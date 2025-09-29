Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
© commons.wikimedia.org by Diego Delso is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:55

Mercedes раскрыл формулу золотой середины: какой пробег реально нужен водителям

Директор Mercedes Шефер: оптимальный пробег электромобиля составляет 500–600 км

Эволюция электромобилей за последние десять лет стала одной из самых ярких историй в мире автоиндустрии. Еще недавно модели с пробегом в 150-200 км на одном заряде считались нормой, а сегодня производители приближаются к отметке в 800 км. Особенно активно в эту гонку включился Mercedes-Benz, представив концепцию нового CLA с запасом хода почти восемь сотен километров по стандарту WLTP. Но стоит ли автолюбителям стремиться к тысячным значениям, или же здесь есть баланс между дальностью и практичностью?

Технологии и новые возможности

Главный вызов, который решают инженеры, — это не просто увеличение емкости батареи, а поиск оптимального соотношения между весом, ценой и временем зарядки. Современные аккумуляторы стали надежнее, а сама зарядка — заметно быстрее. Теперь за 10 минут можно "добрать" до 325 км пробега, что меняет отношение к поездкам и позволяет не гнаться за огромным числом километров на одном заряде.

"Современные аккумуляторы позволяют не только увеличить запас хода, но и обеспечивают стабильную работу вне зависимости от погодных условий", — отметил технический директор Mercedes-Benz Маркус Шефер.

По его словам, для большинства покупателей оптимальным будет пробег в пределах 500-600 км. Такой диапазон закрывает повседневные задачи и делает электромобиль удобным даже для дальних маршрутов.

Сравнение: прошлое и настоящее

Модель Запас хода (WLTP/реальный) Время быстрой зарядки Особенности
Nissan Leaf (2012) ~160 км >30 мин Доступный, но ограниченный по дальности
Tesla Model 3 500-600 км ~15-20 мин Баланс дальности и цены
Mercedes-Benz CLA (2026) 750-800 км ~10 мин (325 км) Новое поколение батарей, акцент на эффективность

Советы шаг за шагом: как выбрать электромобиль

  1. Определите реальные потребности. Если ежедневные поездки не превышают 50-70 км, нет смысла переплачивать за 800 км запаса.

  2. Обратите внимание на инфраструктуру. В регионах с развитой сетью зарядных станций достаточно модели с 400-600 км.

  3. Сравните условия гарантии. Батарея — самая дорогая часть электромобиля, и важно понимать, сколько лет производитель готов её обслуживать.

  4. Учитывайте вес и размер батареи. Чем больше емкость, тем выше масса, что может сказаться на управляемости и расходе.

  5. Используйте доступные сервисы для планирования маршрутов (например, PlugShare или ABRP), чтобы минимизировать риски в дороге.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать электромобиль с максимальным запасом хода "на всякий случай".
    Последствие: переплата, увеличение веса и времени зарядки.
    Альтернатива: выбрать модель на 500-600 км и пользоваться быстрыми зарядными станциями.

  • Ошибка: игнорировать наличие зарядной инфраструктуры в регионе.
    Последствие: сложности с повседневной эксплуатацией.
    Альтернатива: заранее изучить карту зарядных точек, подключиться к сервисам навигации для электрокаров.

  • Ошибка: экономить на домашней зарядке.
    Последствие: зависимость только от общественных станций.
    Альтернатива: установить настенную станцию (wallbox), которая ускорит процесс.

А что если…

Что будет, если компании действительно начнут выпускать электромобили с пробегом 1000 км? Да, на бумаге это впечатляет. Но в реальности такая батарея весит вдвое больше, увеличивает стоимость на десятки тысяч евро и делает автомобиль менее доступным. При этом быстрая зарядка сводит необходимость такого запаса почти к нулю. Логика проста: вместо "сверхмарафонцев" рынок получит более сбалансированные решения.

Плюсы и минусы больших батарей

Плюсы Минусы
Уверенность в дальних поездках Большая масса авто
Меньше зависимость от инфраструктуры Дороже стоимость
Подходит для регионов с редкой сетью зарядок Дольше время полной зарядки
Повышает привлекательность для PR Меньше практической пользы в городе

FAQ

Как выбрать оптимальный запас хода?
Ориентируйтесь на реальные поездки. Для города хватает 400-500 км, для дальних маршрутов — 600 км.

Сколько стоит электромобиль с пробегом 700-800 км?
Цена может начинаться от 60-70 тысяч евро и выше, в зависимости от бренда и комплектации.

Что лучше — быстрая зарядка или большой аккумулятор?
В большинстве случаев быстрая зарядка выгоднее: меньше вес, ниже цена и удобнее эксплуатация.

Мифы и правда

  • Миф: "Чем больше батарея, тем лучше".
    Правда: слишком большой аккумулятор делает авто тяжелее и дороже, а реальной выгоды часто нет.

  • Миф: "Электромобиль не подходит для зимы".
    Правда: современные батареи стабильно работают даже при минусовых температурах.

  • Миф: "Зарядка всегда занимает много времени".
    Правда: новые станции позволяют за 10-15 минут восстановить сотни километров пробега.

3 интересных факта

  1. Первые электромобили конца XIX века имели запас хода всего 60-70 км.

  2. В 2020-х годах рост эффективности батарей оказался выше, чем прогнозировали эксперты десять лет назад.

  3. В Китае уже тестируют станции, где батарея меняется полностью за 5 минут.

Исторический контекст

  • Конец XIX века: электромобили конкурировали с бензиновыми, но проиграли из-за ограниченного пробега.

  • 2010 год: Nissan Leaf стал символом новой волны, но имел всего 160 км на одном заряде.

  • 2020-е годы: Tesla и Mercedes-Benz вывели средний показатель к 500-800 км.

  • 2026 год: выход нового Mercedes-Benz CLA, который станет примером баланса между дальностью и эффективностью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

AC Cars: в 2026 году выйдет обновленный спорткар Zenos E10 сегодня в 6:41

Спорткар из прошлого возвращается: Zenos снова бросает вызов Lotus и Caterham

Британские бренды делают неожиданные шаги: один возрождает культовый спорткар, другой пересматривает электростратегию.

Читать полностью » Автослесарь рассказал, как избежать поломки автоматической коробки передач сегодня в 6:26

Коробка на грани: как агрессия за рулем убивает АКПП быстрее механиков

Узнайте, какие ошибки водителей сокращают ресурс автоматической коробки передач и как сохранить её работоспособность на долгие годы.

Читать полностью » Automobili Lamborghini в Монако показала флагманскую яхту Tecnomar 101FT сегодня в 5:25

Автодизайн на воде: яхта Lamborghini 101FT ломает привычные стандарты

Lamborghini и The Italian Sea Group представили новую яхту, которая сочетает мощь суперкара и комфорт на воде. В чём секрет её притягательности?

Читать полностью » Моторист объяснил, какие ошибки при доливке антифриза приводят к перегреву двигателя сегодня в 5:23

Кипящий котёл под капотом: как доливка антифриза превращается в угрозу двигателю

Ошибки при доливке антифриза могут привести к перегреву двигателя. Узнайте, как правильно проверять и доливать жидкость, чтобы сохранить мотор в порядке.

Читать полностью » Эксперт по шинному рынку: всесезонные модели уступают зимним на льду сегодня в 4:21

На бумаге идеальны, на дороге — лотерея: реальность всесезонных шин

Универсальные или специализированные? Разбираем, чем отличаются всесезонные шины от летних и зимних, и кому стоит выбрать каждую из них.

Читать полностью » Полная замена масла в двигателе продлевает ресурс мотора — советы автосервиса сегодня в 4:14

Змеиный яд под капотом: 3 хитрости, как полностью очистить двигатель от старого масла

Узнайте, как максимально эффективно удалить старое масло из двигателя и подготовить автомобиль к долгой и надежной работе.

Читать полностью » Эксперты назвали лучшие подержанные автомобили до 2,5 млн рублей в России сегодня в 3:56

Новый китайский автомобиль? Не торопитесь: вот что реально выгодно за 2,5 млн

Подержанные автомобили до 2,5 млн рублей могут оказаться выгоднее новых китайских моделей, предлагая комфорт, надежность и полный набор функций для городской жизни.

Читать полностью » Mercedes-Maybach показал V12 Edition как последнюю модель с легендарным мотором сегодня в 3:35

Mercedes-Maybach сыграл финальный аккорд для V12 — всего 50 машин

Уникальный Mercedes-Maybach V12 Edition объединяет наследие Zeppelin и новейшие технологии, предлагая всего 50 автомобилей для коллекционеров.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Антуриум с цветами в форме сердца символизирует любовь страсть и преданность в романтических отношениях
Красота и здоровье

Пазлы помогают тренировать мозг и предотвращают деменцию при регулярном занятии — невролог Земфира Бекоева
Садоводство

Эксперт Кэролайн Эрвин: регулярная обрезка помогает сохранить цветение растений в кашпо
Питомцы

Кинологи: привычка собаки тянуть поводок не проходит без обучения
Дом

Оценка пожарных рисков: бюрократия, нервы и как всё пережить
Авто и мото

Эксперт по автотопливу: октановое число не всегда влияет на мощность мотора
Туризм

Воронеж: что посмотреть туристу - маршрут по городу и области
ДФО

Госдума рассмотрит поправки об освобождении от утилизационного сбора при временном ввозе автомобилей — Кошелев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet