Завод, где роботы делают всё: Audi открыла в Шанхае производство будущего
Мир автомобильной индустрии делает новый шаг в будущее: в Шанхае открылся современный завод SAIC–Audi, полностью ориентированный на выпуск электромобилей. Его масштаб сразу впечатляет — мощность предприятия составляет 360 тысяч машин в год, а по уровню автоматизации и цифрового контроля оно считается одним из самых передовых в мире.
Завод будущего
Новый комплекс — это не просто производственная площадка. Здесь все ключевые процессы, от штамповки деталей до окраски кузова, полностью автоматизированы. Система цифрового мониторинга позволяет в режиме реального времени отслеживать каждый этап сборки, а искусственный интеллект контролирует качество на всех уровнях. Такая прозрачность обеспечивает абсолютную предсказуемость и надежность производства.
Как отмечают представители компании, именно благодаря этой технологической базе появилась платформа Advanced Digitized Platform, на которой построен первый серийный автомобиль нового завода.
Первая премьера: Audi E5 Sportback
Дебютной моделью, сходящей с конвейера в Шанхае, стал пятидверный Audi E5 Sportback. В Китае этот электрокар уже доступен для предзаказа в четырех комплектациях, и интерес к нему огромен: эксперты называют модель одной из самых ожидаемых в 2025 году.
Габариты автомобиля подчеркивают его принадлежность к премиум-сегменту: длина — 4881 мм, колесная база — 2950 мм. Для сравнения, это просторнее, чем у Nio ET5 Touring.
Технические характеристики
Младшая версия оснащается одним электромотором и рассчитана на покупателей, которым важна практичность и сбалансированные показатели.
Флагманская модификация получила два мотора суммарной мощностью 788 л.с., обеспечивающих разгон до 100 км/ч всего за 3,4 секунды.
Запас хода зависит от выбранной батареи: доступны варианты на 76,2, 83,3 и 100 кВт·ч, которые позволяют проехать от 618 до 770 км на одной зарядке. Поддержка быстрой зарядки дает возможность восполнить энергию для 370 км пробега всего за 10 минут.
