. Tesla теряет позиции в Китае: продажи за июль 2025 года сократились на 8,4% к прошлому году. В Европе дела ещё хуже: прибыль компании во II квартале упала на 16%, а выручка — на 12%. Новых моделей не появлялось с 2020 года, а спрос на Model S и Model X фактически исчез.

Россия: на обочине перемен

В России электрокары пока остаются экзотикой. За май 2025 года продано всего 786 машин, доля рынка — 0,9%. За первые пять месяцев 2025-го продажи упали на 63% к прошлому году.

Несмотря на прогнозы властей о выпуске более 183 тыс. электромобилей к 2030 году, эксперты скептичны. Главные препятствия — слабая инфраструктура и низкая ликвидность на вторичном рынке.

"Электромобиль в России — это игрушка для 2-3% покупателей", — заявил эксперт Антон Шапарин.

На деле парк таких машин в стране составляет лишь 0,11% от общего количества автомобилей.