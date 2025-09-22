Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Tesla на зарядке
Tesla на зарядке
© www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:27

Батарея — не приговор: как электромобили оживают даже на "нуле"

Немецкий клуб ADAC выяснил, что электрокары сохраняют запас хода при нуле

Когда речь заходит о современном транспорте, главная тревога водителей электромобилей звучит одинаково: что делать, если батарея "села" посреди дороги? Многие уверены, что при 0% зарядки автомобиль сразу останавливается и превращается в неподвижный объект. Но практика показывает: не всё так страшно. Немецкий автомобильный клуб ADAC провёл масштабный тест и выяснил, что даже при полном "обнулении" батареи электрокары сохраняют скрытый запас хода, который может оказаться решающим в трудной ситуации.

Тест ADAC: проверка на нуле

В исследовании участвовали шесть популярных моделей: BYD Seal, Nio EL6, Kia EV6, Tesla Model Y, Volvo EX40 и Volkswagen ID.3. Эксперты проверяли, как машины ведут себя на критически низком уровне заряда и есть ли у них скрытые резервы.

Выяснилось, что у каждой модели есть своя система предупреждений и ограничений. Volkswagen ID.3, к примеру, подаёт сигнал уже при 20% заряда, а Volvo EX40 начинает беспокоить водителя лишь при семи процентах. BYD Seal снижает мощность при 6%, а Tesla и Volvo используют энергию в полную силу до последнего.

Самое интересное открылось при показателе 0%: машины не встают колом, а ещё способны преодолеть 15-21 км. Этот скрытый ресурс не предназначен для полноценной поездки, но его достаточно, чтобы доехать до ближайшей зарядки или хотя бы припарковаться в безопасном месте.

Сравнение результатов

Модель Резервный запас при 0% Особенности поведения
BYD Seal 18 км Ограничение мощности при 6%
Tesla Model Y 20 км Использует энергию до конца
Volvo EX40 21 км Сигнал при 7%, без урезания мощности
Volkswagen ID.3 15 км Предупреждает при 20%
Kia EV6 ~17 км Резерв аналогичен конкурентам
Nio EL6 ~19 км Поддерживает ход на "нуле"

Советы шаг за шагом: что делать при низком заряде

  1. Сразу ищите ближайшую зарядную станцию через встроенную навигацию или приложение (PlugShare, Chargemap).

  2. Если заряд быстро убывает, уменьшите скорость — на трассе это даст несколько лишних километров.

  3. Выключите климат-контроль и мультимедиа: они "съедают" запас энергии.

  4. Избегайте резких ускорений и торможений — равномерный ритм экономит батарею.

  5. Если понимаете, что зарядки рядом нет, выбирайте безопасное место для остановки заранее, пока ещё есть резерв.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать ранние предупреждения бортовой системы.
    → Последствие: внезапная остановка в неподходящем месте.
    → Альтернатива: реагировать сразу, перестроить маршрут через ближайшую зарядку.

  • Ошибка: Держать скорость на уровне бензиновых машин (120-130 км/ч).
    → Последствие: резкое падение запаса хода.
    → Альтернатива: снизить скорость до 90-100 км/ч, включить режим Eco.

  • Ошибка: Использовать обогрев или кондиционер при "критическом" заряде.
    → Последствие: потеря нескольких километров резерва.
    → Альтернатива: включить подогрев сидений или открыть окно — менее энергозатратные варианты.

А что если…

А что если резерв всё же закончился? В этом случае электромобиль полностью блокируется и не поедет даже на метр. Но его системы безопасности продолжают работать: аварийка включится, двери откроются, а на дисплее появится уведомление о необходимости подзарядки. Водителю остаётся только вызвать эвакуатор или службу поддержки производителя.

FAQ

Как выбрать электромобиль с большим запасом резерва?
При покупке уточните у дилера результаты независимых тестов. Некоторые модели, например Tesla Model Y и Volvo EX40, показали максимальные значения.

Сколько стоит эвакуатор для электромобиля?
В среднем по Европе вызов обойдётся в 100-200 евро, в зависимости от расстояния. Многие страховые компании предлагают бесплатную эвакуацию в пакете.

Что лучше: ориентироваться на проценты или километры на дисплее?
Лучше учитывать оба показателя. Проценты дают представление о запасе энергии, километры — об оставшемся пути.

Мифы и правда

  • Миф: "Электромобиль при 0% превращается в бесполезный кирпич".
    Правда: у большинства моделей есть резерв 15-20 км.

  • Миф: "Зимой запас резерва не уменьшается".
    Правда: в холод батарея быстрее теряет энергию, и пробег сокращается почти вдвое.

  • Миф: "Эвакуатор обязателен сразу при 0%".
    Правда: при разумном использовании резерва можно доехать до зарядки или парковки.

Исторический контекст

  1. 1900-е годы — электромобили составляли треть всего автопарка в США, но ограниченный запас хода мешал их массовому распространению.

  2. 1970-е годы — на фоне нефтяного кризиса снова возрос интерес к электротранспорту, но аккумуляторы оставались слишком слабыми.

  3. 2010-е годы — прорыв в технологиях литий-ионных батарей и появление Tesla сделали электромобили массовым продуктом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подготовка автомобиля к зиме 2025 года обойдется в среднем в 17 тыс. рублей — эксперт Уткина сегодня в 9:31

Зимний автосервис без сюрпризов: что проверять, чтобы не платить в два раза больше

Узнайте, сколько стоит подготовка автомобиля к зиме в 2025 году и какие процедуры обеспечат безопасность и комфорт в холодный сезон.

Читать полностью » Автожурнал сегодня в 9:29

Автомойка без сотрудников: свобода или ловушка для водителей

Узнайте, как правильно пользоваться мойкой самообслуживания: алгоритм, советы и секреты, которые помогут сохранить блеск автомобиля в любое время года.

Читать полностью » Механик: проверка масла на горячем двигателе даёт более точный результат сегодня в 8:26

Щуп покажет правду: ошибка с маслом может убить мотор быстрее, чем перегрев

Узнайте, как правильно проверять уровень моторного масла, какие ошибки совершают водители и что делать при нехватке или избытке жидкости.

Читать полностью » Импорт китайских грузовиков в Россию в августе сократился втрое из-за запрета Росстандарта сегодня в 8:23

Грузовики исчезают как снег весной: российский рынок теряет популярные китайские модели

Резкое падение импорта китайских грузовиков в Россию в августе изменило рынок и заставило компании искать новые решения для автопарка.

Читать полностью » Автомеханик: перегрев пластика при полировке приводит к помутнению фар сегодня в 7:21

Этот способ заставит старые фары светить так, будто их только что купили

Узнайте, почему фары мутнеют, как правильно их отполировать и какой способ выбрать, чтобы вернуть прозрачность и блеск вашей оптике.

Читать полностью » BAIC U5 Plus возглавил рейтинг самых дешевых иномарок с механикой в России — Автоновости дня сегодня в 7:18

Механика возвращается на трон: топ-5 доступных иномарок, которые реально купить в России

В России назвали самые дешевые новые иномарки с механической коробкой передач — от компактных седанов до кроссоверов с выгодными скидками.

Читать полностью » ГИБДД: сохранить номера при продаже авто можно только до года и при совпадении региона сегодня в 6:27

Не все знают: закон даёт только один шанс сохранить номера

Хотите оставить старые номера после продажи машины? Разбираем все нюансы — от сроков хранения до штрафов за неправильную установку.

Читать полностью » Макс Ферстаппен победил на 17-м этапе Формулы-1 в Баку сегодня в 6:13

Скорость без пощады: Ферстаппен разорвал трассу Баку и оставил соперников позади

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана, а гонка стала драматичной из-за схода лидера сезона. Смотрите детали этапа и динамику зачета пилотов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Учёные: регулярная растяжка повышает эластичность мышц и облегчает поддержание осанки
Наука

Археологи обнаружили 2000-летние захоронения в Баткенском районе Кыргызстана
Дом

Различия кислородного и хлорного отбеливателя
Туризм

Как пройти безвизовый транзит в Китае за 34 минуты: личный опыт путешественницы
Питомцы

Ветеринары объяснили, почему кошки испытывают дискомфорт от прикосновений к лапам
Красота и здоровье

Красный, шоколадный или нюд: эти лаки подходят женщинам зрелого возраста
Питомцы

Специалист по иппотерапии назвала недуги, при которых может помочь иппотерапия
Садоводство

Агроном Денис Терентьев объяснил: для посадки картофеля отбирают клубни размером с яйцо
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet