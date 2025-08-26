Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автозавод
Автозавод
© commons.wikimedia.org by Mos.ru is licensed under CC BY 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:50

Завод, где роботы делают всё: Audi открыла в Шанхае производство будущего

В Шанхае открылся завод SAIC-Audi для выпуска электромобилей мощностью 360 тыс. машин в год

Мир автомобильной индустрии делает новый шаг в будущее: в Шанхае открылся современный завод SAIC–Audi, полностью ориентированный на выпуск электромобилей. Его масштаб сразу впечатляет — мощность предприятия составляет 360 тысяч машин в год, а по уровню автоматизации и цифрового контроля оно считается одним из самых передовых в мире.

Завод будущего

Новый комплекс — это не просто производственная площадка. Здесь все ключевые процессы, от штамповки деталей до окраски кузова, полностью автоматизированы. Система цифрового мониторинга позволяет в режиме реального времени отслеживать каждый этап сборки, а искусственный интеллект контролирует качество на всех уровнях. Такая прозрачность обеспечивает абсолютную предсказуемость и надежность производства.

Как отмечают представители компании, именно благодаря этой технологической базе появилась платформа Advanced Digitized Platform, на которой построен первый серийный автомобиль нового завода.

Первая премьера: Audi E5 Sportback

Дебютной моделью, сходящей с конвейера в Шанхае, стал пятидверный Audi E5 Sportback. В Китае этот электрокар уже доступен для предзаказа в четырех комплектациях, и интерес к нему огромен: эксперты называют модель одной из самых ожидаемых в 2025 году.

Габариты автомобиля подчеркивают его принадлежность к премиум-сегменту: длина — 4881 мм, колесная база — 2950 мм. Для сравнения, это просторнее, чем у Nio ET5 Touring.

Технические характеристики

  • Младшая версия оснащается одним электромотором и рассчитана на покупателей, которым важна практичность и сбалансированные показатели.

  • Флагманская модификация получила два мотора суммарной мощностью 788 л.с., обеспечивающих разгон до 100 км/ч всего за 3,4 секунды.

Запас хода зависит от выбранной батареи: доступны варианты на 76,2, 83,3 и 100 кВт·ч, которые позволяют проехать от 618 до 770 км на одной зарядке. Поддержка быстрой зарядки дает возможность восполнить энергию для 370 км пробега всего за 10 минут.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Японский и китайский автопроизводители испытали двигатель на аммиаке с сокращением выбросов на 90% сегодня в 7:12

Бензин и дизель уходят в прошлое: автопроизводители срочно ищут замену

Европа готовится отказаться от бензина и дизеля к 2035 году. Но вместо электрокаров внимание инженеров привлекло неожиданное топливо — аммиак.

Читать полностью » Константин Истомин: новая партия бензина АИ-92 для Курил уже в пути сегодня в 7:02

Бензин исчез с Курил: почему АИ-92 стали искать, как золото

На Курилах временно исчез АИ-92: топливо направили на нужды спецтранспорта, а жители ждут новую партию. Цена бензина тем временем бьёт рекорды.

Читать полностью » В ГАИ перечислили опасные случаи неправильного включения сегодня в 2:54

Аварийка как индульгенция? Пять случаев, когда она превращает водителя в нарушителя

Почему "аварийка" — не способ извиниться и не универсальный знак благодарности? ГАИ перечислило 5 случаев, когда её включение особенно опасно.

Читать полностью » Tesla представила режим низкого энергопотребления для снижения фантомного разряда сегодня в 2:11

Tesla неожиданно убрала несколько функций — водители спорят, стало ли лучше

Tesla добавила "режим низкого энергопотребления", который снижает фантомный разряд батареи и продлевает срок работы авто на стоянке.

Читать полностью » Почему гнёт клапаны при обрыве ремня ГРМ — объяснил инженер-двигателист сегодня в 1:58

Обрыв ремня ГРМ: когда мотор отделывается испугом, а когда превращается в груду металла

Почему одни двигатели спасают клапаны при обрыве ГРМ, а другие требуют капитального ремонта? Инженер раскрыл секрет "безвтыковых" моторов.

Читать полностью » Subaru: как слияние пяти компаний в 1953 году отразилось в логотипе бренда сегодня в 1:15

Логотип Subaru скрывает тайну, о которой знают лишь самые внимательные

Логотип Subaru скрывает в себе историю создания бренда, мифологию Плеяд и даже секретную букву "S". Узнайте, что стоит за звёздами на капоте.

Читать полностью » Средний возраст подержанных автомобилей в России достиг 15,5 лет сегодня в 0:57

Россия пересела на "пенсионеров": почему средний автомобиль уже старше школьника

Средний возраст перепродаваемых авто в России достиг 15,5 лет. Почему рынок стареет быстрее, чем в других странах, и какие модели лидируют?

Читать полностью » Как проходит проверка и доставка авто из Кореи — объяснил директор VSETUT Drive сегодня в 0:27

Стоимость авто из Кореи приятно удивляет — но дальше начинается самое интересное

Авто из Кореи — заманчиво, но рискованно. Как выбрать честного поставщика, что проверить в документах и сколько ждать машину — опыт изнутри.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Новый Jeep Cherokee заменит модель Renegade на платформе Stellantis STLA Large
Туризм

Европа, курорты, море, отдых, недооценённые направления, бархатный сезон, бюджет
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал комплекс упражнений для здоровья суставов
Авто и мото

Минтранс Подмосковья назвал даты пиковых пробок в начале сентября
Дом

Какие ошибки чаще всего родители совершают при обустройстве детской
Наука и технологии

Топ-5 альтернатив WhatsApp* для звонков в России: экспертный обзор
Дом

Пол в детской: какое напольное покрытие безопаснее для ребёнка
Спорт и фитнес

Тренер Beachbody Джоэл Фримен назвал упражнения со штангой лучшими для рук
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru